Depuis quelques minutes, les démos de DREDGE et Grim Guardians: Demon Purge sont disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch. DREDGE partout dans le monde (ici) et Grim Guardians: Demon Purge uniquement en Europe et au Japon (ici). Pour Grim Guardians: Demon Purge, on vous conseil de lire notre test disponible depuis peu (ici).

