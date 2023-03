THQ Nordic est l’éditeur et PurpleLamp est le développeur de Bob l’éponge : The Cosmic Shake qui est sorti le 31 janvier 2023. THQ Nordic est connu pour la série des Gothic, Darksiders, Desperado, pour nous les Nintendors nous les avons connus avec De Blob sur Wii ou encore une fois Bob l’éponge Bataille pour Bikini Bottom sur Gamecube avec uniquement THQ. Le développeur PurpleLamp a été créé en 2018 avec d’anciens développeurs de chez Sproing Interactive. La boîte PurpleLamp est connue pour avoir fait Sea Of Thieves qui est un succès mondial et récemment avec le remake de Bob l’éponge Bataille pour Bikini Bottom Rehydrated, The Guild 3. Aussi ils ont conçu CurseMountain, un jeu Wii d’une qualité questionnable quand il était encore sous le nom de Sproing Interactive.

C’est l’histoire d’une éponge & d’une étoile qui font des bulles…

Bob et Patrick se préparent pour la fête foraine de Glove World, mais en arrivant sur place Bob se rend compte qu’il n’est pas si cool comparé à des « enfants cools ». Cette terrible prise de conscience le rend triste, il décide sur un coup de tête d’obtenir « un savon à bulles magiques pour faire vivre vos rêves » auprès d’un magasin apparu mystérieusement 10 secondes avant.

Le jour suivant, il décide de faire plein de bulles de savon en réalisant les différents rêves de ses amis et des habitants les plus connus de Bikini Bottom. Malheureusement, la joie se transforme très vite en cauchemar puisque les bulles explosent et cela détruit tout Bikini Bottom d’un revers de la main.

Le résultat fait que des monstres étranges apparaissent, la ville est sens-dessus-dessous et tous les amis de Bob ont disparu, mais Patrick est là et son vœu a été accompli… devenir un ballon gonflable. Dans la recherche d’une solution, Bob & Patrick vont consulter la vendeuse Madame Kassandra dont ils ont obtenu les bulles.

Elle leur révèle qu’il est possible de régler tous les soucis provoqués par Bob en traversant divers portails qui leur permettront de récupérer tous les habitants de Bikini Bottom et leurs amis, mais il faut des tenues spéciales faites à partir de gelée cosmique éparpillée partout.

Après avoir fourni les gelées cosmiques, Kassandra fournira la tenue cosmique, qui est un costume de cow-boy tout ce qu’il y a de plus banal puis on va dans le monde du Far West pour trouver Mr Krab.

L’histoire n’est pas très compliquée et extrêmement drôle. C’est un scénario que l’on pourrait avoir dans un épisode ou un film de Bob l’éponge tellement que c’est absurde.

Evidemment qui dit Bob l’éponge signifie que vous allez forcément avoir des références à tout va sur la série. Heureusement elles ne sont pas nécessaires pour comprendre la majorité des blagues de la série, c’est assez explicite.

Vous aurez régulièrement des phrases toutes faites lorsque vous affronterez des ennemis et que vous récupérerez des objets ce qui peut être répétitif. En revanche, les dialogues entre Bob & Patrick sont hilarants et nombreux (c’est de l’or pour les fans de Bob l’éponge).

L’éponge carrée est équipée de ces techniques de karaté.

Vous contrôlerez uniquement Bob. Patrick vous assistera de plusieurs façons telles que vous donnez des slips qui sont l’équivalent des points de vie. Sinon il sera là pour être hilarant pendant l’aventure.

Vous aurez un coup rotatif avec votre filet à méduse, un double saut, un écrase face, une boîte de pizza pour planer un moment, une petite roulade qui permet d’avancer un poil plus vite et d’esquiver et une baguette à bulles pour activer les boutons et attaquer les ennemis.

Vous aurez des coups spéciaux qui seront obtenus au fur et à mesure de l’aventure tels qu’un coup de pied dans les airs qui se dirige automatiquement sur la cible la plus proche aussi utilisé pour combattre uniquement dans certaines parties de plateformer en rebondissant sur des ballons. Vous aurez bien d’autres coups spéciaux, mais à vous de les découvrir.

La prise en main est assez facile à comprendre et elle est immédiate même lorsqu’on obtient un nouveau pouvoir Vous l’assimilerez assez vite à votre trousse à outils, mais il n’explique pas comment utiliser la nouvelle capacité et on doit deviner quel bouton fait quoi.Vous aurez bien d’autres coups spéciaux, mais à vous de les découvrir.

Les collectables sont la gelée cosmique qui sert à créer les costumes qu’on débloque (Madame Kassandra en prend une somme dérisoire dans l’aventure), des slips pour se soigner, spatule d’or inutile et des pièces d’or. Les costumes se débloquent en récupérant des pièces d’or éparpillées dans chaque niveau et lorsqu’on obtient assez de pièces, on obtient un set de 4 nouveaux costumes obtenables en utilisant la gelée cosmique.

Les ennemis sont très variés, les combats sont, généralement, courts et ne sont pas toujours obligatoires (vous devrez régulièrement affronterdes ennemis obligatoires en faisant l’histoire). Après, certains ennemis ont des conditions pour être vaincus telles qu’il fasse son attaque puis le frapper derrière. Lorsqu’on peut passer à côté ce n’est pas un souci. En revanche quand on affronte les sbires qui sont plus résistants, ça peut rallonger les combats inutilement quand on en affronte plusieurs d’affilés

Les boss seront souvent des personnages déjà connus de la série, mais ils seront différents selon le contexte du monde où ils se trouvent. Ils ne seront pas un vrai défi, généralement la majorité tomberont en 3 coups et on continuera l’aventure, vous les aurez déjà oubliés tellement ils sont courts.

Malheureusement, vous aurez quelques instances avec des lags si vous avez trop d’éléments affichés, malgré qu’ils ne soient pas si gênants dans la majorité du jeu. Faites tout de même attention, il y a un des derniers niveaux qui lague énormément et ça peut vous surprendre de freeze dans les airs.

Cours, saute, frappe et visite bikini bottom

Le Hub du jeu est un Bikini Botton en ruine après la disparition de nombreux bâtiments qui ont disparus.

Le hub évoluera au fur et à mesure des niveaux terminés, vous pourrez visiter les lieux les plus connus de Bikini Bottom quand vous aurez complété tous les niveaux.Vous aurez aussi quelques ennemis qui trainent dans le coin ça fera de la gelée cosmique en plus.

Tous les niveaux ont un thème qui représente un épisode de Bob l’éponge ce qui permet de faire des références de la série aimée de beaucoup et aussi créer un niveau autour d’une des nombreuses blagues de Bob & Cie. Chaque niveau parait comme un petit épisode de Bob l’éponge que ce soit l’histoire, les décors, les discussions« particulières» de Bob & Patrick. Chaque niveau a sa propre identité et encore plus qu’un jeu qui fait un monde de la neige, du feu, de la jungle, etc… d’autant plus que visuellement ils sont vraiment beaux.

Les niveaux resteront assez linéaires avec suffisamment de liberté de mouvement, heureusement qu’ils ne sont pas juste des lignes droites. Votre panel de mouvements est vraiment adapté à tous les niveaux du jeu, mais vous ne pourrez pas en abuser pour couper des parties du niveau.

Vous ne serez jamais bloqués dans un niveau par un manque de compréhension de ce qu’il faut faire ou pour trouver votre chemin car tout est clair. Il faudra aussi se casser un peu la tête avec quelques énigmes qui sont à la portée de tout le monde.

C’est beau sous l’océan musical

Le jeu est vraiment beau et la version switch ne lui fera pas trop défaut, vous retrouverez un Bob & ses amis hauts en couleurs et encore plus que le remake de bataille pour Bikini Bottom.

Les effets de lumière, les graphismes 3D revus depuis le remake, les différents thèmes des niveaux, tout ça rend le jeu superbement beau. Les animations sont vraiment belles et elles sont parfaitement fluides en jeu, même les cinématiques sont incroyablement belles.

En revanche quelques cinématiques sont questionnables puisqu’elles n’ajoutent pas assez de continuité entre la situation donnée et la fin de la situation. Par exemple, une sorcière vient mettre le bordel et après un combat réussi, on ignore totalement ce qu’elle est devenue comme si elle n’avait pas existé.

La musique n’a pas à rougir puisqu’elle est bien présente, chaque niveau aura une musique de base qui se découpera en 3 versions et plus selon le niveau (Combat, boss, etc…). Elles seront seulement instrumentales et elles accompagneront bien les différents moments de l’aventure.

Aussi tous les doubleurs VF sont présents et ça fait plaisir à entendre. Vous pourrez expérimenter tous les dialogues dans la langue souhaitée.

Ça vit 3 mois une éponge des mers, pas le temps de niaiser

Le jeu n’est pas très long à finir si vous cherchez seulement à finir l’aventure cela prendre entre 5 à 8h. Si vous prenez le temps de faire toutes les quêtes secondaires (récompensées en pièces d’or), d’obtenir toutes les pièces d’or pour débloquer les costumes cela prendra à peu près 13H en ne connaissant pas le jeu. Après ça le jeu est terminé à 100% et vous pourrez profiter de jolis costumes dont 7 d’entre sont des DLC. Finalement l’aventure est assez courte et fun pour 40€ c’est un peu dommage. Surtout que pour les derniers costumes, il faut avoir toutes les pièces d’or et vous n’aurez pas le temps d’en profiter et de faire quoi ce soit de plus puisque l’aventure sera déjà terminée et le contenu additionnel aussi.

Conclusion 8.2 /10 Bob l'éponge the Cosmic Shake est réussi : un univers respecté, des graphismes beaux, une musique agréable et une histoire Bob l'éponge. Le gameplay est facile à prendre en main bien que les coups spéciaux ne soient pas expliqués quand on les obtient bizarrement. Les niveaux sont beaux et variés dans les thèmes abordés et ils sont inspirés de l'univers de la série. Les combats sont simples et ils ne gâchent pas la partie plateformer et ils se complètent même plutôt bien généralement. Le jeu est assez court avec seulement 5h-8h pour l'aventure et maximum 13h pour le 100%. Ça fait un peu mal pour un jeu à 40€ bien que vous vous amusiez de bout en bout. Encore une fois Bob l'éponge the Cosmic Shake est vraiment génial, mais il est un poil trop court et les lags de la version switch pourront en gêner certains (malgré qu'ils ne soient pas forcément injouables). Dans l'ensemble vous pourrez vivre une aventure hilarante, un gameplay maitrisé, des niveaux variés et des combats sympas pour un plateformer. 

LES PLUS 
L'histoire est vraiment drôle
La prise en main est facile
Les capacités spéciales se prennent facilement en main (mais)
Le jeu est très beau autant les modèles que les décors
Doubleur original pour toutes les langues
Les combats marchent pour un jeu de plateformer
Les musiques sont agréables et adaptées à la situation 

LES MOINS 
Des Lags quand il y a trop d'éléments affichés
Durée de vie courte pour 40€
(mais) Les coups spéciaux pas expliqués quand ils sont obtenus

