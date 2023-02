Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 24 février 2023 : Numskull Games, le développeur Dinosaur Bytes et Just For Games sont fiers d’annoncer que Clive ‘N’ Wrench est désormais disponible en édition physique standard et collector sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5.

Retrouvez le trailer de lancement ci-dessous. Vous pouvez également assister à d’autres présentations qui emmènent les personnages dans la Chine ancienne , une ère glaciaire préhistorique et une ville sur le thème de l’horreur .

Avec Clive le lapin et son meilleur ami Wrench, le singe sur son dos, les joueurs vont sauter, rouler, planer et tourner à travers le temps et l’espace dans un réfrigérateur magique des années 50, dans une quête héroïque pour contrecarrer le tyrannique Dr Daucus. Les joueurs peuvent s’attendre à 11 mondes vibrants et exaltants, avec des combats de boss difficiles et des objets à collectionner à trouver dans chaque niveau. Chaque exemplaire physique du jeu contient un mini-livret contenant les mouvements du duo animalier, pour avoir toujours sous la main les techniques utiles pour parcourir avec aisance les vastes niveaux du jeu. L’édition collector quant à elle contient la bande-son du jeu sur CD, des cartes exclusives présentant les personnages haut en couleurs du jeu, un aimant pour réfrigérateur représentant le réfrigérateur magique du jeu, ainsi qu’un manuel complet en couleur sentant bon la nostalgie. Inspiré des classiques de la plateforme tels que Spyro et Jak & Daxter, Clive ‘N’ Wrench est une lettre d’amour aux plateformes en 3D. Développé pendant plus de 10 ans par l’unique développeur Rob Wass, le jeu propose de nombreux caméos, des blagues sans fin et des oeufs de Pâques pour le plus grand plaisir des fans du genre. Clive ‘N’ Wrench propose également un tout nouvel ensemble de techniques de déplacement, dont du parkour agile, qui font de ce jeu une mise à jour parfaite pour les amateurs de jeux de plateforme en 3D comme pour les débutants. Wass a commenté : « Clive ‘N’ Wrench a occupé une place importante dans ma vie au cours des dix dernières années. Ce projet a été un véritable travail d’amour pour moi. J’ai hâte que tout le monde puisse mettre la main sur Clive ‘N’ Wrench« . Clive ‘N’ Wrench est désormais disponible en édition physique Standard et Collector sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5.