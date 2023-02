Paris, le 24 février – L’éditeur et développeur de jeux vidéo Bandai Namco Europe S.A.S. a annoncé aujourd’hui que NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS, le nouveau jeu de la série Ultimate Ninja STORM, sortira en 2023, commémorant le 20e anniversaire de l’anime NARUTO. Le jeu sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS offrira le plus grand casting dans un jeu NARUTO, y compris de nouveaux personnages tels que Ashura et Indra Otsutsuki. S’appuyant sur le succès de la franchise, le jeu proposera des graphismes fidèles l’anime ainsi que des combats dynamiques jusqu’à 60 FPS sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Le mode histoire du jeu comprendra des scènes sélectionnées de l’histoire de NARUTO et se concentrera sur le lien profond entre Naruto et Sasuke. En plus de cela, une histoire inédite sera également disponible dans le jeu.