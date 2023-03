Londres, le 8 mars 2023 – Two Point Campus™ part à la chasse aux ectoplasmes ! Two Point Studios Limited et SEGA Europe Limited sont fiers de dévoiler Two Point Campus: Esprits Scolaires, le deuxième contenu additionnel qui sortira le 15 mars prochain sur toutes les plateformes, au prix de 5,99 €. Précommandez Esprits Scolaires sur Steam et le Microsoft Store, et ne manquez pas cette effrayante bande-annonce de lancement !

Une nouvelle sortie scolaire invite les étudiants à visiter le domaine Lifeless, où des parasites paranormaux perturbent le silence lugubre qui habille habituellement l’atmosphère. L’héritière du domaine est peut-être morte depuis longtemps, mais elle assure tout de même deux cours pleins de vie. Découvrez également de nouveaux archétypes d’étudiants pleins d’esprit, en plus d’objets inédits qui vous aideront à prolonger le bail de votre Campus jusque dans l’au-delà.

Les étudiants ne seront pas les seuls à maîtriser l’art de la chasse aux fantômes. Le nouveau mode défi, exclusif à ce contenu additionnel, mandate le syndicat des concierges pour éponger les restes de fléaux spectraux qui envahissent le campus. Votre fidèle Ghost-Duster vous aidera à nettoyer la fac de toute présence fantomatique : capturez-en autant que vous le pouvez !

Les cours dispensés dans votre université sont nombreux et improbables, mais ils ne constituent qu’une partie de ce qu’il faut garder à l’œil pour assurer une année scolaire parfaite, pour vos étudiants comme votre personnel. Précommandez Two Point Campus: Esprits Scolaires dès maintenant pour profiter de 10 % de réduction sur Steam et le Microsoft Store. Les joueurs qui achèteront le nouveau DLC dès le jour de sa sortie bénéficieront d’une réduction « Early Adopters » de 10 % jusqu’au 21 mars sur PC, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.