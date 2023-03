Alors que l’adorable peluche du renard de Tunic a été mise en vente la semaine dernière, Fangamer a annoncé aujourd’hui des éditions Deluxe pour Nintendo Switch et Playstation physique, et qu’elles seront disponibles en précommande sur le site américain.

Les précommandes viennent d’ouvrir et vous pouvez y accéder ici. Les versions physiques du jeu seront disponibles en Europe en magasins.

Ces éditions Deluxe sont vendues au prix de 45 $ chacune et comprennent :

1 boite coffre qui comporte le jeu (NS) OU 1 jeu physique dans son étui (PS)

12 autocollants

1 livret sur les commandes et les concepts

1 livret d’instructions

1 Carte du monde et des donjons

1 code numérique de la bande sonore

Un autre nouvel article a été annoncé, pour les boutiques EU et US cette fois :

Une version couverture rigide du manuel (56 pages, 24x 18cm) sera disponible pour les inscriptions pour l’EU et pour les précommandes aux États-Unis. Il est accompagné d’un étui protecteur texturé conçu par Jorge M.Velez, et sera vendu au prix de 19 USD / 24€.