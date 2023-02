Lesquin, le 23 février 2023 – NACON et le studio Cyanide sont heureux d’annoncer que leur nouveau jeu de simulation de la gamme LIFE, Chef Life : A Restaurant Simulator est maintenant disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (sortie prévue le 28 mars sur le continent américain). Le jeu permet au joueur de s’immerger dans la vie d’un restaurateur et de progresser pour espérer être sélectionné par le Guide MICHELIN et même se voir remettre ses célèbres distinctions culinaires: il doit pour cela exceller en cuisine, choisir les meilleurs ingrédients et s’appuyer sur son équipe pour satisfaire ses clients au quotidien.

Une immersion dans le quotidien d’un Chef

Les joueurs enfilent leur tablier et s’immergent dans la vie d’un restaurateur avec tout le réalisme que la gamme LIFE cherche à leur proposer. De la sélection des ingrédients au choix des fournisseurs, en passant par la gestion de la brigade et la décoration de la cuisine, le jeu propose une expérience de gestion et de simulation à la hauteur des attentes des cuistots en herbe.

Comme dans la réalité, les joueurs doivent se préparer à la venue d’un Inspecteur anonyme qui les sélectionnera peut-être pour figurer dans le fameux Guide MICHELIN. Afin de retranscrire fidèlement l’éminence des distinctions du Guide MICHELIN, Chef Life propose également aux restaurants qui en sont honorés de recevoir in-game une tenue officielle et une plaque associées à la récompense obtenue.

Un restaurant à votre image

Afin de façonner un restaurant qui leur ressemble, les restaurateurs disposent d’une grande liberté de décisions à prendre pour leur établissement. La décoration de la salle, le dressage des plats, les choix pris permettent à leur cuisine de se teinter de leur personnalité !

Enfin, que leur objectif soit d’atteindre l’excellence culinaire ou d’être le restaurant familial qui anime leur quartier, Chef Life : A Restaurant Simulator comble toutes les aspirations des gourmets !

Un savoir-faire à maîtriser

Les recettes variées et iconiques challengent les joueurs afin de tester leur maîtrise de la gastronomie française comme italienne. Améliorer leurs recettes simples pour en faire des plats gastronomiques, adapter leur carte aux saisons et aux attentes de leurs clients permettent aux joueurs d’atteindre leurs objectifs.

De nombreux critères viennent juger l’excellence de leur cuisine selon la célèbre méthodologie des inspecteurs anonymes du Guide en se basant sur le choix des produits, la maîtrise des techniques culinaires et l’harmonie des saveurs. De plus, la constance de la qualité de l’expérience proposée aux clients sera évaluée.

Devenir un restaurant Etoilé

Si leur restaurant est à la hauteur, les joueurs peuvent espérer être sélectionnés par le Guide MICHELIN. Cette première consécration vient récompenser la bonne gestion et la qualité de leur établissement.

Ensuite, le joueur peut décider de convoiter le Bib Gourmand, distinction officielle qui est décernée aux joueurs dont le restaurant pratique des prix abordables tout en assurant une qualité des plats élevée.

Il peut aussi, selon son ambition, convoiter l’iconique Etoile du Guide MICHELIN. Dans ce cas, c’est l’excellence de sa cuisine, et le respect parfait des critères du célèbre Guide qui détermineront si son établissement mérite le titre de Restaurant Etoilé.

Chef Life : A Restaurant Simulator est maintenant disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC, et sera disponible sur le continent américain le 28 mars 2023.