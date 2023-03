HUNTINGTON BEACH, Californie (1 mars 2023) – Spike Chunsoft, Inc. a mis en ligne une nouvelle bande-annonce présentant les personnages de Master Detective Archives: Rain Code. Dans cette vidéo, le développeur annonce également que les premiers exemplaires de l’édition standard et l’édition limitée Mysteriful de Master Detectives Archives: Rain Code incluront un code permettant d’accéder à un roman numérique bonus. Le bon imprimé comportant le code se trouvera dans les boîtes physiques des éditions standard et limitée.

Supervisé par Kazutaka Kodaka, l’auteur du scénario principal de Master Detectives Archives: Rain Code, et écrit par Yoichiro Koizumi, le roman numérique servira de préquel à l’histoire principale du jeu. Davantage d’informations seront révélées sur ce roman numérique à une date ultérieure. Remarque : l’image figurant ici est utilisée à des fins purement illustratives. Le design, le nom et le contenu peuvent être modifiés sans préavis.

Les bons seront disponibles en quantités limitées.

Par les créateurs de la série Danganronpa, Master Detective Archives: Rain Code, une aventure policière noire et lucide, sortira sur Nintendo Switch le 30 juin 2023 en Amérique du Nord et en Europe. Pour savoir où précommander les versions physiques de l’édition standard et l’édition limitée Mysteriful de Master Detectives Archives : Rain Code, rendez-vous sur le site : https://www.spike-chunsoft.co.jp/raincode/fr/