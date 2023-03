Annoncé pour la première fois sur Nintendo Switch en décembre dernier, AKIBA’S TRIP : Undead and Undressed Director’s Cut est maintenant daté chez nous. XSEED a annoncé que le jeu d’action-RPG d’Acquire sera lancé cet été en Europe et en Amérique du Nord.

En Europe et en Amérique du Nord, le jeu sera disponible en version numérique pour 29,99€ / £24.99 / $29.99. En Amérique du Nord, il bénéficiera également d’une sortie limitée via l’édition Day 1, disponible sur la boutique XSEED Games. Cette édition Day One comprend les éléments suivants :

une copie du jeu

un CD comprenant une sélection de titres du jeu

un ensemble de neuf cartes artistiques surdimensionnées présentant des illustrations originales de divers artistes japonais pour commémorer le 10e anniversaire de la version originale du jeu.

une boîte spéciale