Défiez les dieux dans une aventure épique qui reprend le style des RPG d’action des années 90.

Marvelous Europe annonce aujourd’hui que le jeu d’action-RPG en coopération du développeur FuRyu, Trinity Trigger, sortira en Europe et en Australie le 16 mai 2023, sur la console Nintendo Switch™, la PlayStation®4 et la PlayStation®5. XSEED Games publiera également la version Windows PC via Steam le 25 avril prochain.

Trinity Trigger réunit un groupe de développeurs de RPG de premier plan, dont l’artiste Yuki Nobuteru (Trials of Mana), le créateur de personnages Raita Kazama (Xenoblade), le scénariste Yura Kubota (OCTOPATH TRAVELER) et le compositeur Hiroki Kikuta (Secret of Mana, Trials of Mana). Trinity Trigger est désormais disponible en préachat physique sur consoles chez les détaillants participants au prix de 49,99 €/44,99 £. Les détails sur la disponibilité numérique seront communiqués ultérieurement.

Trinity Trigger est un tout nouveau jeu de rôle d’action combinant l’aspect et les sensations des RPG emblématiques des années 90 avec un accent mis sur les combats rapides et personnalisables. Les joueurs prennent le contrôle de trois jeunes héros qui tentent de défier le destin et de sauver le continent de Trinitia. Ils sont accompagnés par les Déclencheurs, d’étranges créatures ayant la capacité unique de se transformer en huit types d’armes que les joueurs doivent maîtriser s’ils veulent réussir dans leur quête. Que vous jouiez seul ou avec jusqu’à deux amis en coopération locale, explorez divers biomes et donjons, mettez en place des stratégies pour exploiter les faiblesses des ennemis et changez votre destin !