Gunslingers & Zombies est un jeu de stratégie au tour par tour polonais créé par le studio indépendant Live Motion Games. Disponible depuis le 15 janvier 2021 au prix de neuf euros, c’est un jeu qui se présente comme « hilarant » et « bourré d’action ». L’est-il vraiment ? C’est ce que nous allons vérifier de suite.

Un jeu au contenu vide

Gunslingers & Zombies nous place dans la peau de quelques cow-boys du Far West qui sont envahis par des zombies. Ces derniers vont devoir survivre dans cet univers impitoyable.

Dans ce jeu de stratégie au tour par tour, nous contrôlons trois à quatre cow-boys qui doivent annihiler les zombies présents sur la carte, le tout dans une histoire qui est assez floue et décousue.

Le jeu est séparé en deux chapitres et constitué de dix niveaux (tutoriel compris). Les niveaux possèdent des objectifs qui se ressemblent plus ou moins. Nous devons repousser les vagues de zombies, sauver des civils ou bien récupérer des objets sur la carte.

Niveau gameplay, le jeu est très classique. Chaque personnage possède deux points d’action que nous devons utiliser avec parcimonie. Avec ces deux points nous pouvons nous déplacer, tirer sur les ennemis, recharger, soigner ses amis ou récupérer des objets.

Nos personnages possèdent deux à trois armes. Il y a le fusil, le pistolet, et le couteau. Malgré une roue des armes importante, nous ne débloquerons aucune arme de plus de toute la partie. Il y a des coups critiques et nous infligeons plus de dégâts lorsque nous attaquons un zombie sur son flanc.

Nous affronterons quatre classes de zombie différentes. Il y a le zombie normal, le hub, qui se sépare en deux zombies à sa mort, le boomer, qui explose tout sur son passage, et le chasseur, qui se bat à distance. Il y a aussi dans certains niveaux des « spawners », endroits à détruire pour éviter que les zombies reviennent.

Le gameplay est intéressant mais il devient très vite répétitif. L’absence de progression, de nouveauté ou même d’un petit peu de RPG empêche de passer un bon moment sur ce jeu. Gunslingers & Zombies est un jeu au gameplay classique mais qui manque de profondeur. Il donne parfois l’impression d’une expérience bâclée et non terminée.

L’un des principes même de Gunslingers & Zombies repose sur son « brouillard de guerre ». Cependant, lorsque que nous déplaçons notre curseur dans le décor, nous pouvons apercevoir les ennemis qui devaient être cachés, ce qui rend le jeu encore plus simple que prévu.

Une réalisation catastrophique

La réalisation sur la Nintendo Switch est exécrable. La caméra se bloque très régulièrement dans les décors et nous avons énormément de mal à voir autour de nous. Le jeu n’est pas précis et il nous arrive très régulièrement de déplacer nos personnages par mégarde. Malheureusement, aucune option n’est disponible pour revenir en arrière, ce qui, là encore, renforce notre frustration.

Nous pouvons gagner d’une à trois étoiles dans chaque niveau, mais celles-ci n’ont aucun impact dans le jeu.

Gunslingers & Zombies propose une histoire qui est si ténue que nous avons longuement hésité à vous en parler. Des cow-boys voient des zombies et ils vont s’unir pour tuer ces derniers et trouver des médicaments.

En plus d’être un scénario vide, Gunslingers & Zombies n’est à aucun moment, comme il le présente « hilarant ». Il n’y a qu’une seule blague de tout le jeu, et celle-ci est déjà vue et revue. Elle ne nous a mis que dans une situation d’embarras en la lisant.

La durée de vie est famélique, même pour un jeu à neuf euros. Il n’y a que dix niveaux qui ressemblent le plus souvent à une démo et qui se font en cinq à dix minutes. Au total, cela ne donne qu’une heure de jeu. De plus, cette heure de jeu n’est ni originale, ni qualitative, ni même intéressante.

Les graphismes rehaussent le niveau, même si ils ne sont pas très bons. Ils sont même assez laids, basiques et sans originalité. Le seul point positif est peut-être la façon dont les zombies se déplacent, qui ne manquent pas de nous faire rire au début. Ces derniers marchent comme des cow-boys, les jambes écartées prêts à dégainer au moindre danger.

La musique est elle aussi très oubliable. Les pistes ne présentent pas un grand intérêt.

Le jeu possède une traduction française, même si celle-ci possède parfois des fautes d’orthographe assez grossières.

Conclusion 2.8 /10 Gunslingers & Zombies est un jeu de stratégie au tour par tour qui n’a pas grand-chose à proposer. Avec son gameplay classique mais bâclé, sa réalisation désastreuse et sa durée de vie ridicule, c’est un jeu à éviter si vous tenez un tant soit peu à votre portemonnaie. Le jeu est cependant disponible en français avec quelques fautes d’orthographe dans sa traduction. LES PLUS Il se termine vite

Il se termine vite Trois difficultés

Trois difficultés Quelques idées méritaient d’être approfondies LES MOINS Des graphismes sans personnalité

Des graphismes sans personnalité Une bande-son oubliable

Une bande-son oubliable Une caméra frustrante au possible

Une caméra frustrante au possible Un scénario ténu et illogique

Un scénario ténu et illogique Une sensation de jeu non terminé

Une sensation de jeu non terminé Trois armes

Trois armes Seulement dix niveaux, dont le tutoriel

Seulement dix niveaux, dont le tutoriel Un « brouillard de guerre » qui n’en est pas un

Un « brouillard de guerre » qui n’en est pas un Pas de retour en arrière en cas d’erreur dans nos mouvements Détail de la note Gameplay 0

Durée de vie / Prix 0

Graphisme 0

Bande-son 0

Réalisation 0