L’éditeur et développeur GIANTS Software annonce aujourd’hui Farming Simulator 23 Nintendo Switch Edition. Le prochain épisode de la série Farming Simulator sortira le 23 mai 2023 sur Nintendo Switch™ et proposera une multitude de nouvelles fonctionnalités dans un monde ouvert. Avec Farming Simulator 23 Nintendo Switch Edition, GIANTS Software offre tous les éléments nécessaires pour que cet opus soit la référence du genre de simulation, jouable n’importe où.

De véritables machines et de la marchandise de valeur

Farming Simulator 23 Nintendo Switch Edition est le successeur du titre acclamé par la critique, Farming Simulator 20, sorti en 2019. Les joueurs peuvent choisir le genre de fermier qu’ils souhaitent être, soit en cultivant les champs, soit en s’occupant d’une exploitation forestière, ou bien en s’orientant vers l’élevage des animaux. De plus, différents types de machines peuvent les aider dans leurs activités, notamment avec plus de 100 véhicules et outils issus de véritables marques agricoles dont : Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Massey Ferguson, New Holland, Valtra et plus encore.

De nouvelles mécaniques de jeu offrent des chaînes de production variées, dans lesquelles les joueurs peuvent produire par exemple de la farine issue du blé récolté afin de faire et vendre du plain, mais aussi des meubles en bois, des vêtements avec la laine des moutons etc. Le labour et le désherbage offrent également plus d’activités afin de cultiver ses champs.

Des cultures et des animaux à travers deux cartes divertissantes

Pas de ferme sans animaux : Farming Simulator 23 Nintendo Switch Edition ajoute les poules aux différentes espèces déjà disponibles dans la série comme les vaches, les chevaux, les porcs et les moutons. Que ce soit avec l’élevage, la collecte des œufs ou bien monter un cheval pour se promener… tous ces animaux adorables enrichissent la vie à la ferme.

Le raisin, l’olive et le sorgho sont ajoutés à la liste des 14 cultures exploitables. Les joueurs peuvent également partir en balade afin de chercher des éléments à collecter ou pour tout simplement profiter des changements visuels saisonniers sur les environnements américains et européens.

La référence du genre, jouable partout

« Que ce soit dans le poulailler, dans les champs ou lors des déplacements de biens, les possibilités sont riches avec Farming Simulator 23 Nintendo Switch Edition » déclare Boris Stefan, Directeur d’édition chez GIANTS Software. « Nous sommes heureux d’offrir aux fans le prochain épisode de la série avec Farming Simulator 23. Il est prévu pour être un jalon important pour les plateformes mobiles ».

Le tutoriel amélioré, l’IA éducative et le nouveau système de chargement automatique pour les bûches et les palettes seront d’une aide précieuse pour la carrière agricole des joueurs. Avec le mois de mai viendra enfin le moment où il sera possible de cultiver les bons moments où que l’on souhaite !