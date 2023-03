Project Zero : Le Masque de l’Éclipse Lunaire, connu sous le nom Zero: Tsukihami no Kamen (零 月蝕の仮面?, littéralement Zero: Masque de l’Éclipse Lunaire) au Japon et Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse en Amérique du Nord, sera lancé dans un peu plus d’une semaine sur Nintendo Switch et l’éditeur Koei Tecmo a publié une nouvelle bande-annonce mettant en évidence certains des nouveaux costumes qui ont été ajoutés au jeu. Certains seront disponibles avec l’édition Digital Deluxe du titre, tandis que d’autres seront disponibles en tant que bonus d’achat anticipé. Un certain nombre sont également disponibles en progressant dans le jeu, quelle que soit la version que vous achetez. Project Zero : Le Masque de l’Éclipse Lunaire sortira en version numérique sur l’eShop le 9 mars.

