Il y a des jeux qui arrivent à nous intriguer dès que nous posons notre regard dessus. Ces derniers suscitent une attente à la hauteur de leurs promesses, et malheureusement, la plupart ne nous laisse qu’un goût amer à la fin de la partie. A contrario, d’autres expériences réussissent à nous tenir en haleine et à nous émerveiller tout au long de sa progression. The Exacation of Hob’s Barrow fait partie des rares jeux qui appartiennent à cette deuxième catégorie.

Développé par Cloak and Dagger Games, un développeur indépendant britannique, The Exacation of Hob’s Barrow est un Point’n Click qui lorgne sur le fantastique et l’horreur. Il est édité par les américains de Wadjet Eye Games et est disponible sur la Nintendo Switch depuis le 23 janvier 2023 au prix de quinze euros.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau courant, voire plus (!) en anglais est nécessaire pour jouer à The Excavation of Hob’s Barrow. Même nous, pourtant habitués à la langue de Shakespeare, avons dû nous entourer d’un traducteur.

Un jeu à l’ambiance glauque et étrange…

Thomasina Bateman est une antiquaire de renom dans l’Angleterre de l’époque victorienne. Elle prépare d’ailleurs un livre sur sa spécialité, les tumulus, ces anciens cimetières qui contiennent moult vestiges des époques passées. C’est en cette qualité d’experte que Thomasina reçoit une lettre d’un certain Leonard Shoulder qui l’invite à Bewlay afin de fouiller le tumulus de Hob’s Barrow.

Dès son arrivée, Thomisina est face à l’hostilité des habitants qui ne veulent pas d’une étrangère dans leur village. Plus étrange, le fameux Leonard Shoulder est introuvable, et les villageois se braquent en entendant le nom de Hob’s Barrow. Ils feignent l’ignorance face aux questions de l’antiquaire.

Cependant, Thomisina est une femme déterminée, et elle va mener l’enquête pour trouver ce qui se trame dans la ville de Bewlay, et surtout pour localiser Hob’s Barrow.

The Exacation of Hob’s Barrow est un Point’n Click. Le jeu ne révolutionne pas la formule du genre. Nous résolvons des énigmes à l’aide du décor qui nous permettent de progresser. Nous allons devoir parler aux habitants de la ville, les questionner et les aider afin qu’ils puissent nous mener à Hob’s Barrow.

En revanche, à défaut d’être originaux, les développeurs de Cloak and Dagger Games proposent un Point’n Click maîtrisé de bout en bout. Hormis deux ou trois énigmes, la difficulté est bien calibrée et ces dernières sont toutes cohérentes. Nous ne restons jamais bloqués très longtemps, car la réponse est toujours logique.

En liant la narration au Point’n Click, The Exacation of Hob’s Barrow réussit à créer une expérience captivante dans laquelle nous n’avons qu’une seule envie : résoudre l’enquête au plus vite pour en savoir un peu plus.

Car en plus de posséder un très bon gameplay, The Exacation of Hob’s Barrow se démarque par une narration qui frôle la perfection. Nous avons été impressionnés par cette qualité d’écriture, par cette maîtrise et cette maturité qui transpirent dans le travail de l’auteur.

… d’une écriture qui frôle la perfection.

Les personnages sont admirablement bien caractérisés, sans jamais tomber dans le cliché. Nous avons une galerie de personnages qui restent dans la mémoire, avec leurs qualités, leurs failles, mais surtout leurs secrets. Même si certains dialogues ne nous aident pas pour avancer dans l’aventure, nous sommes toujours prêts à écouter ce qu’ils pensent les uns des autres afin de mieux comprendre l’univers dans lequel nous évoluons.

The Exacation of Hob’s Barrow est un récit typiquement lovecraftien. C’est un sous-genre de la fiction d’horreur qui ne se focalise pas sur le gore ou le choc, mais qui crée sa dramaturgie autour d’un monde étrange, incompréhensible et mystérieux. Nous avons un personnage pragmatique qui se retrouve confronté à des éléments surnaturels et qui doit remettre en cause son propre monde de rationalité.

Là encore, à défaut de révolutionner les codes du récit, Cloak and Dagger Games propose une histoire maîtrisée qui nous captive jusqu’à son dénouement. Les dialogues sont formidablement bien écrits et nous sommes encore impressionnés par cette écriture intelligente, fine et ciselée à la perfection.

Le seul petit défaut se trouve lors de la résolution où le jeu décide de ne pas nous donner la fin de tous les personnages de Bewlay.

Malheureusement, le jeu n’est accessible qu’en anglais, un anglais assez soutenu pour fermer ses merveilleuses portes à ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare. Même nous, qui avons pourtant l’habitude de cette langue, nous avons dû régulièrement nous faire aider d’un traducteur pour ne pas passer à côté d’informations importantes pour le récit.

Comme nous l’avons déjà susmentionné, certaines énigmes sont un peu moins cohérentes, et donc moins agréables à résoudre. Elles empêchent le jeu d’atteindre la perfection.

Certaines personnes pourraient être aussi déçues, à l’heure où les récits proposent des structures à choix multiples, de n’avoir que très peu d’influence sur l’histoire qui se déroule sous nos yeux. Pour notre part, nous préférons être dirigés dans une narration simple, mais maîtrisée que d’être abandonnés dans une narration multiple, mais mal écrite.

La durée de vie est environ de quatre à huit heures pour un jeu à quinze euros. Nous vous proposons une fourchette plutôt grande, car vous pouvez foncer sans chercher à découvrir les mystères qui entourent Bewlay. La durée de vie est donc plutôt correcte pour ce genre d’expérience, car même si ces heures représentent un investissement quantitatif moyen, elles représentent en revanche un investissement qualitatif très intéressant.

La version sur la Nintendo Switch est pour nous la meilleure qui se trouve sur le marché. Entièrement tactile, le Point’n Click de Cloak and Dagger Games est un plaisir à jouer, que ce soit en mode docké ou en mode portable. Nous avons eu cependant quelques bugs lors de certaines cinématiques quand le menu des objets n’était encore pas fermé.

Les graphismes ne sont pas faits pour tous. Même si la réalisation est irréprochable, certains pourraient ne pas apprécier le pixel art et l’univers angoissant et malsain qui est déployé. Les graphismes sont cependant cohérents et réussissent à renforcer le sentiment d’étrangeté de cette petite ville de Bewlay.

La bande-son est aussi très réussie. La musique est très bonne, la direction des comédiens de doublage est parfaite et les bruitages ne souffrent d’aucun défaut.

Conclusion 8.4 /10 Attention, pépite indépendante en vue ! The Exacation of Hob’s Barrow est plus qu’une belle surprise, c’est un incroyable Point’n Click basé sur une narration lovecraftienne maîtrisée de bout en bout. Nous avons aimé l’excellente qualité d’écriture, le gameplay simple mais jamais ennuyeux, ainsi que la direction artistique qui sublime cette ambiance morbide. Malheureusement, le jeu n’est disponible qu’en anglais, un anglais très soutenu qui ferme la porte à beaucoup de joueurs potentiels qui mériteraient d’essayer cette incroyable aventure. LES PLUS Un gameplay basé sur la narration très efficace

