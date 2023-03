Aujourd’hui, Forever Entertainment a partagé une date de sortie définitive pour Front Mission 2 : Remake.

Le jeu sortira sur Switch le 12 juin 2023. Front Mission 2 : Remake a été annoncé en même temps qu’une version mise à jour du jeu original il y a un peu plus d’un an. Front Mission 2 : Remake sera vendu en version numérique sur l’eShop de la console hybride. Front Mission 1 : Remake est disponible dès maintenant sur l’eShop. Enfin, Front Mission 3 : Remake suivra dans le futur.

FRONT MISSION 2: Remake is coming to #NintendoSwitch on June 12th!

A faithful remake of the second game in the series blends a deep and involved storyline with intense strategy.

Watch the new trailer:https://t.co/yxlEnRMAFW@SquareEnix #WanzersAreBack #frontmission pic.twitter.com/A9bAdclBlM

— Forever Entertainment S.A. (@ForeverEntert) March 7, 2023