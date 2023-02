Découvrez les premières images de gameplay ainsi que de nouveaux screenshots !

Paris, le 23 février 2023 – Microids est heureux de dévoiler les premières images de Goldorak – Le Festin des Loups ainsi que le lancement des précommandes du jeu vidéo issu du manga culte de Go Nagai UFO Robot Grendizer, plus connu en France sous le nom de Goldorak. Les contenus de l’édition limitée et l’édition collector seront dévoilés prochainement.

Goldorak – Le Festin des Loups suivra le premier arc narratif de la série animée, offrant ainsi l’occasion de revivre les moments les plus marquants de cette aventure incroyable. Les fans de Goldorak vont être ravis d’apprendre que le jeu vidéo inclura les thèmes musicaux emblématiques de la série animée à travers une réorchestration renforçant ainsi l’immersion. Les thèmes musicaux sont l’un des éléments clés qui ont contribué au succès de la série animée et les fans pourront maintenant les redécouvrir de manière interactive.

Le jeu Goldorak – Le Festin des Loups est prévu pour une sortie en 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

À propos de Goldorak – Le Festin des Loups :

Tiré de la célèbre licence japonaise, elle-même adaptée du manga de Go Nagai UFO Robot Grendizer, ce jeu d’action proposera aux joueurs nostalgiques de la licence de vivre les célèbres aventures d’Actarus et son robot de combat Goldorak. L’occasion de se replonger dans une histoire passionnante de la pop culture où courage, combats et trahisons font rage. Le chevalier des temps nouveaux compte bien se battre pour l’humanité.

Créée il y a près de 45 ans, la cultissime série animée Goldorak a marqué plusieurs générations par son histoire riche en rebondissements et a bercé des millions de personnes à travers le monde. Nombreux sont ceux qui se souviennent des armes iconiques comme le fulguropoing ou encore son astérohache contre le terrible Grand Stratéguerre et ses Golgoths.

Goldorak – Le Festin des Loups est développé par le studio français Endroad, composé de personnalités confirmées dans l’industrie du jeu vidéo et reconnues pour leurs différents travaux chez Ubisoft ou encore Amplitude Studios. En soutien au studio, Philippe « Golgoth71 » Dessoly, qui s’illustre dans les jeux vidéo depuis 1989 (Ocean Software) et dessinateur officiel de Goldorak pendant cinq ans, prêtera main forte quant à la direction artistique du projet.