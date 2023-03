Amoureux de la cuisine, sans doute n’êtes-vous pas passés à côté de l’annonce de la sortie d’un titre dédié à cet univers début 2023, particulièrement prometteur, et disposant déjà d’une bande annonce aguicheuse. Nous en avions l’eau à la bouche rien qu’en la visionnant… le mets s’avère-t-il aussi réussi que le laissait présager son ardoise de présentation ?

Développé par Cyanide et édité par Nacon, Chef Life fait son entrée sur Nintendo Switch le 23 février 2023. Nombreux petits cuistots du dimanche attendaient ce titre, enthousiastes à l’idée d’enfiler leur toque et leur tablier, tout en gardant les assaisonnements à proximité pour ne pas prendre le moindre risque de les omettre (ô malheureux !).

Fins prêts à se plonger dans l’univers impitoyable mais débordant d’énergie (et de travail !) de la restauration, les grands chefs n’ont qu’à bien se tenir, nous arrivons dans la brigade !

Bienvenue en cuisine !

Fait anecdotique mais tout de même marquant, l’entrée dans le soft s’accompagne d’un message de prévention « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ». Voilà de quoi nous mettre en bouche !

Le menu principal promet déjà quelques mises à jour régulières, avec un écran des nouveautés sur le côté droit de l’écran. Point nettement plus agaçant : la présence de DLC… tandis que le jeu est d’ores et déjà proposé à un tarif onéreux. Le débat pourrait être lancé sur cette « nouvelle » façon de faire les jeux vidéo, tandis que le titre vient tout juste de sortir. Là n’est pas la question du jour, mais vous voilà prévenus. Fort heureusement, le titre a plus d’un tour dans son sac de courses pour nous faire passer la pilule d’un rajout de contenus payants.

Après une petite séquence vidéo, vient le moment de choisir votre personnage et de le personnaliser. Libre à vous de le faire à votre image ou bien totalement distinct de vos propres critères physiques. Les personnalisations restent assez complètes, bonne surprise, tandis qu’il ne vous reste plus qu’à choisir votre nom d’artiste. Le restaurant ouvre dans 3 jours et il serait ridicule de passer des heures à se contempler devant le miroir, vous avez bien d’autres choses à faire… et à apprendre !

Ces trois jours font office de tutoriel et s’avèrent ainsi être d’une importance capitale pour comprendre une partie des mécaniques de jeu mis en place pendant la partie. Nombreux, ils n’en restent pas moins assez simples à maîtriser, mais inutile d’aller trop vite, et n’hésitez pas à prendre le temps d’assimiler chaque étape afin d’être parfaitement à l’aise dans les actions à réaliser. Tout s’enchaîne très vite par la suite…

La découverte des lieux est assez rapide à votre arrivée, il est temps de faire vos preuves et de montrer un peu de quoi vous êtes capables. Pour le moment, n’espérez pas faire des plats incroyables, mais c’est en forgeant que… bref, c’est en cuisinant que l’on devient un grand cuisinier !

Votre premier défi est un plat simple, un steak-frites agrémenté de quelques échalotes fera l’affaire. La première étape consiste à récupérer l’ensemble des ingrédients nécessaires à la réalisation du plat afin d’éviter les allers-retours, pénalisants d’un point de vue timing et un poil agaçant tout cours. Les frigos sont là pour être utilisés et leur rangement se montre intuitif et bien pensé : l’un pour les viandes, d’autres plus les poissons, les fruits et les légumes sont à côté, etc. Vous devriez rapidement prendre vos marques, et les développeurs ont pensé à de nombreuses petites astuces pour aider le joueur dans toutes les démarches à entreprendre. Ainsi, dans le cadre de cette recette, les ingrédients sont visibles dans un encart coloré, et il est même possible de tous les sélectionner automatiquement. Pratique et rapide.

Le morceau de bœuf est imposant ! Un petit tour sur la table de découpage afin d’en extraire un joli filet. La manipulation est simple : les touches sont visibles sur l’écran et il suffit de suivre le guide. Dans le cas présent, le bouton R permet de découper une belle tranche. Cette étape réalisée, vient le moment de découper vos échalotes et vos pommes de terre, avant de faire cuire tout cela dans une poêle chaude pour la viande, à la friteuse dans de l’huile bouillante pour les frites. Tout comme le découpage de la viande, les manipulations sont précisées… et très simples. En fonction de la recette en cours, de multiples manipulations viennent s’adjoindre. En outre, il faudra être vigilant à la cuisson de la viande, sanglante, à point ou comme de la semelle. Mais, il ne s’agit pas ici de faire un cooking mama avec des allures plus professionnelles, mais bel et bien de tenir toute une cuisine. Le découpage de la viande ainsi que celui des fruits et des légumes n’occupera donc pas tout votre temps, surtout que vous aurez très vite de l’aide à disposition.

Une fois le plat préparé, ce dernier doit être dressé. S’il est possible de s’en tenir au dressage de base (plutôt joli, mais très traditionnel), le joueur est invité à faire preuve de créativité et d’originalité pour imaginer, et créer, une belle assiette. Le menu du dressage s’ouvre sur différents aspects, qu’il convient de suivre dans l’ordre (en même temps, si vous mettez la viande avant l’assiette, il risque d’y avoir un léger problème). La majorité des ingrédients peuvent être agencés à votre guise. Si nous reprenons les frites de notre plat d’initiation pour exemple, libre à vous de disposer un tas de frites, ou encore quelques petites croquettes de pommes de terre plus ou moins sexy. Les possibilités sont nombreuses… un petit bémol néanmoins peut être porté sur l’aspect esthétique final du plat. Une petite prise en main sera nécessaire afin de « bien viser » et ainsi poser joliment les ingrédients du plat. Passé ce petit désagrément, le dressage s’avère être de bonne facture. Allez zou, c’est prêt, envoyez ! Dring !

La préparation de votre plat donne lieu à différentes notes : votre exécution technique (en d’autres termes, la maîtrise avec laquelle vous avez réalisé le plat), la qualité du plat (forcément, les ingrédients bios et locaux sont davantage appréciés que ceux en provenance d’usines à l’autre bout du monde). Votre travail sera source d’expérience, et rapidement d’argent, il faut bien vivre pardi ! Cette expérience et tout cet apprentissage derrière les fourneaux vous permettront d’apprendre de nouvelles recettes (à en devenir un petit peu chèvre, il est vrai, tant elles s’avèrent nombreuses ! Mais n’allons pas nous en plaindre… !), mais aussi de perfectionner celles que vous connaissez déjà, ou encore de faire la connaissance de nouveaux fournisseurs… et tant d’autres améliorations à découvrir.

C’est le grand jour !

L’ouverture d’un restaurant est un moment important. Tout est fin prêt… vous avez fait vos armes sur un certain nombre de plats, vous avez pris le temps de refaire un peu la décoration pendant vos temps de pause… ne vous reste plus qu’à faire vos préparations dans l’attente de vos clients.

Les journées sont ainsi découpées en plusieurs étapes. Jusqu’à l’ouverture du restaurant, il vous faut préparer l’ardoise du menu du jour, gérer vos stock (passer les commandes auprès des fournisseurs de votre choix, tout en assumant vos responsabilités si vous ne faites pas dans le local au profit… du profit !), faire les premières préparations (découper les fruits et les légumes, faire les jus, découper la viande… un frigo est à votre disposition pour conserver sans risque tout cela). Les liens sociaux sont aussi à prendre en compte, puisqu’une équipe en forme est une équipe qui travaille bien ! Ainsi, vous pourrez demander de l’aide à quelques coéquipiers mais il est nécessaire de garder à l’esprit qu’ils ont eux aussi leurs préférences et leur seuil de saturation ! Demander toujours à la même personne de maintenir le restaurant propre, voilà de quoi le mettre en rogne ! Surtout s’il adore travailler la viande… confiez lui quelques tâches qu’il apprécie afin qu’il devienne de plus en plus compétent et ainsi à même de vous aider davantage. La formation de vos coéquipiers est ainsi progressive mais intéressante dans la démarche, tel des commis qui deviennent peu à peu des cuisiniers aguerris par toutes les responsabilités que vous leur avez confiées.

Le temps qui s’écoule est symbolisé au sommet de votre écran de jeu. Ainsi, il convient de rester vigilant sur les préparations importantes à faire et ne pas trop s’attarder sur les nouvelles recettes… en effet, avant d’être proposées à la carte, une recette doit d’ores et déjà être réalisées au moins une fois (et réussie). Il va donc falloir trouver le temps de s’initier à de nouvelles saveurs malgré la charge de travail importante qui vous incombe ! Un concept que nous avons trouvé quelque peu regrettable puisqu’il devient de plus en plus délicat d’essayer de nouvelles recettes face à la quantité de travail déjà présente.

Le moment est venu : il est l’heure d’ouvrir les grandes portes du restaurant. Quelques clients rejoignent les premières tables. Rapidement, vous allez pouvoir les découper en plusieurs catégories, vous y trouverez les petits nouveaux, mais aussi les habitués qui ne manqueront pas de vous faire une bonne publicité si vous vous montrez toujours à la hauteur de votre réputation.

Pendant le service, c’est le coup de feu ! Il va falloir penser à tout, ne rien laisser brûler, ne pas oublier les assaisonnements, laver les plats entre les préparations… le nombre d’action à réaliser est considérable. Néanmoins, les joueurs seront heureux d’apprendre que les développeurs ont fait en sorte que tout le monde puisse prendre plaisir sur le jeu : en effet, il est envisageable de régler les préférences selon l’envergure que vous souhaitez donner à votre cuisine. Il est dès lors possible d’être beaucoup plus tranquille sur le timing, avec des clients qui ne vous pressent pas pour avoir leur plat (et ça, c’est drôlement pratique même si cela manque de réalisme !). D’autres apprécieront les aides mémoire pour les recettes (qui vont devenir de plus en plus nombreuses, avec de multiples manipulations à réaliser !), ou encore l’impossibilité de rater les plats ou réduire le nombre de clients. Ces préférences ne sont pas figées et peuvent être modulées si besoin. Et ce besoin, de temps en temps, il se fera probablement sentir !

A la fin de votre service, tandis que vous pourrez empocher le fruit monétaire de votre labeur, un récapitulatif de vos performances vous est délivré. Pratique et parfaitement lisible, il permet de mettre en avant les clients satisfaits (ou mécontents), ce qui a plu, ce qui a déplu, mais aussi le nombre total d’argent gagné, la qualité du service et même… quelques avis clients ! De quoi faire sourire face au flot bien connu de commentaires qu’il est possible de trouver de nos jours sur la toile… le réalisme de ce récapitulatif est particulièrement agréable.

La vie d’un grand chef

La progression en cuisine est suffisamment lente pour permettre une bonne prise en main. Au fil des jours, le joueur est invité à découvrir de nouvelles facettes du jeu, et prend dès lors conscience de l’étendue considérable du contenu disponible (avant d’aller piocher dans les DLC, vous aurez de quoi faire !). Rapidement, vous découvrirez ainsi un catalogue particulièrement fourni afin d’acquérir toutes sortes de choses pour votre restaurant. De nombreuses personnalités viendront vous rendre visible et ne manqueront pas de vous faire quelques requêtes… des tâches qui viendront s’additionner à celles déjà disponibles dans votre bureau, véritable QG qui dispose même d’un siège pour vous prélasser en attendant que le temps passe (au cas où vous en auriez en trop…). L’ordinateur, quant à lui, fait office de tableau de bord général avec une mine considérable d’informations. Vous pouvez ici changer le nom de votre restaurant et choisir votre logo !

Il y a un os chef !

Quelques petits défauts viennent partiellement gâcher le plaisir de jeu. Au-delà d’un certain manque de temps pour s’initier à de nouvelles saveurs, comme évoqué précédemment, un petit détail très redondant vient sans cesse s’immiscer dans les plats, tout en grappillant quelques précieuses secondes au passage. Comme tout bon chef, vous garderez un œil averti sur les différents assaisonnements, indispensables pour faire d’un bon plat, un plat d’exception. Pour ce faire, vous avez à votre disposition toutes sortes de petits flacons dont il faudra verser le contenu avec parcimonie. Une option permet de connaître le dosage parfait afin de ne pas faire d’erreur. Jusque-là, tout est ok… sauf que ce dosage varie au sein d’un même plat ! Ainsi, il est impossible de tenter de mémoriser le bon assaisonnement pour un plat, vous risquez qu’il devienne alors trop salé… ou pas assez ! Voilà qui nous a rendus bien circonspects, ne comprenant malgré tout pas nécessairement ce choix des développeurs.

Enfin, l’aspect graphique pourrait ne pas plaire à tout le monde. Les environnements sont réussis, avec de nombreux détails, de la décoration… mais les personnages, eux, sont relativement figés, et nous avons été agacé plus d’une fois par un de nos confrères qui vient se planter devant nous, nous bouscule, jusqu’à carrément nous balancer dans la salle des stocks. Par ailleurs, point de détail très méticuleux certes, lors de l’envoi des plats, l’animation est toujours la même… alors que les gestes sont indéniablement différents les plats envoyés. C’est juste un peu surprenant.

Malgré ces quelques aspects, nous ne pouvons que retenir ces excellents moments que nous avons passé sur le soft… il est tellement difficile d’être parfait, même en cuisine !

Chef Life – A restaurant Simulator est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 40 euros environ.

Le saviez-vous ?

Connaissez-vous l’un des petits péchés mignons de Paul Bocuse… ? Loin des mets célèbres et onéreux… il s’agit du fromage blanc nappé de crème ! Les choses les plus simples sont souvent les meilleures…

Conclusion 7.7 /10 Quelle recette réussie ! Tous les ingrédients sont là : une bonne prise en main générale, de nombreuses activités à réaliser, une multitude de tâches à gérer globalement diverses et variées, une difficulté croissante, mais ajustable pour permettre à tout le monde de profiter du titre, un contenu très très riche... le tout en français ! Nous attendions beaucoup de ce titre... et il faut admettre qu'il a su nous surprendre par son envergure. Les puristes trouveront toujours quelques défauts, notamment des actions un peu trop simplistes ou encore dans des graphismes de personnages assez rigides... mais la grande majorité des amateurs trouveront dans ce titre tout ce qu'ils sont venus chercher. Vivement le prochain coup de feu !

