Cette année, le studio Falcom fête les 35 ans de la licence YS parmi les projets en lien avec cette évènement YS X Nordics déjà annoncé sur Nintendo Switch mais aussi un remaster de YS Memoire : The Oath in Felghana. C’est ce dernier qui nous intéresse aujourd’hui puisque Falcom diffuse une toute nouvelle vidéo de gameplay au Japon. Vidéo que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Ce remaster sortira le 27 Avril 2023 au Japon sur Nintendo Switch et certainement un jour chez nous au moins en anglais avec potentiellement du Français si les efforts de traduction sur la licence se poursuivent encore cette année.

La vidéo de Gameplay

Ys Memoire : The Oath in Felghana est un remaster HD de YS : The Oath in Felghana, qui est lui-même un remake du jeu original YS III : Wanderers of YS. Cette nouvelle version devrait offrir une foule d’améliorations, notamment des visuels HD, de nouvelles scènes parlées, y compris les voix du protagoniste Adol, et la possibilité de choisir entre des portraits et des musiques de personnages classiques ou de nouvelles versions « Refine ». Le jeu sortira le 27 avril prochain au Japon. On espère une date chez nous rapidement.

La version Switch est une version « améliorée » avec des graphismes remasterisés en haute définition, un doublage complet pour Adol Christin ou encore des « versions raffinées » des illustrations de chaque personnage apparaissant au cours de l’histoire ont été créées pour cette version remasterisée. Les « versions classiques » qui étaient utilisées dans les versions PSP et PC seront également incluses, vous pouvez donc basculer entre « Affiner » et « Classique » pendant le jeu en fonction de vos préférences. De plus, trois paramètres de son de musique de fond seront proposés : la « Version originale » utilisée dans la version PC de Ys : The Oath in Felghana, et les sons « Version PC-8801 » et « Version X68000 » de ses ancêtres.