– Profitez de remises à durée limitée sur le meilleur RPG tactique de ces dernières années –

Paris, le 9 mars 2023 – L’éditeur The Arcade Crew et le studio Ishtar Games lâchent aujourd’hui dans la nature leur RPG tactique exaltant et intense : The Last Spell est disponible sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4 pour son arrivée en version 1.0, après avoir séduit plus de 250 000 personnes pendant son Accès Anticipé sur Steam. Prudence est mère de sûreté : économisez 10 % sur le prix de lancement de 22,50 € jusqu’au 23 mars sur Steam, le Nintendo eShop ou avec votre abonnement PlayStation Plus. Une réduction de 15 % est également accordée sur le Headbanger Pack sur Steam, qui ajoute la bande-son spectaculaire de The Last Spell.

Entre séquences animées et instants de gameplay, ce magnifique trailer illustre parfaitement l’ambiance sombre et l’action millimétrée de The Last Spell. Alors que l’ennemi afflue de toute part, c’est à vous qu’il revient de fortifier votre base et de prendre la tête d’une poignée de combattants pour sauver l’humanité. Vos chances de succès sont plutôt minces face à cette imprévisible adversité : l’intuition sera votre meilleur allié pour adapter votre stratégie, tandis que les hordes bestiales pénètrent vos fortifications. Il vous faut à tout prix les empêcher d’atteindre le Haven, dans lequel brille les dernières lueurs d’espoir qu’il reste à l’humanité.

The Last Spell en bref :

Des combats fascinants en tour par tour : bien équiper, placer et diriger ses escouades est crucial pour gérer la foule d’ennemis qui se présente, et éviter d’être submergé.

Une rejouabilité immense : les survivants, équipements et placements ennemis aléatoires rendent chaque partie imprévisible et diablement fun. La génération procédurale est au cœur du jeu, pour un maximum de variété et d’adrénaline.

Pensez votre stratégie défensive : gérez votre forteresse et personnalisez-la avec de nouveaux bâtiments et structures défensives, bien pratiques pour ralentir l’avancée des monstres.

Un immense défi gratifiant : apprenez de vos défaites pour relever ce défi impossible en débloquant de nouvelles tactiques plus efficaces ainsi que des armes, compétences et bâtiments de manière permanente.

Une bande-son exceptionnelle : l'OST instrumentale fascinante, entre synthés et métal progressif, colle parfaitement à l'intensité des combats et à l'univers sombre de The Last Spell. Elle est composée par le musicien français Rémi Gallego (aka The Algorithm). Retrouvez la bande originale intégrale via le Headbanger Pack, ou séparément.

« La passion d’Ishtar Games pour les défis corsés n’a d’égale que sa dévotion pour la communauté du RPG tactique. Ça a été incroyable d’assister à l’évolution collaborative de ce titre novateur, puisque Ishtar Games a pris en compte les retours de ses joueurs et joueuses tout au long de l’accès anticipé de The Last Spell. » déclare Cyrille Imbert, PDG de The Arcade Crew.

« Avec l’équipe dévouée de The Arcade Crew, nous sommes ravis de lancer enfin la version 1.0 de The Last Spell, un voyage long de cinq ans que nous avons entrepris par passion et amour pour le genre du RPG tactique. Au fil de l’aventure, nous avons construit une relation spéciale avec notre communauté, qui nous a donné l’énergie pour tenir la distance. Un grand merci à toutes et à tous pour votre aide et votre soutien. Vous serez heureux d’apprendre que cette sortie ne sonne pas la fin de cet incroyable voyage : nous avons encore beaucoup d’amour à ajouter dans la recette si particulière de The Last Spell ! » déclare Matthieu Richez, CEO d’Ishtar Games.