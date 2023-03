Cette mise à jour gratuite inclut de nouvelles missions et compétences, de nouveaux équipements, boss et plus encore

Paris, le 6 mars 2023 – SQUARE ENIX® a publié aujourd’hui une mise à jour gratuite pour le RPG tactique THE DIOFIELD CHRONICLE™. La mise à jour 1.20 est disponible sur PlayStation®5 (PS5™) et PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X|S et Xbox One, Nintendo Switch™ et PC via Steam®. Pour offrir une expérience de jeu étendue, cette mise à jour intègre une pléthore de nouveaux contenus, y compris cinq nouvelles missions, deux missions secondaires, de l’équipement, des compétences et plus encore. THE DIOFIELD CHRONICLE propose un système de combat stratégique sophistiqué en temps réel, le « Real-Time Tactical Battle » (RTTB), selon lequel les joueurs et les ennemis se déplacent en temps réel, pouvant ainsi faire changer le cours du combat en un instant. Le jeu se déroule dans un monde original doté d’un scénario brutal et immersif réunissant des éléments fantastiques, médiévaux, et modernes.

Dans cette mise à jour, les fans en apprendront plus sur Waltaquin Redditch, rencontrée dans la trame principale du jeu. Les joueuses et les joueurs incarneront Waltaquin et découvriront cinq nouvelles missions principales et deux nouvelles missions secondaires. La mise à jour propose aussi une nouvelle zone sur la carte, située dans la cave du camp. Il sera possible d’explorer les choix de Waltaquin et les joueurs et joueuses auront à disposition un nouveau type d’arme propre au nouveau personnage, le grimoire. Ce dernier permet d’utiliser les compétences Nécromancie et Necrotiem pour invoquer des chevaliers squelettes au combat, et pour transformer les unités en dragons squelettes.

Les fans peuvent mettre leurs talents à l’épreuve en affrontant le redoutable nouvel adversaire qu’est Béhémoth, un nouveau boss plus puissant que les précédents. Pour ceux qui souhaitent relever encore plus de défis, la mise à jour intègre également un mode New Game + dans lequel les niveaux et paramètres des ennemis ainsi que leur force et frappe etc., seront ajustés. Un nouveau niveau de difficulté, « Très difficile » est aussi disponible pour la trame principale.

Cette mise à jour de THE DIOFIELD CHRONICLE™ est disponible sans surcoût pour les personnes possédant le jeu de base sur PlayStation®5 (PS5™) et PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X|S et Xbox One, Nintendo Switch™ ou PC sur Steam®. De plus amples informations sur THE DIOFIELD CHRONICLE sont disponibles sur le site officiel : https://www.diofieldchronicle.com/.