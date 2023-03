Aurions-nous l’audace de vous parler de la bonne soupe dans le bon pot d’antan… ? Sans doute irions-nous un peu trop loin… mais allons tout de même jusqu’à souligner qu’il peut être si agréable de retrouver les plaisirs des jeux d’hier, souvent plus incisifs, loin des chemins déjà tracés qu’il est coutume de croiser désormais. La seule question est le prix qu’il convient de payer pour retrouver cette saveur si délicate… allez, arrêtons de vous faire tourner la ciboulette dans tous les sens, aujourd’hui nous vous parlons de Risen et le fait est, que nous avons beaucoup de choses à vous confier, que vous connaissiez ou non le soft d’origine !

Développé par Piranha Bytes et THQ Nordic, édité par THQ Nordic, Deep Silver et Plaion, Risen est bien loin d’être un petit nouveau. Sorti en 2009 sur PC et Xbox 360, il rejoint aujourd’hui les rangs de la Nintendo Switch avec une certaine audace puisque son prix frôle tout de même les 30 euros. Un tarif plutôt élevé… qui laisse présumer une refonte complète de l’aventure afin de lui ôter à minima ses graphismes un peu vieillots de l’époque. Eh bien, répondons tout de suite à cette attente : il n’en est rien. Il faudra se contenter des façades un peu trop lisses des protagonistes et des textures un peu grossières tout autour de vous. Cela étant dit… penchons-nous sur le test en lui-même puisque, vous l’aurez compris, le jeu est le même que celui de 2009. Les petits nouveaux ? Ahahah. Vous allez sacrément souffrir… !

Vaincre avec péril pour triompher avec gloire

Tout débute par une violente tempête qui entraîne avec fracas un catastrophique naufrage tandis que vous vous trouvez sur un des bateaux de l’Inquisition, petit filou clandestin mais courageux que vous êtes. Point de personnalisation du personnage ici, vous êtes comme vous êtes, un homme aux allures simples bien que revanchard, pas si costaud de prime abord, mais avec une volonté forte… tout du moins suffisante pour rester en vie (enfin… en enchaînant les morts tout de même, nous y reviendrons !).

Une mystérieuse île devient le point de départ de votre aventure. Vous relevant avec peine, vous êtes entouré de cadavres qui jonchent la plage avec horreur. Sara, une jeune femme à la langue particulièrement acerbe, est en vie et vous donne quelques tuyaux pour commencer votre route : dans un premier temps, il va falloir trouver une arme et quelques vivres pour espérer tenir le coup sur ce petit lopin de terre encore méconnu mais qui semble particulièrement hostile. C’est un euphémisme. Nous avons croisé la mort à deux reprises en moins de cinq minutes sur le jeu : une première fois simplement en nous baladant sur une petite crique et rapidement attaqué par un monstre énorme tandis que nous n’avions même pas un caillou pour nous défendre… et une seconde parce que le gros oiseau au loin ne semblait pourtant pas si féroce. Bien. Les bases sont posées : il ne s’agit aucunement ici de foncer tête baissée vers l’ennemi en se disant qu’il suffit de tapoter la touche action pour les vaincre. Non. Faites cela et la mort sera à tous les croisements. Un peu casse-bonbon… il va donc falloir y aller mollo et avec stratégie ! Et faire usage outrancier de la sauvegarde, en sus de la sauvegarde automatique.

La fouille des alentours permet de rapidement s’apercevoir que le jeu se montre particulièrement riche en collectables en tous genres. Qu’il s’agisse de pièces d’or ou de quelques plantes curatives, de baies ou d’huîtres… tout y passe et votre besace regorge bien vite d’un arsenal complet du parfait survivant (il faut bien cela !). Une récolte minutieuse sera à l’origine de bien des commerces et marchandages, nous ne pouvons dès lors que vous conseiller de fouiner les environnements afin d’y extraire tout ce qui peut l’être. Néanmoins, méfiance… le danger est partout, et rappelez-vous qu’il n’est pas prudent de s’aventurer là où de trop grandes entités pourraient vous y attendre, armes à la main, et prêtes à s’en servir ! Tiens, encore un ogre qui vient nous frapper, et nous tuer, alors que nous pensions avoir un peu gagner en puissance… manqué !

En écoutant les conseils de Sara, vous devriez rapidement trouver une petite bâtisse qui vous servira de halte. Cette dernière compte notamment un lit qui vous sera fort utile pour vous reposer le temps souhaité, et ainsi retrouver de la vie sans pour autant liquider toutes vos provisions. Le cycle jour/nuit est respecté dans le jeu et il peut être délicat de se déplacer de nuit dans certaines situations… nous vous avons déjà dit de rester sur vos gardes ? Il vaut mieux le dire à nouveau. Par ailleurs, contrairement à ce qui peut être légion dans les jeux d’aventure, il n’est pas recommandé ici d’utiliser n’importe quelle couche pour se reposer. Certains villageois pourraient bien se montrer particulièrement véhéments de vous retrouver dans leur lit… d’autres irons jusqu’à vous frapper lourdement pour une simple bière volée. Pas simple la vie dans Risen !

Hey toi, la mauviette !

Les premières minutes dans l’aventure sonnent déjà l’heure des premières rencontres. Ces dernières seront multiples et variées au fil de l’histoire, une histoire qui se veut particulièrement prolixe, avec des dialogues qui ont tendance à s’épaissir encore et encore… jusqu’à devenir un peu trop copieux. Pourtant, le contenu de ces derniers est plutôt réussi, avec une interprétation correcte des protagonistes, une visibilité à la fois orale et écrite. Un choix dans les réponses est très régulièrement proposé au joueur et permet ainsi de sélectionner le chemin souhaité. Faites les bons choix, sinon, tout cela pourrait bien encore se terminer en querelle mortelle… quand d’autres réponses, elles, seront sources d’un gain d’expérience instantané !

Certaines discussions restent assez houleuses, tout du moins ornées d’un vocabulaire assez familier, pouvant quelque peu grésiller auprès des plus jeunes… sachez pour les parents qui souhaitent jouer sans se soucier de cela auprès de leurs enfants qu’il est possible de modifier la langue du jeu. Dans une autre langue, cela passera probablement plus inaperçu…

Néanmoins, cette véhémence reste surprenante et quelques personnages se montrent peu amicaux de prime abord. Il faut le savoir… l’univers est un peu brutal, sent quand même pas mal la testostérone et parfois, nous avions juste envie de dire à ces malotrus « non mais, tu ne me parles pas comme ça pour commencer… ». Et puis ensuite… leurs remarques nous faisaient sourire… « c’est ça… mais oui mais oui… ». Vous allez en voir de toutes les couleurs… et pas franchement que des mûres !

Aux armes !

Qu’il s’agisse de taper de la chair humaine ou tout autre amas de protéines plus ou moins identifiable, il convient de rapidement vous équiper pour ne pas trépasser davantage encore. De nombreuses armes sont dès lors à disposition, qu’elles soient à distance ou à plus courte portée. Bien entendu, la puissance d’attaque sera alors différente. L’amélioration de la force, mais aussi de nombreux paramètres comme l’alchimie ou même l’altruisme en prêtant main-forte, sont autant d’atouts pour avancer dans l’aventure, pour ne pas dire des points capitaux. Ces compétences s’acquièrent auprès de professionnels qui vous apprendront tous les rouages du combat, de l’esquive ou tout autre art qui demande une certaine pratique, contre des points d’apprentissage. Ces formations ne sont pas gratuites pour autant et allons droit au but : vous allez clairement passer un sacré bout de temps à chiner tout et n’importe quoi dans l’espoir de récupérer un maximum d’argent et ainsi devenir de plus en plus fort. Il faudra faire des choix puisque les améliorations sont coûteuses… chaque joueur augmentera ainsi la jauge qui lui semble la plus adaptée à son style de jeu (et à l’aventure…).

Tout en récoltant un maximum de piécettes, le gain d’expérience sera tout aussi profitable puisque chaque niveau débloque 10 points d’apprentissage. Des points, vous l’avez compris, indispensables pour faire croître le domaine de votre choix.

La prise en main des combats est globalement bonne mais, à nouveau, il est nécessaire de se montrer vigilant et précautionneux. La défense sera tout aussi importante que l’attaque (si ce n’est davantage !), le rythme du combat peut être observé et ainsi les attaques anticipées par le joueur afin de frapper au moment opportun.

Attention à un petit détail qui a son importance et dont vous prendrez très vite conscience… le port d’une arme implique une incapacité à récolter. Ainsi, il faut jongler entre les phases dites d’exploration et celles consacrées davantage aux combats… dégainer son arme est plutôt rapide, mais parfois, ces quelques petites secondes peuvent néanmoins faire perdre quelques points de vie, ce qui peut s’avérer agaçant lorsque le joueur se trouve à bonne distance d’une zone de repos et souhaite conserver un maximum d’objets dans son inventaire en prévision des combats plus difficiles encore.

Arpenter les chemins… et les menus

Les amateurs de menus fourmillant de petits détails seront ravis. Risen fait partie de cette trempe et bien qu’ils ne soient pas si nombreux, ces derniers regorgent d’informations utiles. L’inventaire permet de connaître tout le contenu de votre besace avec une explication associée des caractéristiques de l’objet. Les quêtes, quant à elles, sont récapitulées dans un menu dédié au sein duquel vous allez très probablement passer un petit bout de temps… tout autant que celui consacré aux équipements et aux apprentissages. Les développeurs ont pris soin d’offrir aux joueurs des menus détaillés afin qu’ils ne se retrouvent guère sans ressources pour comprendre tous les rouages de l’aventure. N’hésitez pas à le farfouiller encore et encore… il se pourrait même que vous y trouviez une carte ! Méfiance tout de même… le jeu ne se met pas en pause lorsque vous arpentez ces menus !

L’accès au menu est assez simple puisqu’il convient d’appuyer sur une touche de la croix directionnelle. Chaque direction est associée à un menu en particulier. Attention à ne pas vous mélanger les pinceaux avec les raccourcis qui permettent d’associer certaines touches aux objets de votre choix, comme quelques breuvages bien utiles pour retrouver rapidement de la vie.

Raconte-moi les années 2000…

Comme énoncé au début de ce test, les graphismes n’ont guère évolué depuis la sortie du jeu. En cela, certains y verront quelques charmes, quand d’autres seront plutôt gênés par l’apparence singulière des personnages. À l’époque, tout cela était très acceptable… mais il est vrai qu’aujourd’hui, les visages semblent cruellement figés dans le temps. Les expressions restent néanmoins visibles, et vous comprendrez rapidement avec qui il convient de garder ses distances.

Les environnements sont du même acabit. De nombreuses zones sont assez sombres, nous avons dû nous mettre dans une pièce sans aucune lumière afin de ne pas trop nous faire surprendre par des ennemis qui surgissent « d’on ne sait où » !

En revanche, s’il y a un point sur lequel Risen s’en sort plutôt bien malgré le poids des années, est indéniablement celui de sa trame musicale. Assez héroïque, cette dernière alterne bien entendu selon les événements et les circonstances en cours, mais s’avère être globalement de bonne facture, avec un accompagnement parfaitement cohérent pour le joueur.

Risen est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 30 euros environ.

Le saviez-vous ?

Kai Rosenkrantz est un compositeur reconnu, notamment pour ses œuvres au sein des titres comme Risen ou Gothic. Né le 28 juillet 1980 en Allemagne, il quitte les équipes de Piranha Bytes alors que Risen vient de faire sa sortie en 2009, afin de fonder Nevigo au sein duquel il met au point des outils pour les jeux vidéo.

Conclusion 6.4 /10 Disponible désormais sur Switch, Risen s'adresse à deux types de joueurs : ceux qui ont la nostalgie de leur épopée d'antan, et ceux qui souhaitent découvrir la rigueur d'un jeu d'époque. Tous ceux qui rentrent dans ces deux catégories prendront plaisir à parcourir les environnements débordants de créatures et de babioles de Risen. En revanche, les curieux pourraient bien être totalement désabusés par la difficulté épaisse de l'aventure (tout du moins son exigence), tandis que le joueur doit avancer sans grande aide... le chemin n'en reste pas moins riche en surprises, avec de nombreux combats, quêtes et défis, un florilège de rencontres et de choix de dialogues en sus. Risen reste le très bon jeu d'hier... son seul défaut véritable s'il ne fallait en donner qu'un, est qu'il reste le même jeu qu'hier... à vous de voir si vous êtes prêt à débourser 30 euros pour cela !

Une aventure longue, diversifiée, et pleine de rebondissements. Un bel arsenal d'armes, mais aussi d'armures, de collectables en tous genres, avec des capacités associées.

Un bel arsenal d'armes, mais aussi d'armures, de collectables en tous genres, avec des capacités associées. Une traduction française très correcte, aussi bien écrite qu'orale.

Une traduction française très correcte, aussi bien écrite qu'orale. Une ambiance musicale de qualité, parfaitement dans le thème. LES MOINS Accrochez-vous... cette aventure n'est pas un long fleuve paisible malgré les 3 niveaux de difficulté disponibles.

