HAMBOURG, Allemagne, le 22 février 2023 – Pas seul chez soi : Intruders: Hide and Seek, le thriller d’infiltration à la première personne, est désormais disponible sur Xbox One et Nintendo Switch. Tessera Studios et Daedalic Entertainment amènent le jeu sur ces consoles après sa sortie originale en 2019.

Dans Intruders: Hide and Seek, le joueur se retrouve dans la peau de Ben, un enfant innocent de 13 ans et fils aîné de la famille Richter, qui doit survivre à l’invasion de son domicile. Lorsque trois mystérieux individus envahissent la maison de vacances isolée des Richter et prennent sa famille en otage, Ben doit s’enfuir et se cacher. Il n’a pas d’armes, ne peut pas affronter les intrus de front et doit encore trouver un moyen de sauver sa famille. Afin de découvrir ce qu‘il se passe, il doit se faufiler et explorer son environnement tout en échappant à ses ravisseurs potentiels.

Fonctionnalités :

Un drame de prise d’otages réaliste et éprouvant pour les nerfs.



Une immersion dans le jeu ressentie à travers les yeux de Ben, 13 ans



Planifier avec précautions les prochaines étapes, sinon elles pourraient être les dernières



Quatre heures intenses de suspense palpitant et à couper le souffle.

Intruders: Hide and Seek est disponible sur Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation, et PC. Le joueur pourra vivre les peurs de Ben littéralement à travers ses yeux dans les versions VR sur PC et PSVR.