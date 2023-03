Élucidez des mystères inspirés par de véritables légendes urbaines japonaises !

Paris, le 9 mars 2021 – SQUARE ENIX® a annoncé que la nouvelle aventure solo mêlant mystère et surnaturel, PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo, était disponible pour Nintendo Switch™, PC sur Steam®, iOS et Android.

Prenant place lors de l’ère Showa (de 1926 à 1989) dans le quartier de Honjo dans l’arrondissement de Sumida, à Tokyo, PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo met en scène les Sept mystères de Honjo dans le style original des visual novels en 2D. Cette collection d’histoires de fantômes à faire froid dans le dos est axée autour de plusieurs protagonistes possédant le « pouvoir des malédictions ». Les joueuses et les joueurs incarnent différents personnages maudits pour enquêter sur les mystères de Honjo. Leurs journées seront consacrées à l’exploration des zones mystérieuses de l’arrondissement, à la résolution d’énigmes et à la découverte d’indices qui les aideront à élucider ces sept malédictions mortelles. Dès la tombée de la nuit, il faudra chasser ou échapper aux autres maudits. Les joueuses et les joueurs devront apprendre à maîtriser leurs pouvoirs tout en évitant d’être victimes de ceux des autres dans cette épreuve surnaturelle.

La bande originale glaçante du jeu composée par Hidenori Iwasaki sera par ailleurs disponible au format numérique à partir du 16 mars.

