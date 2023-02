Le 24 février 2023 – The Pokémon Company International sortira sa nouvelle extension Zénith Suprême du Jeu de Cartes à Collectionner (JCC) Pokémon demain. Celle-ci sera disponible dans les magasins participants du monde entier.

L’extension Zénith Suprême contient de nouveaux styles graphiques et des illustrations exceptionnelles, et met l’accent sur les cartes alternatives, dont le tout premier Pokémon-VSTAR avec une illustration spéciale.

Cette extension offre également un set analogue de 70 cartes, la Galerie de Galar, avec des Pokémon, des Pokémon-V, des Pokémon-VMAX, des Pokémon-VSTAR et des cartes Supporter. Ces cartes sont agrémentées d’illustrations spéciales qui permettent aux fans de découvrir le caractère unique de chaque Pokémon ou personnage. La Galerie de Galar contient notamment les cartes Mewtwo-VSTAR, Darkrai-VSTAR et Zoroark de Hisui-VSTAR.

Avec la nouvelle continuité des illustrations, les Dresseurs et Dresseuses pourront collectionner et juxtaposer neuf cartes différentes de la Galerie de Galar pour former une image plus grandes.

Les produits suivants de l’extension Zénith Suprême seront disponibles dès demain:

Coffret Dresseur d’élite Zénith Suprême : contient 10 boosters Zénith Suprême, une carte texturée de Lucario-VSTAR à l’illustration spéciale et divers accessoires de jeu

Collection Zénith Suprême – Regieleki-V ou Regidrago-V : contient 4 boosters Zénith Suprême, une carte promo et une carte grand format de Regieleki-V ou Regidrago-V, et une carte promo brillante supplémentaire

Mini-boîtes Zénith Suprême : contiennent 2 boosters Zénith Suprême, une carte artistique et une page d'autocollants

Collection avec pin's Zénith Suprême – Gorythmic, Pyrobut ou Lézargus : contient 3 boosters Zénith Suprême, une carte promo de Gorythmic, Pyrobut ou Lézargus, et le pin's correspondant

De plus, les Dresseurs et Dresseuses peuvent se réjouir de l’arrivée prochaine des produits suivants :

Collection spéciale Zénith Suprême – Pikachu-VMAX : contient 5 boosters Zénith Suprême, une carte promo texturée et une carte promo grand format de Pikachu-VMAX, ainsi qu’une carte promo brillante de Pikachu-V

Boîtes Zénith Suprême : contiennent 5 boosters Zénith Suprême et une carte promo entièrement illustrée d'Artikodin de Galar, d'Électhor de Galar ou de Sulfura de Galar

Collection Premium avec tapis de jeu Zénith Suprême – Morpeko-V-UNION : contient 5 boosters Zénith Suprême, 4 cartes texturées de Morpeko-V-UNION, une carte Professeure Pimprenelle, un tapis de jeu et une carte grand format.

Collection Premium avec figurine Zénith Suprême – Zacian chromatique ou Zamazenta chromatique : contient 11 boosters Zénith Suprême, une carte promo texturée soit de Zacian-V chromatique soit de Zamazenta-V chromatique, la figurine chromatique et le pin's chromatique correspondants, et un ensemble de protège-cartes