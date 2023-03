Surprise ! La démo de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon vient d’apparaitre sur l’eShop de la Nintendo Switch partout dans le monde. Téléchargez la démo gratuite pour découvrir les deux premiers chapitres du jeu et transférez votre progression vers le jeu complet. La preview est disponible juste ici.

Les autres informations dévoilées aujourd’hui:

Une démo gratuite de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon donnant accès aux premiers chapitres du jeu est dès à présent disponible sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch. Les joueuses et joueurs qui achèteront Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon lors de sa sortie du 17 mars 2023 pourront transférer leur sauvegarde de la démo et l’utiliser dans la version complète du jeu.

Le périple ensorcelant de Cereza et de Chouchou, son compagnon démoniaque, se déroule dans la forêt d’Avalon, un lieu aussi magnifique que bestial, dont l’appétit pour les sorcières en vadrouille est immense. La nouvelle bande-annonce Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon – Un récit d’aventure (Nintendo Switch) offre un aperçu des bois tortueux et enchanteurs qui attendent Cereza et Chouchou.

Avant de devenir celle que l’on connaît sous le nom de « Bayonetta », cette apprentie sorcière en est venue à oublier la prudence et à s’aventurer dans une forêt périlleuse. Toute belle histoire recèle d’une leçon sur l’amitié et la coopération, ainsi, dans ce nouveau conte, Cereza et Chouchou coordonnent leurs efforts pour combattre, explorer, et résoudre des énigmes.

Le Joy-Conde gauche est utilisé pour déplacer Cerezaet piéger les ennemis avec sa magie, tandis que le Joy-Conde droite permet de déplacer Chouchou pour lacérer et croquer les adversaires. Les graphismes enchanteurs et inspirés des plus beaux livres d’images feront de chaque zone du jeu un véritable tableau, comme peint à la main pour l’occasion. En explorant la forêt, joueuses et joueurs trouveront des objets magiques qui les aideront à progresser dans l’aventure. De plus, des options d’accessibilité, telles que la réduction des dégâts ou l’automatisation de certaines commandes, aideront autant les néophytes que les fans de Bayonettaà apprécier pleinement leur partie.

Une démo gratuite du jeu Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch via le Nintendo eShop. Joueuses et joueurs peuvent découvrir en avant-première les premiers chapitres du jeu, et transférer leur progression dans le jeu complet, dès sa sortie officielle du 17 mars 2023. Une nouvelle bande-annonce lève le voile sur la forêt d’Avalon et les milles dangers qui ponctueront l’aventure de l’apprentie sorcière Cereza et de son démon Chouchou.

