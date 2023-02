Breaking News : les dinosaures ne se sont pas éteints suite à l’impact d’une météorite géante sur Terre, ils ont disparu à force d’avoir erré des jours, des semaines, des mois dans de mornes plaines sans jamais croiser aucun de leurs congénères. Voilà la véritable histoire de l’extinction des dinosaures selon le jeu Path of Titans.

Jurassic World sans les humains

Path of Titans est un MMORPG dans lequel le joueur incarne un dinosaure de son choix un herbivore, un carnivore, un dinosaure aquatique par exemple et qu’il va faire évoluer dans un monde dangereux. Le jeu commence par un tutoriel assez succinct qui nous indique comment se déplacer, comment se nourrir, boire, se reposer et très vite, notre dinosaure est lâché dans la nature. Les caractéristiques principales de notre héros se définissent par sa barre de santé bien sûr, mais aussi par sa faim, sa soif et sa barre d’endurance.

Path of Titans comme beaucoup de MMORPG impose de réaliser un très grand nombre de quêtes pour progresser dans le jeu. Ces quêtes sont pour la plupart des missions de récolte d’objets comme trouver 25 branches, trouver 40 kiwis ou encore trouver 35 herbes aquatiques. Ce système permet de découvrir la carte du jeu qui est particulièrement grande. Le souci est que l’on passe des dizaines de minutes à voyager d’un point à l’autre pour trouver la forêt dans laquelle on trouvera des pommes de pin où le lac auprès duquel poussent un certain type de champignons. Ces trajets se font sans croiser aucun autre congénère la plupart du temps. Non pas que les serveurs soient vides, juste parce que la carte est tellement grande que les rencontres sont très très rares.

La vigilance quant à la fin et la soif est importante et petit conseil pour commencer, prenez un herbivore, vous aurez beaucoup plus de facilité à le nourrir en trouvant des plantes que si vous avez un carnivore et que vous avez du mal à chasser soit parce que votre dinosaure est un peu pataud soit parce que les proies sont particulièrement vives et rapides. Attention aussi aux points d’eau, tous les dinosaures peuvent plus ou moins nager mais peuvent se retrouver bloqué au fond d’un lac sans oxygène amène à une mort immédiate. La mort, parlons-en, on peut se noyer et mourir dès qu’un plan d’eau est un peu trop profond. On meurt quand on tombe d’une falaise, on meurt quand on tombe d’un petit rocher et on meurt quand on se fait attaquer par d’autres joueurs qui se baladent en bande autour de notre grotte.

Le petit dinosaure et la vallée désertée

Le jeu propose un mode solo et un mode multi qui se déroulent sur les deux mêmes cartes. La première carte propose une forêt dense avec de grands arbres, des fougères et un climat plutôt frais. La seconde carte propose un climat plus ensoleillé et des biomes variés. Le mode solo permet de prendre connaissance des lieux et de comprendre le fonctionnement et les mécanismes du jeu, mais le mode multi est quand même le plus intéressant, car il permet de rencontrer d’autres joueurs. En effet, le moindre dinosaure rencontré est forcément dirigé par un être humain. Il n’y a pas de dinosaure contrôlé par l’IA, il n’y a que des dinosaures contrôlés par d’autres joueurs. D’où un monde solo particulièrement vide.

Dans le jeu il existe une zone qui est notre grotte et qui est une zone dans laquelle on ne peut pas être attaqué. Cette grotte peut être aménagée à notre image et à notre goût en achetant des éléments grâce à l’argent gagné en remplissant des quêtes. Le souci est que cette grotte que l’on trouve en quatre ou cinq exemplaires sur la map est partagée par les autres joueurs et que certains petits malins campent devant l’entrée des grottes pour attaquer les joueurs qui veulent y entrer ou qui en sortent. Cela leur fait gagner de l’expérience facilement et permet de faire grandir son dinosaure. En effet, le but du jeu est d’amener son dinosaure à l’âge adulte en le développant le plus rapidement possible. Et cette croissance ne se produit que lorsque des quêtes sont effectuées.

Path of Titans propose deux mondes vraiment gigantesques, les graphismes sont plutôt beaux malgré un peu de clipping et d’aliasing. En ce qui concerne le son, on entend surtout les bruits de la forêt, notre dinosaure peut crier mais c’est à peu près tout. Ce jeu est une sorte d’éloge de la lenteur et de prise de conscience du temps qui passe et du fait que la vie ne tient qu’à un fil. Une mauvaise rencontre après des kilomètres à marcher sans croiser aucun autre animal et le jeu se termine de façon abrupte.

Conclusion 6 /10 Path of Titans est un jeu particulier, qui apporte un peu de fraîcheur dans le monde des MMORPG. Les amateurs de dinosaures qui pourront trouver des gens avec qui jouer passeront des heures à explorer ce monde et à coordonner des attaques ensemble. Les joueurs solos auront plus de difficultés à trouver de l'intérêt sur le long terme, passés les premiers temps de découverte. LES PLUS Une idée originale

Deux très grandes cartes

Du fun entre amis

Du monde dans les serveurs LES MOINS Trop de quêtes répétitives

Des cartes vides

Sans intérêt en solo

