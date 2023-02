Kirby est de retour à grand renfort d’amis, d’aventures et de délires dans Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

23 février 2023 –Jouez jusqu’à 4 joueurs en même temps et lancez-vous dans cette aventure passionnante sur la Planète Pop ! Progressez de plate-forme en plate-forme vers des mondes colorés pour réparer le vaisseau d’un voyageur mystérieux du nom de Magoloret sauvez l’univers dans Kirby’s Return to Dream Land Deluxe. Pour tout découvrir en images, ne manquez pas la bande-annonce Kirby’s Return To Dream Land Deluxe – Magolor possède sa propre aventure ! (Nintendo Switch).

Que vous soyez fan de Kirby depuis toujours, ou que vous découvriez la série pour la première fois, ce jeu vous offrira de nouveaux contenus et options inédites : Magolor pourra venir vous aider dans l’aventure principale en mode « Assistant Magolor », et des graphismes améliorés ainsi qu’une fonctionnalité amiibo ne manqueront pas de vous surprendre.

Aux côtés de Kirby, en mode coopératif, vous retrouverez ses amis de longue date : le Roi DaDiDou, Meta Knight et Bandana Waddle Dee. Traversez les niveaux à l’aide de vos super pouvoirs et capacités de copie, en particulier le pouvoir du Sable et du Méca, mais surtout le très célèbre pouvoir du Festival.

Amusez-vous sans fin et jouez à 4 en participant aux 10 mini-jeux du parc d’attractions Magoland, où vous pouvez remporter des cadeaux et des souvenirs. De plus, après avoir aidé Magolor à réparer son vaisseau dans l’aventure principale, préparez-vous à découvrir un nouveau style de gameplay dans Magolor : Voyageur Interdimensionnel. Dans cet épilogue spécial, quatre joueuses ou joueurs peuvent incarner Magolor lors de sa quête pour retrouver ses pouvoirs.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe sur Nintendo Switch est disponible dès aujourd’hui. Jouez en compagnie de trois ami(e)s et participez à cette aventure passionnante sur la lointaine planète Pop, là vous sauterez de plates-formes en plates-formes, à travers des mondes colorés. Votre mission : réparer le vaisseau d’un mystérieux voyageur, Magolor, et sauver l’univers.

*Le mode multijoueur nécessite une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être nécessaires.