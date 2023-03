Disponible depuis septembre 2019 sur les autres plateformes, Session débarque enfin sur Nintendo Switch. Crea-ture et Nacon ont-ils pris leur temps pour peaufiner leurs copies ? Eh bien enfilez votre plus bel hoodie, sortez votre plus belle planche du placard, enfilez vos plus belles Vans, c’est parti pour Session Skate Sim !

C’est chaud

Bon, c’est rare chez NT, mais ce test s’accompagne d’une vidéo. Elle a été capturée par nos soins, nous savons qu’il ne faut pas juger un livre à sa couverture, mais il faut dire que Session sur Switch est une catastrophe technique.

Graphiquement, vous le constaterez c’est assez horrible, entre les pixels visibles de partout, la caméra catastrophique, les textures qui peinent à charger, le flou constant, la lumière qui se barre en cacahuète sans raison.

C’est malheureusement très peu agréable à jouer à cause de ces soucis techniques. De plus, en TV le problème est largement accentué et c’est vraiment horrible.

Et c’est là l’un des gros soucis supplémentaire, les Joy-Con en mode portable ne conviennent pas au jeu, on ne s’en rend pas spécialement compte, mais les Joy-Con ont des joysticks finalement assez « durs », c’est-à-dire que quand vous allez du point mort (au centre) au bord pour vous déplacer par exemple, si vous voulez faire une course à moitié, c’est hyper difficile, le joystick n’est pas fait pour ça. Mais pour placer un Manual, c’est obligatoire de le faire. La manette pro n’a pas ce problème, mais alors là le jeu devient extrêmement difficile à supporter visuellement.

Alors, certes nos yeux s’adaptent, mais finalement dès que l’on va arrêter de focus notre objectif en cours, la réalité revient rapidement et le jeu est vraiment raté visuellement sur Switch.

Un gameplay exigeant

Session le dit dans ses menus, c’est un jeu difficile et clairement il faut le savoir quand on se lance dedans, si vous aimez le côté Arcade de Tony Hawk, passez votre chemin très rapidement. Ici, c’est vraiment un aspect simulation, tout va presque se jouer sur les joysticks, le droit, c’est votre pied de derrière, le gauche, votre pied de devant. Il faudra ensuite les incliner, etc.

Par exemple un ollie c’est le stick droit vers le bas, puis le stick gauche vers le haut. Pour placer un trick, il faudra alors faire des quarts de joystick en remontant, tout en pressant une gâchette pour tourner. Puis il faudra penser à revenir vers le sol en appuyant légèrement le joystick vers le bas. Ça peut être parfois rageant, mais le jeu se veut compliqué.

Bref vous l’aurez compris ce n’est pas simple, le jeu est difficile et là-dessus rien à lui dire, pour tout vous avouez le jeu nous a même plu et nous songeons vraiment à le prendre sur une autre plateforme pour l’apprécier.

Un contenu en demi-teinte

Session a un contenu agréable, il y a pas mal de lieux, qui sont certes peu différents, mais qui proposent pas mal de modules intéressants pour skater. Nous sommes vraiment dans l’utilisation complète de ce que nous propose le paysage urbain. 3 villes américaines sont disponibles, New York City, Philadelphie et San Francisco.

Côté musique c’est vraiment agréable, les bruitages sont aussi très bons et réalistes, là-dessus ils ont vraiment fait le job. Mais le point le plus sympa c’est l’utilisation de licences, nous avons le droit à de vraies marques comme Zero, Es, Fallen, etc.

De plus un éditeur de replay est présent, pour faire vos meilleurs vidéos de skate. Le souci… C’est que sur la version Switch vous aurez des films moches.

Dans le contenu en demi-teinte, on notera aussi le peu de tricks disponibles. Ils sont certes conséquents, mais on a vite l’impression de faire la même chose. Cependant, on pourrait aussi se plaindre de la non-traduction du manuel des tricks car il manque quand même de petits traductions et c’est dommage, c’est déjà le cas dans le tutoriel nous avons une phrase non-traduite…

Conclusion 3.6 /10 Session Skate Simulation est un bon jeu, sur le principe, il est exigeant, pas facile à prendre en main, mais c’est du coup très gratifiant quand on place un trick, etc. La possibilité de faire des choses bien cools est présente dans ces univers urbains bien conçus. Mais malheureusement il est entaché par une réalisation catastrophique sur Switch. Voire totalement honteuse. Avec un portage pareil, il aurait mieux fallu passer son chemin, c’est vraiment dégradant à la fois pour le jeu et pour notre console. LES PLUS Un jeu exigeant pour les vrais fans de skate !

Un jeu exigeant pour les vrais fans de skate ! 3 villes intéressantes avec ses paysages urbains

3 villes intéressantes avec ses paysages urbains Sûrement vachement bien sur une autre plateforme… LES MOINS Horrible sur Switch

Horrible sur Switch Portage à la ramasse

Portage à la ramasse Catastrophique au niveau des textures

Catastrophique au niveau des textures Des pixels apparaissent de partout

Des pixels apparaissent de partout Une gestion de la caméra horrible quand on est à pied

Une gestion de la caméra horrible quand on est à pied Une gestion de la lumière qui se barre en cacahuète sans raison

Une gestion de la lumière qui se barre en cacahuète sans raison Un tutoriel long et pas bien expliqué Détail de la note Gameplay 0

Graphisme 0

Bandes-son 0

Maniabilité 0

Qualité du portage 0