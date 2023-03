Inti Creates a annoncé aujourd’hui qu’il changeait le nom de Grim Guardians : Demon Purge en Gal Guardians : Demon Purge. Ce changement sera déployé sur Nintendo Switch et sur d’autres plateformes « dans les semaines à venir ». Attendez-vous à le voir sur l’eShop prochainement. C’est aussi le pourquoi le jeu n’est plus disponible sur l’eShop US (voir ici).

Inti Creates a expliqué avoir reçu une plainte de la part des propriétaires de la marque » Grimguard » enregistrée aux États-Unis, dans l’Union européenne, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. C’est ce qui a motivé le changement de nom dans ces pays ainsi que dans d’autres régions anglophones. Inti Creates a déclaré « présenter ses sincères excuses à tous les clients concernés, alors qu’ils s’efforcent d’achever le changement de nom dès que possible et de remettre le jeu en vente sur toutes les plates-formes et dans toutes les régions ».

Afin de sauver leur école après qu’elle se soit transformée en un énorme château démoniaque, deux sœurs chasseuses de démons se fraient un chemin de force dans ce jeu d’action-aventure en 2D. Les joueurs peuvent passer d’un personnage à l’autre à la volée, chacun ayant des compétences totalement différentes. Avancez dans le château tout en affrontant les boss démoniaques qui vous y attendent ; chacun offre de nouvelles armes à manier, permettant une exploration plus variée et ouvrant de nouvelles voies.

■ Changez de personnage à la volée lorsque vous traversez le château démoniaque !

Prenez le contrôle d’une des sœurs Kamizono. Tirez parti des qualités respectives de Shinobu, douée pour les tirs à longue distance, et de Maya Kamizono, bagarreuse de mêlée, pour vous frayer un chemin dans le château. Chaque sœur dispose d’un ensemble d’armes secondaires uniques, ce qui vous offre une multitude d’options pour changer de stratégie lorsque le moment est venu. N’hésitez pas à les utiliser tant que vous avez des points d’arme en réserve !

Si l’une des sœurs tombe au combat, vous pouvez la réanimer librement grâce à la fonction « Sauvetage sororal »… pour peu que vous réussissiez à retourner à l’endroit où elle est tombée.

■ Battez les boss pour obtenir de nouvelles sous-armes et accéder à de toutes nouvelles options d’exploration !

Vaincre les boss permet d’obtenir de nouvelles armes secondaires, offrant aux sœurs de nouvelles capacités impressionnantes. Ces armes secondaires ouvrent également de nouvelles voies et de nouveaux moyens d’explorer les lieux.

■Profitez de l’histoire à votre façon en choisissant la langue des voix !

L’histoire de Grim Guardians porte sur deux aspects principaux : le mystère derrière la transformation de l’école, et l’endroit où se trouvent les autres élèves. Profitez de l’expérience originale avec toutes les voix japonaises originales pour le mode Histoire, ou optez pour les voix anglaises, qui se concentrent sur l’action et sont adaptées aux fans du genre.

■ Adaptez la difficulté à vos besoins de joueur grâce au système de style unique !

Vous avez le choix entre un total de 3 styles différents, « Casual », « Vétéran » et « Légendaire », ce qui vous permet d’ajuster la difficulté à vos besoins. Vous pouvez changer de style à tout moment après le début du jeu, sans pénalité.

De plus, la coopération avec Shinobu et Maya sera possible si deux manettes sont disponibles. Il est possible d’intervenir à n’importe quel moment du jeu, alors n’hésitez pas à inviter des amis pour vous aider à conquérir ce mystérieux château démoniaque.