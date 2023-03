Le très fiable Billbil-Kun, souvent reconnu pour dévoiler les catalogue Gamepass et PS plus en avance, a dévoilé il y a peu un nouveau bundle pour le Mario Day (le 10 mars 2023) avec une Nintendo Switch (non OLED) au prix de 269€.

Le pack proposera d’après lui:

– Une console et des joycon rouges

– Le jeu Super Mario Odyssey (code)

– Quelque chose en rapport avec le film à venir

L’information semble se confirmer aujourd’hui : il s’agit d’une console Nintendo Switch standard avec des Joy-Cons de couleur rouge, et la possibilité de télécharger l’un des trois jeux Super Mario Switch, à savoir New Super Mario Bros U Deluxe, Super Mario Odyssey ou Mario Kart 8 Deluxe. La console Nintendo Switch sur le thème de Super Mario est également livrée avec des autocollants pour le prochain film Super Mario Bros. Vous pouvez découvrir les images de la nouvelle console Switch ci-dessous. Sachant qu’elle n’est toujours pas confirmée officiellement.

Source, via