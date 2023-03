Paris, le 2 mars 2023 – SQUARE ENIX Collective® et FuturLab ont l’immense plaisir d’envoyer les nettoyeuses et nettoyeurs de POWERWASH SIMULATOR dans l’un des environnements les plus emblématiques de FINAL FANTASY avec le Pack Spécial Midgar, disponible dès aujourd’hui ! Cette extension gratuite*, créée en collaboration avec l’équipe du légendaire FINAL FANTASY VII, est disponible sur toutes les plateformes, y compris Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10, Xbox Game Pass pour console et PC, PlayStation®4 (PS4™), PlayStation®5 (PS5™), Nintendo Switch™, et Steam®.

Les joueuses et les joueurs mettront leurs outils à contribution dans cinq nouveaux niveaux de POWERWASH SIMULATOR incluant le charmant bar Septième ciel ou encore l’épatante maquette Mako, mais aussi des véhicules et méchas connus et craints comme la Hardy-Daytona, le transporteur Shinra, le scorpion gardien, et l’aérodestructeur. Transformés en activiste anti saleté avec une approche militante à la crasse, les joueurs vont découvrir de nouveaux types de saleté, comme les biorésidus. Bien que leur mission de nettoyage de Midgar s’aligne avec celle d’Avalanche, ils ne pourront pas se permettre de refuser des commissions, qu’elles viennent de l’équipe de Barret ou des pointures de la Shinra. Le destin de la ville est trouble, mais ils peuvent peut-être déblayer un passage rutilant pour un groupe de courageux héros… Midgar attend.

« Nous avons créé Midgar, la ville de Mako, en 1997. Qui aurait cru que nous revisiterions ces bâtiments de fer en 2023 pour en éliminer l’huile et la saleté à coup de nettoyeur haute pression ? Au travail : ces vingt-cinq années de crasse ne vont pas partir toutes seules » a déclaré Yoshinori Kitase, le directeur de FINAL FANTASY VII et producteur du FINAL FANTASY VII Remake Project.

Tetsuya Nomura, le concepteur des personnages de FINAL FANTASY VII, et directeur créatif du FINAL FANTASY VII Remake Project, a ajouté « Lorsqu’on m’a parlé de cette proposition de collaboration, j’étais déjà très occupé par d’autres collaborations, mais celle-ci m’a tout de suite enthousiasmé. Je venais de jouer à POWERWASH SIMULATOR, et je rêvais de nettoyer des éléments de mes jeux. Instinctivement, j’ai suggéré de nettoyer tout le bâtiment Shinra, mais malheureusement, ça aurait été un peu compliqué. Les lieux proposés dans la version finale n’en sont pas moins captivants. J’ai attendu l’extension avec impatience, et j’espère que tout le monde y passera un excellent moment ! »

« Recréer des véhicules, des lieux, et des bosses de l’un des jeux les plus emblématiques de l’histoire du jeu vidéo a été un véritable privilège pour l’équipe de POWERWASH SIMULATOR » a déclaré Dan Chequer, concepteur en chef chez FuturLab. « Nous sommes tous de grands fans de FINAL FANTASY, et nous espérons que nos joueuses et joueurs aimeront nettoyer Midgar autant que nous avons aimé la couvrir de biorésidus et de Mako. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec l’une des franchises les plus légendaires de l’histoire du jeu vidéo pour le Pack Spécial Midgar » a confié Tímea Edvi, directrice de l’édition indépendante chez SQUARE ENIX. « Nous savions que nous voulions offrir quelque chose d’énorme à l’excellente communauté de POWERWASH SIMULATOR pour la remercier de son soutien. Nous avons hâte de la voir y jouer ! »

*Pour jouer au contenu téléchargeable gratuit, il est nécessaire d’avoir acheté ou d’avoir accès au jeu complet POWERWASH SIMULATOR.