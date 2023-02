Le 20 janvier 2023, est arrivé sur la Nintendo SWITCH, un petit point and click façon escape game se déroulant sur une plage isolée. Développé par Killbug Studio et édité par Cookink&Publishing, que vaut cette aventure sentant bon l’air marin ?

Sur la plage abandonnée

Vous commencez l’aventure devant un café abandonné depuis deux ans, à la recherche de votre grand-père disparu tout cela indiqué par votre petite voix intérieure, uniquement disponible en anglais dans le jeu. Vous démarrez alors vos recherches en cherchant des indices pour retrouver votre aïeul.

Coquillages et crustacés

Le jeu est très classique, en vue à la première personne, vous manipulez un curseur/main, soit à la manette et avec un bouton pour interagir, soit en utilisant l’écran tactile de la console.

Vous devrez alors cliquer sur différents points d’intérêts indiqués par une icône, lire des indices ou encore collecter des objets avec lesquels vous pourrez interagir avec le décor.

Vous ramasserez aussi des cartes à collectionner représentant différents animaux marins, qui vous serviront à ouvrir la dernière porte du jeu.

Il vous faudra environ 15 minutes pour terminer l’aventure, en résolvant une dizaine d’énigmes pas très compliquées, en enchainant les quelques tableaux disponibles, et que le jeu vous annonce que vous venez juste de finir le premier épisode de la saga.

Le jeu n’est vraiment pas dur et il n’y a vraiment que les problèmes graphiques et de gameplay qui pourront vous ralentir. Les énigmes n’ont rien d’originales et tout s’enchaîne plutôt logiquement.

La langueur océane, ses berges mornes

Sans être vraiment ratés, les graphismes du jeu sont à l’image de son gameplay, du classique, sans fantaisie, ce n’est pas joli, ce n’est pas laid non plus, ça n’a juste pas d’intérêt. Le jeu se déroule la nuit, mais même la lumière allumée dans le jeu, celui-ci est sombre et sans vie.

Pas de variété ici, le jeu se déroulant par la visite expresse d’une vielle paillotte délabrée, vous n’aurez accès qu’à six ou sept tableaux poussiéreux, sur lesquels vous allez cliquer frénétiquement tant certains objets sont cachés dans la pénombre ou tellement fondus dans le décor qu’il ne semble pas possible de les utiliser.

Nous n’allons pas nous étendre sur la musique, pas gênante tellement elle est insipide, elle participe à l’atmosphère du jeu, cet ennui dans lequel il vous plonge, ce manque de fun et d’amusement.

Conclusion 2.4 /10 Drapeau rouge, baignade interdite ! Pourquoi, pourquoi ce jeu quand il existe tant d'Escape Games de qualité, de point & click incroyables et mystérieux. Il suffit de jouer trois minutes à ce jeu pour se rappeler que MYST, dont nous fêterons bientôt les trente ans, a posé les bases de ce genre de jeu, sans lesquelles il n'y a pas de réussite possible : une ambiance, une musique, des énigmes qui vous tordent l'esprit, bref des essentiels que Beach Cafe : Caribbean Sand n'a pas. Un épisode de quinze minutes bien suffisant à vous inviter à ne pas attendre le prochain et à trouver les quatre euros demandés pour l'acheter comme un prix exorbitant. LES PLUS Des énigmes cohérentes

Un jeu existant LES MOINS Aucune originalité

Aucun défi

Aucun fun

Aucun plaisir

