Rien qu’au cours des 30 derniers jours, le comité d’évaluation taïwanais a été à l’origine de trois révélations distinctes concernant la Nintendo Switch.

Si vous pensiez que les surprises de Taïwan étaient terminées, vous vous trompez lourdement, car deux autres titres ont été confirmés pour une sortie sur Nintendo Switch. Grâce à la dernière série d’évaluations taïwanaises, nous savons maintenant que ITORAH et Brave Dungeon : The Meaning of Justice se dirigent vers la une sortie sur la console hybride de Nintendo.