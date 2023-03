On commence avec une annonce qui n’en est pas encore une.

Il semblerait qu’un portage de Solar Ash sur Nintendo Switch soit en préparation. L’ESRB a évalué une version Switch du jeu de plateforme d’aventure, ce qui signifie que c’est pratiquement confirmé maintenant. Il n’y a pas de date de sortie ou d’annonce officielle de la part des développeurs de Heart Machine ou de l’éditeur Annapurna Interactive

Les créateurs du titre primé Hyper Light Drifter présentent aujourd’hui l’univers ultra rapide qui défie la gravité de Solar Ash. Au cœur d’un paysage onirique, surréaliste, jonché de ruines de civilisations anciennes abandonnées depuis longtemps, vous incarnez Rei, une Coureuse du vide déterminée à tout faire pour empêcher sa planète de succomber à l’insatiable Ultravide et son appétit sans fin. Affrontez des meutes de créatures incroyables, patinez à en perdre le souffle, agrippez-vous à des hauteurs insensées, éliminez des boss monstrueux et surfez sur les nuages de cendres de mondes explosés, disparus et avalés par le vide. Dans ce jeu incomparable d’action et d’aventure stylisées, Rei parviendra-t-elle à survivre aux rencontres mortelles de ce vide affamé pour sauver sa planète ? Découvrira-t-elle la vérité sur ces énormes bêtes qui errent sur ces terres étranges, et sur les mystères d’Écho et de la Graine d’étoile ? Ce sont les réponses à ces questions, entre autres choses, qui vous attendent dans l’Ultravide.

Aujourd’hui, Strayed Lights nous offre un double coup de poing. Tout d’abord, nous avons droit à une nouvelle bande-annonce qui nous offre plus de 4 minutes de gameplay. Cette bande-annonce dévoile également la date de sortie du jeu, le 25 avril 2023.

Explorez un monde sombre et onirique, où la nature a repris ses droits sur les villes corrompues. Incarnez un petit être de lumière en quête de son propre éveil. Combattez vos démons intérieurs et restaurez l’équilibre. Strayed Lights est un jeu d’action-aventure atmosphérique aux combats fluides. Vous incarnez une minuscule lueur en quête de transcendance dans un monde complexe et mystérieux. Affrontez de gigantesques créatures corrompues par leurs émotions étrangement familières, découvrez l’histoire de votre petite lueur tout au long de son existence mystique et explorez les ruines et la nature sauvage, malgré vos démons intérieurs qui tenteront de vous faire obstacle.

NCSoft a dévoilé aujourd’hui Battle Crush, un jeu de combat plein d’action actuellement en préparation pour la Nintendo Switch. La société s’est jusqu’à présent engagée sur une fenêtre de lancement en 2023. Le jeu devrait apparaître en version numérique sur Switch, en téléchargement sur l’eShop.

Aujourd’hui, l’éditeur Twin Sails Interactive et le développeur australien DragonBear Studios ont annoncé que leur nouveau projet Innchanted sortira sur Switch. La version PC débutera d’abord le 28 mars, avec une version pour la console de Nintendo » bientôt « . Innchanted propose aux joueurs de gérer une auberge magique, ce qui peut se faire en solo avec un compagnon IA ou avec jusqu’à quatre joueurs en coop.

Gérez une auberge magique avec vos amis ! L’auberge familiale de Yarrul a été volée par un magicien diabolique ! Faites équipe avec vos amis pour reprendre l’héritage de vos ancêtres. Gérez la clientèle, préparez des potions, pêchez, cuisinez et battez-vous dans cette épopée chaleureuse et survoltée. L’auberge familiale de Yarrul a été volée par un magicien diabolique ! Pour reprendre l’héritage de vos ancêtres, vous devez faire équipe avec vos amis, gérer la clientèle, préparer des potions, pêcher, cuisiner et vous battre dans une aventure en solo ou en coop jusqu’à 4 joueurs. Tout le monde trouvera son bonheur dans cette épopée fantastique chaleureuse et survoltée, inspirée des légendes des aborigènes d’Australie. Afin d’empêcher le magicien de semer le chaos et de s’approprier l’auberge, vous et vos amis devez relever son défi : lui prouver que vous savez tenir une auberge ! Pour cela, il faudra faire face aux changements magiques des lieux, aux mauvais tours du magicien, aux monstres, aux pies et surtout satisfaire le redoutable critique culinaire ! Coopérez avec votre équipe ou votre compagnon IA pour gérer votre auberge dans une aventure palpitante ! Votre auberge magique se modifie chaque jour afin de proposer à toute votre équipe des aventures et des mécaniques inédites, sur plus de 50 niveaux différents. Les défis sont nombreux : servir des plats et des potions aux clients, protéger l’auberge contre des créatures terribles, récupérer les coquilles pour améliorer votre établissement et prendre soin des bêtes des environs. Pour réussir, vous devrez amadouer des esprits magiques, respecter les coutumes locales et repousser les monstres et les chatpardeurs que le magicien vous envoie !

Dans Speed Crew, vous participez à des courses automobiles non pas en tant que pilote, mais en tant que membre de l’équipe des stands. Votre mission : réparer la voiture des coureurs dans le temps imparti ! Pour surmonter l’inévitable chaos, vous et vos amis devrez élaborer de solides stratégies. Et ne vous y trompez pas : réparer ces voitures n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît, surtout avec des éléments comme le temps qui change soudainement, les sols qui bougent et d’autres obstacles sur votre chemin. Le jeu sortira le 6 juin dans le monde entier.

Do Not Feed the Monkeys 2099, suite du jeu Do Not Feed the Monkeys, sortira sur le Nintendo eShop le 25 mai en Europe et en Amérique du Nord !

Espionnez à travers les caméras, envahissez des vies privées et découvrez des secrets dans ce simulateur de voyeurisme. Bienvenue dans le futur du Primate Observation Club (Club d’observation des primates). En 2099, la règle d’or demeure : DO NOT feed the monkeys ! : NE nourrissez PAS les singes !

La vie est sur le point de devenir un peu méta…

Vous aimez le pouvoir ? Et le contrôle de la vie des autres ?

Vous aimez enfreindre les règles ? Cela vous excite-t-il ? Peut-être que « Rebelle » est votre deuxième prénom ?

Voulez-vous faire partie d’un groupe exclusif ? Être quelqu’un d’important ?

Voulez-vous gagner de l’argent et devenir riche ?

Si vous avez répondu oui à l’une des questions ci-dessus, vous avez de la chance ! Vous avez été invité(e) à rejoindre le club The Primate Observation. Réalisez tous les désirs de votre cœur en tant que nouveau membre. Si vous êtes déjà dans le Club, il est temps de gravir les échelons.

Observez les singes derrière des cages depuis le confort de votre maison, mettez de l’argent de côté grâce à vos petits boulots, et peut-être même jouez le rôle d’un être divin en manipulant la vie de vos sujets. N’hésitez pas, il est temps de faire de 2099 votre année !

Un pays de rêve dystopique Nous sommes en 2099 et le savoir des extraterrestres a entraîné des avancées technologiques rapides, au point que de grandes entreprises parrainent désormais des planètes. Dépouillée de ses ressources, la Terre est désormais un terrain vague et l’humanité s’est dispersée dans toute la galaxie. Les humains, les robots et les extraterrestres vivent désormais côte à côte.

L’espionnage est encouragé L’application MonkeyVision vous aide à gérer les caméras cachées et à surveiller les cages. Faites des observations et des recherches sur Internet pour en savoir plus sur chaque sujet. Besoin de plus de caméras ? Faites des petits boulots pour gagner de l’argent, tout en évitant le théoricien de la conspiration d’à côté.

Il ne faut surtout pas nourrir les singes Apprenez à connaître les sujets et vous aurez peut-être la chance d’interagir avec eux. Piratez les systèmes de sécurité, passez des coups de fil menaçants ou mettez votre propre goût sur une boisson inhabituelle. Mais ensuite, oubliez toutes ces choses, car c’est contraire aux règles du Club !

Nouveau jeu, nouvelle technologie Pour les anciens membres du Club, vous remarquerez que nous avons également ajouté quelques fonctionnalités demandées par la communauté, au-delà de la nouvelle expérience de jeu.

Un OmniPal : L’époque de la solitude de surveillance est révolue. Les OmniPals sont des intelligences artificielles représentées par des hologrammes qui agissent comme promoteurs d’entreprises. Les OmniPals sont une autre fenêtre sur le monde extérieur et peuvent offrir d’autres fonctions mystérieuses.

L’époque de la solitude de surveillance est révolue. Les OmniPals sont des intelligences artificielles représentées par des hologrammes qui agissent comme promoteurs d’entreprises. Les OmniPals sont une autre fenêtre sur le monde extérieur et peuvent offrir d’autres fonctions mystérieuses. Contenu du jeu final : Une fois que vous aurez terminé le jeu, de nouvelles fonctions passionnantes, comme la possibilité d’avancer rapidement, seront disponibles. Qui sait quelles autres récompenses vous attendent !

Une fois que vous aurez terminé le jeu, de nouvelles fonctions passionnantes, comme la possibilité d’avancer rapidement, seront disponibles. Qui sait quelles autres récompenses vous attendent ! Un judas : Les judas ne sont pas un équipement standard, mais vous pourrez éventuellement en obtenir un. Découvrez en avant-première qui frappe à votre porte avant de décider de l’ouvrir.

Vernal Edge sortira le 14 mars sur la boutique en ligne de la console hybride.

Bienvenue au royaume de Haricot. Il y a des années de cela, la terre s’est envolée vers les cieux et a formé un mystérieux ensemble d’îles flottantes où l’Église d’Aloe, avide de pouvoir, règne d’une main de fer. C’est là qu’intervient Vernal, une jeune femme déterminée à retrouver son père, qu’elle a depuis longtemps perdu de vue. Avec l’aide de prouesses martiales hors du commun et d’un automate amnésique du nom de Chervil, elle devra tracer son chemin sur cette terre mystérieuse pour tenter de satisfaire sa soif de vengeance et de vérité. Incarnez Vernal dans ce magnifique Metroidvania en pixel art. Découvrez les secrets de son passé et percez les mystères de ce royaume fragmenté.

Un metroidvania au rythme effréné Explorez les îles flottantes d’Haricot. Ville ou donjon, explorez-les lieux de fond en comble pour gagner de nouveaux pouvoirs ! Sautez, courez et glissez dans de magnifiques décors en pixel art et n’oubliez pas : des secrets peuvent se cacher n’importe où !

Explorez les îles flottantes d’Haricot. Ville ou donjon, explorez-les lieux de fond en comble pour gagner de nouveaux pouvoirs ! Sautez, courez et glissez dans de magnifiques décors en pixel art et n’oubliez pas : des secrets peuvent se cacher n’importe où ! Un système de combat dynamique et gratifiant Visez l’excellence en maîtrisant les nombreux combos et sorts de Vernal pour créer une suite d’attaques mortelle et détruire vos ennemis ! L’infinité d’options de combat à votre disposition rend chaque bataille de Vernal Edge inédite et plus excitante que la précédente.

Visez l’excellence en maîtrisant les nombreux combos et sorts de Vernal pour créer une suite d’attaques mortelle et détruire vos ennemis ! L’infinité d’options de combat à votre disposition rend chaque bataille de Vernal Edge inédite et plus excitante que la précédente. Frayez-vous votre propre chemin Tant que le vent souffle sur ta voile et que le feu brûle dans ton cœur, tu es libre ! Dans Vernal Edge emmenez votre vaisseau sur toutes les îles que vous voulez et explorez-les dans l’ordre de votre choix. Découvrez les mystères d’Haricot et aidez Vernal à assouvir sa vengeance une bonne fois pour toute.

Lifeslide, qui était précédemment disponible sur PC et Apple Arcade, se dirige maintenant vers la Switch. Dreamteck a annoncé aujourd’hui que la version pour la console de Nintendo sortira le 20 avril 2023.

Omen of Sorrow sortira sur Nintendo Switch le 23 mars 2023.

Omen of Sorrow vous offre des combats en 2D s’inspirant des grands classiques, vous replongeant dans la mentalité et la philosophie des jeux de combat d’arcade tout en apportant de nouvelles fonctionnalités et techniques de combat. Rejoignez le combat, vainquez les ténèbres. Dans un monde souterrain caché, régi par des créatures de la nuit, une nouvelle menace se profile ! Omen of Sorrow rassemble des monstres issus du panthéon de l’horreur, de la littérature fantastique et de la mythologie pour vous faire vivre une expérience de combat inédite. Inspiré de nombreux classiques d’arcade, Omen of Sorrow ne manque pas de panache avec ses innovations convaincantes et son esthétique particulièrement aboutie ! Avec des personnages cultes tels que le monstre de Frankenstein et le grand prêtre égyptien Imhotep, ce jeu de combat traditionnel à quatre boutons récompense ou sanctionne les joueurs en fonction de l’agressivité de leur style de jeu, en mettant l’accent sur leurs compétences au combat tout en étant accessible aux nouveaux venus. Basées sur le moteur Unreal Engine 4, les scènes de combat en 2,5D d’Omen of Sorrow se déroulent dans une multitude de lieux aux détails soignés, avec de magnifiques animations et des finishers cinématiques, le tout accompagné d’une bande-son magistrale du compositeur Francisco Cerda.

Faites votre choix parmi un éventail de personnages inspirés des classiques de l’horreur.

Utilisez des finishers cinématiques pour vaincre vos adversaires avec panache !

Explorez les modes solo contre le processeur ou défiez vos amis en ligne.

Élaborez des stratégies à la volée et renversez le cours de la bataille grâce à un style de jeu agressif !

Une date de sortie définitive a été communiquée pour Molly Medusa : Queen of Spit, un jeu d’aventure en 3D à venir. Le titre Switch est désormais prévu pour le 20 avril 2023.

Fin février 2023, le développeur Red Spot Sylphina et OverGamez en tant qu’éditeur ont le plaisir de révéler le jeu Titanium Hound sur Switch. La sortie du titre est prévue pour le 11 mars 2023, mais il est disponible en précommande dès aujourd’hui sur l’eShop de la Switch.

Dans un futur très sombre et pas si lointain. Les avancées scientifiques ont conduit à l’utilisation de colonies de microbes comme sources d’énergie dans tous les aspects de la vie. Bien sûr, les entreprises qui contrôlent le développement et la production de ces batteries vivantes constituent désormais des puissances politiques très importantes dans le monde. Sous leur influence, criminalité, inégalités et corruption ont atteint des niveaux auparavant inimaginables. Afin de tenter de maîtriser ce chaos, les gouvernements ont réorganisé leurs forces de police et les ont renforcées avec un équipement militaire dernier cri.

Titanium Hound – un système de pointe contrôlé par l’humain – a justement été conçu pour résoudre des situations très difficiles dans un environnement urbain.

La découverte de la technologie de la téléportation a constitué la clé de la création des bactéries génératrices d’énergie. Les objets non organiques ne sont pas modifiés au cours du processus téléportation, mais pour les matériaux organiques, quelle que soit leur taille, c’est une tout autre histoire. Grâce au processus de téléportation, les premières batteries vivantes ont vu le jour, mais devant les risques de mutations imprévisibles, toute nouvelle expérience de téléportation impliquant des matières organiques a été déclarée illégale. Malheureusement, cette loi n’a pas suffi à faire cesser complètement l’utilisation abusive de cette technologie.

Les abominations résultant du passage de grands êtres organiques à travers un dispositif de téléportation sont souvent appelées « zombies ».

Un seul moyen peut permettre de survivre dans ce monde impitoyable : rejoindre une organisation disposant de suffisamment de pouvoir, au moins au niveau local. Il peut s’agir d’une entreprise, d’un gouvernement ou d’un gang. Mais dans tous les cas, vous et ceux qui vous accompagnent ne pourrez pas compter uniquement sur les armes et sur vos capacités physiques. Tous les groupes organisés utilisent divers appareils et un réseau mondial pour se défendre et attaquer leurs rivaux. Des drones de différentes tailles et apparences entrent souvent en jeu lorsqu’il devient trop risqué pour un humain de s’occuper d’un problème personnellement.

Des machines mortelles de toutes sortes sont utilisées par des gens qui connaissent mieux que tout autre les protocoles de cybersécurité et qui ont plus de ressources à leur disposition.

Vous êtes un pilote de Titanium Hound, et une sorte de policier désireux de protéger et servir, se portant au secours de simples civils ayant eu le malheur de se retrouver au milieu des guerres de gangs. Les abominations, les drones piratés et les gangsters fous ne sont que la pointe de cet iceberg que vous tentez de briser sans pouvoir comprendre pleinement l’ampleur du problème. Bien que vous soyez bien mieux préparé que n’importe quel policier de base, vos mains sont souvent liées, en particulier lorsqu’il s’agit de remettre en question les réglementations des entreprises.

Eastasiasoft a communiqué une date de sortie pour la nouvelle version Switch de Mugen Souls. Sur la console de Nintendo, le jeu est attendu pour le 27 avril 2023. Mugen Souls coûtera 39,99 $ / 39,99 € en version numérique. Il y aura une réduction de lancement de 15 % pour une durée limitée.

Le développeur/éditeur Frozax Games a annoncé la sortie de Tents and Trees sur la Switch le 14 mars 2023. Le jeu est proposé au prix de 9,99€ et n’occupe que 73 Mo.

Votre mission est simple: placez des tentes à côté des arbres dans une grille de nature. Les nombres autour de la grille vous indiquent combien de tentes doivent être placées dans chaque ligne et colonne, mais faites attention: les tentes ne doivent pas se toucher. Chaque niveau a une solution unique, alors prenez votre temps et planifiez soigneusement chacun de vos coups.

– En avançant dans le jeu, vous rencontrerez des grilles plus grandes et des niveaux plus difficiles qui vous obligeront à trouver vos propres stratégies.

– Avec une variété de musique et de thèmes à débloquer, y compris le mode sombre, vous pourrez personnaliser encore plus votre expérience de jeu.

– Invitez vos amis campeurs dans le mode multijoueur local, où jusqu’à 4 joueurs peuvent s’allier pour résoudre les niveaux.

– Avec de nouveaux niveaux quotidiens, le plaisir ne s’arrête jamais.

Préparez vous à monter votre tente et relevez le défi ! Bon camping !

Une date de sortie a été communiquée pour Lunark, la prochaine aventure de science-fiction en pixel-art de WayForward et Canari Games. Il a été confirmé que le titre arrivera sur Switch le 30 mars 2023. Une aventure de science-fiction en pixel-art au milieu d’une révolution contre un régime totalitaire… LUNARK revisite le jeu de plateforme cinématique en 2D des années 1990. Courez, sautez, accrochez-vous, grimpez, roulez et tirez dans des lieux étranges et merveilleux !

Situé sur une planète lointaine gouvernée par un régime totalitaire, LUNARK revisite le jeu de plateforme cinématique en 2D des années 1990. Vous incarnez Leo, un mystérieux messager aux aptitudes uniques. Courez, sautez, accrochez-vous, grimpez, roulez et tirez dans des environnements merveilleusement animés en pixel-art, allant d’une mégalopole dystopique, de grottes étranges à une forêt mystérieuse. Déjouez les pièges, résolvez les énigmes, gagnez des améliorations et affrontez des droïdes. Lorsque vous ne vous battrez pas pour survivre, vous rencontrerez des personnages excentriques qui remettront en question les certitudes de Leo. Levez le voile sur les sombres origines du nouveau foyer de l’humanité et apprenez la vérité sur vos origines dans cette aventure épique de science-fiction !

• Jeu de plateforme cinématique en 2D avec un gameplay précis, des animations époustouflantes et des cutscenes en rotoscopie !

• Plongez dans une histoire de science-fiction captivante traitant de survie, de révolution et de mystère.

• Commandes riches et intuitives : courez, sautez, accrochez-vous, grimpez, roulez et tirez pour gagner votre liberté !

• Explorez de magnifiques environnements en pixel-art, parmi lesquels des ruines extraterrestres, un pénitencier volant, une mégalopole high-tech et une forêt mystérieuse.

• Résolvez des énigmes, déjouez des pièges et interagissez avec de nombreux personnages.

• Découvrez des améliorations cachées pour gagner de la santé et améliorer votre arme.

• Oui, vous pourrez caresser le chien (et le chat) !

Terminal Velocity : Boosted Edition arrive sur Switch. La sortie est prévue pour le 14 mars 2023. Terminal Velocity, qui a été lancé en 1995, est un simulateur de vol de combat à 360 degrés. Cette fois-ci, il a été refait avec l’Infernal Engine, » restituant les graphismes originaux avec un HUD amélioré pour les écrans larges « .

Terminal Velocity ™: Boosted Edition exécute le Terminal Velocity original de manière native sur les systèmes modernes avec le moteur Infernal, rendant les graphismes originaux avec un HUD amélioré pour les écrans larges! Remontez dans le cockpit ! Terminal Velocity™: Boosted Edition est un simulateur de vol de combat à 360 degrés, qui vous permettra de combattre dans diverses planètes et qui vous proposera un arsenal d’armes surpuissantes pour gérer les moments d’action frénétique. Dans un futur lointain, les armadas des systèmes environnants ont soudainement lancé une guerre contre la Terre. Vous êtes un pilote de l’escadron Ares, aux commandes de l’aéronef le plus rapide et le plus dangereux de tous les temps. L’ennemi est surarmé et en surnombre et vous vous retrouvez à l’intérieur d’un cercueil volant. Ça vous dit ? Terminal Velocity™: Boosted Edition est plus qu’un simple simulateur de vol. Votre objectif principal est le combat et la disposition simple des commandes vous propulsera au cœur de l’action ! Explorez neuf planètes uniques, chacune avec trois niveaux, des dizaines de tunnels et des kilomètres de terrain à survoler. Pour vous aider à affronter vos ennemis, vous aurez accès à sept armes de combat air-air et air-sol spectaculaires et destructrices.

L’éditeur Neon Doctrine et le développeur Tanuki Game Studio ont annoncé que The Library of Babel sortira sur Switch via l’eShop le mois prochain, le 7 avril.

S’inspirant de la nouvelle éponyme de Jorge Luis Borges, The Library of Babel vous invite dans un monde lointain, 20 000 ans après la fin de l’humanité. La planète est dominée par des robots ultra-sophistiqués, qui ne savent presque rien de leurs créateurs mythiques. La société robotique est bien en ordre, jusqu’à ce qu’on découvre une bibliothèque qui contient tout ce qui a été, est et sera écrit… une porte ouverte sur le chaos. Vous jouez le rôle de Ludovik, un Chercheur envoyé enquêter sur une affaire de meurtre à Babylone. L’état d’urgence est soudain instauré, et Ludovik se retrouve en territoire dangereux alors qu’il suit la piste de l’assassin et met au jour le mystère de la fermeture subite de la bibliothèque. Avec ses jungles profondes, ses temples abandonnés et ses nombreux habitants cybernétiques avec qui interagir, The Library of Babel est à la fois une aventure palpitante pleine de complots et de dangers, et un récit méditatif sur notre vision de l’infini.

Le développeur GameAtomic et l’éditeur Elden Pixels ont annoncé que Kraino Origins sortira sur Switch en version numérique via l’eShop à la fin du mois, le 28 mars. Le jeu est une plateforme d’action rétro dans laquelle les joueurs prennent le contrôle du personnage titulaire, Kraino, tout en se frayant un chemin à travers huit niveaux différents.

MOTHERED – A ROLE-PLAYING HORROR GAME, un jeu d’aventure horrifique à la première personne avec des mécaniques point-and-click (développé par Enigma Studio), arrive bientôt sur Nintendo Switch ! Dolores Entertainment a annoncé la sortie du jeu sur le Nintendo eShop le 30 mars en Europe et en Amérique du Nord.

Digerati a annoncé une date de sortie définitive pour Overloop, son prochain puzzle-platformer. Le jeu sortira sur Switch le 24 mars 2023.

Tirez avec votre pistolet pour créer des clones de vous-même dans ce jeu de plateforme-puzzle inventif. Utilisez-les comme tabourets, pour maintenir les déclencheurs ou pour bloquer les rayons laser. L’éthique ? Bah. Et s’ils étaient destinés à renverser un empire dystopique ? Là, tout va bien !