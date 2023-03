Diffusé dans la soirée du 9 mars 2023, le Capcom Spotlight a permis aux joueurs de découvrir de nouvelles informations sur les titres Capcom en développement. Notamment qu’une démo palpitante de Resident Evil™ 4 arrive dès aujourd’hui, qu’Exoprimal™ sortira le 14 juillet 2023 et qu’un Beta test ouvert à tous est prévu la semaine prochaine. Mais aussi que le mystérieux Ghost Trick™: Détective Fantôme arrivera le 30 juin et que l’extension Monster Hunter™ Rise: Sunbreak déploiera ses ailes le 28 avril sur les consoles PlayStation™ et Xbox Series X|S. Les nouvelles fonctionnalités inédites de Mega Man™ Battle Network Legacy Collection raviront les fans du petit robot bleu, tandis que ceux de Street Fighter™ 6 ont pu découvrir la dernière commentatrice intégrée au jeu.

La démo de Resident Evil 4 arrive aujourd’hui.

Exoprimal sortira le 14 juillet 2023. Une open Beta est prévue le 17 mars.

Ghost Trick: Détective Fantôme est annoncé au 30 juin 2023.

La dernière commentatrice de Street Fighter 6 révélée

Monster Hunter Rise: Sunbreak arrive le 28 avril sur de nouvelles plateformes

La démo de RESIDENT EVIL 4 arrive aujourd’hui !

Le producteur de Resident Evil 4, Yoshiaki Hirabayashi, s’est joint à la présentation pour annoncer la sortie de la démo « Chainsaw » de Resident Evil 4 dans la journée ! Cette démo qui permet d’accompagner le héros, Leon S. Kennedy, dans ses premiers pas à la recherche de la fille du président des Etats-Unis kidnappée, n’est pas limitée en nombre d’utilisations. Elle sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et PC (Steam).

La démo « Chainsaw » préparera les fans aux horreurs qui les attendent dans le jeu final qui sortira le 24 mars 2023 sur ces mêmes plateformes. En plus de l’édition Standard, Resident Evil 4 sera aussi disponible en édition numérique « Deluxe ». Celle-ci proposera du contenu supplémentaire en jeu, notamment des costumes, des armes, une carte au trésor et bien plus encore. Les joueurs précommandant l’édition Standard recevront des récompenses en jeu, comme la « Malette dorée » et le « Porte-bonheur : Munition de pistolet », tandis que les précommandes de l’édition Deluxe donneront également droit à la « Malette dorée » et au « Porte-bonheur : Herbe verte ». Ces objets de personnalisation offrent des capacités spécifiques en jeu lorsqu’ils sont équipés.

Faites la révolution chez les dinosaures dès le 14 juillet avec EXOPRIMAL !

Les prévisions « Dinos » d’aujourd’hui ont révélé qu’Exoprimal se déploiera pour une bataille titanesque le 14 juillet 2023 sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC (Steam). Ce jeu d’action en ligne sera disponible dès sa sortie, dans le Xbox Game Pass pour les consoles Xbox, le PC et le Cloud. De nouveaux exosquelettes et dinosaures ont été présentés, ainsi que la phase de bêta test ouvert à venir.

Le bêta test ouvert (BTO) d’Exoprimal se déroulera du vendredi 17 mars à 1H00 (Heure française) au dimanche 20 mars à 00H59 sur toutes les plateformes. Le BTO proposera de jouer en crossplatform, permettant aux escouades d’Exocombattants de se mesurer à des unités rivales sur d’autres systèmes de jeu. Les joueurs auront également l’occasion d’essayer les 10 Exocombattants, dévoilés jusqu’à maintenant. En prime, tous les participants au BTO pourront recevoir une médaille Aibius pour équiper leur Exosquelette dans le jeu complet.

Krieger et Nimbus sont les derniers Exosquelettes à rejoindre l’action. Chaque modèle dispose de capacités uniques pour aider ses alliés sur le champ de bataille. Krieger dispose d’un arsenal intimidant destiné à stopper les ennemis dans leur élan. Cet énorme Exosquelette de type Tank manie l’artillerie lourde pour protéger l’équipe avec une formidable puissance de feu suppressive. Quant à Nimbus, il s’agit d’un Exosquelette de soutien très mobile. Ce pistolero sur roller-skates peut se précipiter au combat toutes armes dehors ou se faufiler parmi les essaims de dinosaures pour soigner ses coéquipiers blessés.

De nouvelles menaces préhistoriques rejoignent le bestiaire d’Exoprimal. Le Stegosaurus blindé est revenu du passé avec l’étrange capacité de désarmer les Exosquelette grâce à ses rugissements. Ailées et plus petites, les Sinornithosaurus se déplacent en meute et s’accrochent aux Exosquelettes pour les immobiliser. De plus, deux autres variantes mutantes rejoignent la mêlée : le Néosaur furtif et le Cryo Neosaur cryogénique, qui utilisent respectivement l’invisibilité et les attaques de glace pour mystifier les Exocombattants et semer le chaos.

Les précommandes d’Exoprimal commencent aujourd’hui et comprennent trois skins d’Exosquelette en bonus spécial. En plus de l’édition Standard, le titre est proposé en édition numérique « Deluxe », qui comprend le « kit de démarrage » et le « Pass de survie Saison 1 : niveau premium » comme bonus à durée limitée. Le kit de démarrage comprend trois nouveaux skins d’Exocombattants et des tickets de déblocage anticipé pour le Nimbus, le Vigilant et le Murasame. Ces Exosquelette peuvent également être débloqués en jouant sur l’édition Standard. Le Pass de survie récompense les joueurs pour leur progression et comporte des niveaux gratuits et premium. Le niveau Premium de la saison 1 offre 19 skins d’exosquelettes supplémentaires, 10 skins d’armes, 4 emotes, 3 autocollants et plus encore.

Remarque : un CAPCOM ID est nécessaire pour jouer à Exoprimal.

GHOST TRICK: DETECTIVE FANTOME rejoint le monde des esprits le 30 juin 2023

Les enquêteurs en herbes vont bientôt passer une nuit pleine de mystères et de secrets avec l’exceptionnel Ghost Trick: Détective Fantôme qui sortira le 30 juin 2023 ! Ils prendront part à l’aventure palpitante de Sissel qui navigue sous la forme d’un esprit coincé sur Terre. Sorti à l’origine sur Nintendo DS™ et créé par le légendaire directeur d’Ace Attorney™ Shu Takumi, ce remaster propose des visuels en haute résolution que les détectives avisés pourront découvrir sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ et PC (Steam).

Les joueurs pourront profiter de nouvelles fonctionnalités qui redonnent plus que jamais vie à Ghost Trick: Détective Fantôme, notamment les 37 thèmes musicaux réarrangés et une chanson originale composée par Masakazu Sugimori, déjà à l’œuvre sur la saga Ace Attorney, ainsi que des illustrations inédites. Des trophées peuvent également être remportés en résolvant différents niveaux du jeu, en plus des nouveaux puzzles fantômes sur console ! Ghost Trick: Détective Fantôme propose des visuels 1080p/60fps et une interface utilisateur optimisée pour les manettes et les écrans tactiles (pour les plateformes en proposant).

Des bonus spéciaux de précommande sont disponibles dès maintenant sur Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam) !

Les joueurs en bénéficiant pourront accéder à quatre motifs de bannières latérales modifiables, comprenant des images de Missile, Sissel, Lynne, Kamila, Black Cat et Ray. Deux thèmes musicaux supplémentaires seront également offerts en bonus de précommande : « Missile – A Courageous Little Animal » et « Chicken Paradise ». Le contenu bonus mentionné est aussi disponible sur PlayStation 4 pour une durée limitée au lancement du jeu !

MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK atterrit le 28 avril sur Xbox et PlayStation

Après la vaillante défense du village Kamura contre la Calamité, un nouveau royaume de l’autre côté de la mer appelle à l’aide. Monster Hunter Rise: Sunbreak, l’extension massive du jeu Monster Hunter Rise, best-seller applaudi par la critique, prend le large sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, PlayStation®5 et PlayStation®4 le 28 avril 2023.

Dans Sunbreak, les joueurs voyageront avec la chevalière Dame Fiorayne jusqu’à l’avant-poste d’Elgado où ils aideront un nouveau groupe d’alliés à déterminer la source de l’activité anormale des monstres. Ils combattront de nouveaux ennemis, apprendront de nouvelles techniques dévastatrices et exploreront de nouveaux lieux dans une quête qui les opposera aux Trois Seigneurs, inspirés de mythes et légendes horrifiques occidentaux.

Monster Hunter Rise: Sunbreak comprendra à son lancement tout le contenu post-sortie jusqu’à la mise à jour gratuite 3 (Ver.13), qui inclut des rencontres terrifiantes telles que Chaotic Gore Magala. Les informations concernant l’arrivée des futures mises à jour gratuites seront révélées à une date ultérieure.

Plus d’infos à venir en avril sur les informations à propos de la mise à jour gratuite 5 (Ver.15) sur Nintendo Switch et PC (steam) déjà disponibles.

STREET FIGHTER 6 clôt son casting de commentateurs

Street Fighter 6 révolutionne la saga avec, entre autres, sa toute nouvelle fonction de commentaires en temps réel. La célèbre actrice japonaise Hikaru Takahashi rejoint la mêlée en tant que huitième et dernière commentatrice au lancement du titre. La fonction de commentaires en temps réel intègre les voix de commentateurs populaires de la communauté de Versus Fighting et de célébrités pour animer les combats en temps réel avec des explications de gameplay accessibles à tous. Les quatre commentateurs techniques sont Jeremy « Vicious » Lopez, Ryutaro « Aru » Noda, Kosuke Hiraiwa et Steve « TastySteve » Scott. Ils assistent les commentateurs d’ambiance représentés par Hikaru Takahashi, Thea Trinidad (Zelina Vega à la WWE), H.E. Demon Kakka et James « jchensor » Chen. Les sous-titres des commentaires en temps réel sont disponibles en 13 langues.

L’introduction du « Rally Support » a également été annoncée aujourd’hui. Grâce à lui, les commentateurs encourageront les concurrents en fonctions de certains paramètres modulables et feront monter l’excitation à l’approche de la conclusion de la rencontre !

Les joueurs du monde entier pourront retrouver toute l’action de Street Fighter 6 à partir du 2 juin 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC (Steam).

Toujours plus de possibilités dans la collection MEGA MAN BATTLE NETWORK LEGACY

Le directeur Masakazu « Mr. Famous » Eguchi a partagé de nouvelles fonctionnalités dans Mega Man Battle Network Legacy Collection. Les 499 Patch Cards créées à partir de Mega Man™ Battle Network 4 seront incluses dans la collection ! Il s’agissait à l’origine de cartes physiques vendues uniquement au Japon et qui devaient être scannées pour intégrer le jeu.

Les joueurs plus intéressés par l’histoire de Lan et de son Navi MegaMan.EXE que par les affrontements avec les ennemis sur leur chemin pourront utiliser le nouveau mode Buster MAX. Ce mode multiplie les dégâts du MegaBuster de MegaMan.EXE par 100, rendant, pour ceux qui le désirent, les combats beaucoup plus simples.

En parlant d’histoire, à partir du 21 mars 2023, les deux premières saisons de la série animée Mega Man™ NT Warrior seront gratuites ! Consultez le site officiel de Mega Man Battle Network pour plus d’informations.

Il sera possible de découvrir les 10 titres majeurs de Mega Man™ Battle Network dans la compilation Mega Man Battle Network Legacy Collection sur PlayStation®4, Nintendo Switch™ et PC (Steam) dès le 14 avril 2023 ! Les précommandes sont disponibles dès maintenant pour le bundle Mega Man Battle Network Legacy Collection, qui comprend deux skins supplémentaires pour le megaman en 3D sur l’écran principal et ainsi que quatre thèmes musicaux pour le lecteur audio. Les versions numériques des volumes 1 et 2 pourront également être achetées séparément au lancement.

Capcom 40ème Anniversaire !

Capcom fête son 40e anniversaire cette année et les festivités d’aujourd’hui comprenaient également la révélation du Capcom Town, un parc à thème numérique qui commémore cette étape historique. Les fans pourront y explorer un musée digital et bien plus encore à l’ouverture des portes du Capcom Town le 12 juin 2023.