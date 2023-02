Clive ‘N’ Wrench a été édité par Numskull Games et développé par Dinosaur Bytes Studio. L’éditeur Numskull Games existe depuis 2019 et il a édité 36 jeux sur les différentes consoles à l’heure actuelle. Dinosaur Bytes Studio a seulement réalisé Clive ‘N’ Wrench et il existe depuis 2012 avec un seul développeur au tout début. Le jeu a été financé par Patreon et ils ont donné régulièrement des bêtas des dernières versions où il était possible d’accéder à un menu où vous pouviez accéder à chaque niveau et boss du jeu. Le jeu est en développement depuis plus de 12 ans, il est évident que le jeu a évolué depuis ses débuts mais il faut le voir pour le croire en regardant des images de ce qu’il a été au fil des années.

En 2011, c’était juste un lapin avec un sac dans le dos, on ne pouvait pas voir apparaître Wrench le petit singe qui l’accompagne aujourd’hui.

On peut voir dans des devs update que Clive devait parler en anglais et pas juste parler en bruitages comme Banjo & Kazooie. Il y a un autre design existant, mais bon il n’a pas duré très longtemps.

Après un bond dans le temps jusqu’à 2014, Clive commence à ressembler un peu à Bugs Bunny et il a toujours son sac avec Wrench qui se trouve dedans cette fois-ci.

Le character design dura à peu-près un an et on aura aussi un 1er aperçu des niveaux qui ont largement évolué depuis.

Seulement un an plus tard, il obtiendra le design que vous connaissez aujourd’hui, mais les menus du jeu et ses graphismes évolueront encore. L’année 2015 Dinosaur Bytes aura sa base, puis il continuera à mettre à jour les niveaux, les musiques, les bugs et bien d’autres choses pour que le jeu sorte enfin en février 2023.

Le jeu devait sortir en 2021 et seulement sur Switch & PC, mais certains éléments perturbateurs retarderont la sortie jusqu’à 2023.

Le voyage dans le temps, ce n’est pas compliqué à comprendre

L’histoire commence par une cinématique où nous apercevrons Olga le sbire numéro 1 de Dr Daucus (l’antagoniste du jeu) qui ramène les plans de la machine à voyager dans le temps.

Ces plans proviennent de la professeur Nancy Merricarp, qui vont être utilisés pour faire le mal et c’est seulement un bon matin qu’elle remarquera la disparition de ces derniers ainsi qu’une activité paranormale provenant du château de notre grand méchant.

Après un long sommeil sur le canapé, Clive ‘N’ Wrench se réveille, Nancy lui explique la situation en montrant sur un grand tableau la solution pour réparer les problèmes provoqués par Dr Daucus à travers le temps. Grâce à votre frigo du temps, vous partez et vous vous retrouvez dans une faille qui réunit tous les niveaux dont Dr Daucus a alterné l’histoire.

Le récit parait clair, pourtant pas tant que ça si vous visionnez seulement les cinématiques. Elles sont uniquement mimées et il n’y en a pas assez pour tout comprendre. La scénette qui présente qu’Olga a volé les plans ne montre que la finalité et à aucun moment la professeure n’est mentionnée et il faudra lire la description du jeu pour le savoir.

Pour le reste du jeu, l’histoire sera chuchotée puisque Nancy dira les choses terribles qui arrivent dans chaque monde, mais à aucun moment vous aurez besoin de savoir ce qu’il se passe et il suffira juste de récupérer tous les collectables nécessaires.

Même les boss n’expliquent rien à travers leurs cinématiques qui seront sympathiques à regarder, mais elles serviront seulement à mettre un poil d’humour.

Il faut le dire l’humour est un peu tout ou rien par moment c’est plaisant et assez drôle puis ça essaye de faire une blague, mais ça tombe à plat. Ça fait penser à des blagues à la Looney Tunes, mais les animations ne sont pas très fluides ce qui n’aide pas les blagues très visuelles.

Saute, saute, saute jusqu’au bout de la nuit

Vous êtes Clive & Wrench, les capacités n’évoluent pas donc ce que vous obtenez au début vous le gardez jusqu’à la fin. Clive pourra faire un double saut, un saut retourné, un super saut, faire tourner Wrench telle une hélice d’hélicoptère qui permet de planer un moment, une attaque rotative comme Crash Bandicoot, une écrase face et un détecteur qui trouve les montres à gousset dans le niveau.

La majorité du jeu, vous n’aurez pas de variété dans le gameplay. Ce seront les défis et le level design qui vous mettront à l’épreuve. La prise en main est très facile et les nostalgiques de grands plateformers pourront retrouver une prise en main similaire avec plus de liberté en termes de capacité de saut. Vous pourrez passer tous les obstacles avec votre palette de mouvement ce qui permet d’explorer les niveaux dans tous les sens.

Votre objectif est de récupérer des pierres antiques qui sont groupées par 10 dans chaque niveau, mais vous aurez aussi des montres à gousset à récupérer pour « réparer » le temps. Chaque monde n’a qu’un seul grand niveau avec forcément 10 pierres antiques et allant jusqu’à 1000 montres à gousset multicolores à récupérer selon le niveau.

Les niveaux sont très variés en termes de décor en ayant chacun un thème spécifique et accompagné d’un à deux types d’ennemis, puis vous aurez des diablotins qui seront recyclés pour tous les niveaux. Malheureusement dans la majorité des niveaux, ils ne feront que foncer tout droit ou tirer à distance ce qui rend presque tous les ennemis prévisibles.

D’ailleurs certains ennemis en vous fonçant dessus se suicident puisqu’ils s’infligent 1 de dégâts, mais il meurt peu importe si vous les tapez ou non et ça ne semble pas voulu (les diablotins meurent tout seuls, mais ce n’est pas le seul mob à subir ce bug).

Aussi beaucoup d’ennemis se bloquent dans le décor ce qui est un peu drôle au début, malheureusement ça arrive un peu trop souvent. Pour le combat c’est très simple soit vous sautez sur l’ennemi, soit vous faites la toupie, soit l’écrase face, ce n’est pas très compliqué et tant mieux.

Les pierres antiques sont nécessaires pour vous permettre d’affronter le boss du niveau qui vous permettra d’avancer jusqu’au prochain monde. Les boss sont assez charismatiques en termes de design. En revanche, le combat n’est pas toujours ce qu’on voudrait. Vous avez 2 catégories de boss ceux que vous affrontez en 1 v 1 et ceux pour lesquels il faut réussir un niveau de plateformer ce qui rend le boss est vaincu automatiquement sans l’affronter directement. Quand vous vous battez directement avec le boss c’est intense, les niveaux plateformer de boss sont sympa, mais certains sont redondants. Si les niveaux boss étaient tous originales ça irait, mais une bonne partie sont plus un niveau supplémentaire qu’un véritable défi.

Il manque un moyen de savoir ce qu’on doit obtenir dans chaque niveau dans les options, puisqu’on a un résumé à côté de chaque niveau, mais il faudra vérifier sur place et c’est long à force.

Construire un niveau à la Banjo&Kazooie

Chaque niveau est assez grand avec énormément de collectables comme dit précédemment, les décors sont vraiment jolis et dans pas mal de moment les villes paraissent assez vivantes malgré le manque de PNJ par moment. Les niveaux sont assez larges pour cacher un grand nombre de secrets, après énormément de pierres antiques sont extrêmement faciles à trouver si vous aimez explorer et il le faudra vu que le jeu vous récompensera en conséquence.

Aussi il y a plusieurs pierres antiques à acquérir de la même façon dans chaque niveau, le mini lapin qu’il faut attraper, professeur Nancy qui a une pierre à proximité d’elle, obtenir les 5 clés pour ouvrir le coffre et obtenir les 5 ou plus objets demandés par le PNJ principal du niveau.

Dans Banjo&Kazooie vous aviez les jinjos et la transformation par mumbo (elles restent variées vu qu’elles sont toutes différentes) qui étaient présents dans tous les niveaux ce qui faisait que le reste était nouveau et la surprise était à son paroxysme. Dans Clive ‘N’ Wrench, vous savez que vous trouverez les 4 pierres antiques citées précédemment de la même manière ce qui vous rendra évident ce que vous devez faire et ça pourrait vous décourager à explorer les niveaux plus en détail.

Après les collectables comme les montres à gousset multicolores sont énormément éparpillés et un 100% rend la recherche intéressante puisque vous pouvez chercher vous-même et en cas de frustration le radar permet de trouver chacune d’entre elle.

Les 5 clés à trouver sont assez intéressantes (malgré qu’elles soient récurrentes), puisque trouver toutes les montres ne vous fera pas forcément trouver les clés et ça rend leur recherche plus palpitante.

C’est beau et ça lag en même temps

Le jeu est relativement beau dans ses décors, les modèles de vos personnages et des différents pnj sont bien pensés en termes de character design, sauf Wrench qui a une drôle de tête et il est orange au lieu du marron comme sur la boîte du jeu. Les graphismes des personnages sont tout juste corrects, ils font penser à un jeu N64 qui serait sorti avec des graphimes de gamecube avec plus d’effets de lumière.

Si vous avez trop d’éléments sur l’écran, le jeu va se mettre à lagger ce n’est généralement pas horrible, mais il peut y avoir des petits freezes.

Les animations sont spéciales. D’un côté, elles sont réussies et d’un autre elles font un peu n’importe quoi. Dans les cinématiques, elles sont grossières et elles ne sont pas fluides, ça ne donne pas envie de s’attarder sur les différentes scénettes tout en gâchant les gags avec les boss. Après les animations en jeu sont plutôt cools, mais elles ne sont pas toutes égales entre elles.

Il y aussi énormément de références à la pop culture et à différents jeux tels que Conker’s Bad Fur day en changeant un peu le titre (Planker’s Bad Breath Day), Jack & Dexter (Jeff & Dexter).

Il y a aussi une petite référence à Antonball par le développeur Summitsphere, il réalise un Wario like avec ses propres mécaniques sous le nom de AntonBlast. Nous avons aussi trouvé une référence à IndieKarts sorti en 2015 où l’ancien design de Clive ‘N’ Wrench faisait parti des personnages jouables dans l’early access.

Les musiques sont excellentes, certes elles ne sont pas toutes mémorables. Dans le hub c’est le plus notable puisqu’il suffira de se mettre dans la zone du niveau et la musique changera en rapport avec le thème du niveau. Les bruitages font leurs boulots, ils n’ajoutent pas d’une quelconque satisfaction lorsqu’on récupère un objet.

Plein de trucs qui traînent

Vous aurez un nombre conséquent de collectables à obtenir, 10000 montres à goussets, 110 pierres antiques et 55 clés pour obtenir le coffre de chaque niveau. Vous n’êtes absolument pas obligés d’obtenir une seule montre et les clés dépendent de votre envie de faire le jeu à 100% ou non. Pour finir le jeu il faudra au minimum obtenir 88 pierres antiques pour avoir la chance de combattre le boss de fin, ce qui prendra seulement 7 à 8h de jeu. L’obtention tous les objets à collecter pourrait débloquer quelque chose ou pas, mais il sera à vous de le découvrir (tels sont les mots qu’on peut lire par le développeur après avoir fini le jeu).

Conclusion 7 /10 Clive ‘N’ Wrench est un bon petit plateformer essayant de reproduire l’émoi que vous aurait provoqué des jeux tels que Crash Bandicoot ou Banjo&Kazooie a provoqué, malheureusement il n’arrivera pas à le faire aussi bien. L’Histoire est assez basique : le méchant Docteur veut conquérir le monde après avoir utilisé le voyage dans le temps aux dépends de sa fabricante la professeur Nancy, mais vous pouvez y prêter attention ou pas ça ne changera pas grand-chose. Le gameplay laisse une grande manœuvre de déplacements et vous pourrez facilement explorer le niveau à votre rythme. Les niveaux sont grands et c’est agréable à visiter surtout pour la recherche de collectables. En revanche, la recherche des pierres antiques est répétitive dans chaque niveau n’a rien de spécial à part la recherche des clés. Les ennemis ont des patterns trop simples et le jeu est plutôt facile que ce soient les boss, les niveaux ou les phases de plateformer. Les graphismes sont, majoritairement, assez jolis en particulier les décors des niveaux et le character design est plutôt bien. Les animations laissent à désirer : elles manquent de fluidités, ça gâche beaucoup de moments supposés être drôles. La musique ambiante est plaisante, tous les niveaux ont une musique spécifique en rapport avec le thème du monde. Les bruitages sont présents, mais rien de notables. Le jeu n’est pas très long, il suffira seulement de 6h jusqu’à 9h si on traîne pour finir le jeu de base et 12h à 15h pour le 100%, c’est largement suffisant pour ce que le jeu essaye de faire. Vous aurez aussi quelques bugs, mais ils ne casseront pas le jeu. En revanche, voir de temps en temps des petits bugs ça gâche son immersion dans le jeu. Clive ‘N’ Wrench est un bon plateformer, il donne beaucoup de liberté dans son gameplay et ses graphismes sont très corrects. Après il y a plein de petits défauts techniques qui n’aideront pas à profiter pleinement du jeu (sur Switch). Il vous rappellera beaucoup de vos jeux préférés de la période PS1 & N64 avec un côté mis à jour, mais il faudra vraiment faire le 100% pour en profiter pleinement. LES PLUS Le level design qui offre souvent des mondes à visiter librement

