– Profitez également de 50% de réduction sur le hit du beat’em up néorétro sur Steam, PlayStation Store et Nintendo eShop –

Paris, le 10 mars 2023 – L’éditeur et développeur Dotemu, en collaboration avec les studios Lizardcube et Guard Crush Games, annonce aujourd’hui la sortie d’une nouvelle mise à jour gratuite pour Streets of Rage 4. Cette revitalisation musclée du grand classique du beat’em up profite désormais de nombreuses améliorations sur PC via Steam, Good Old Games, Windows Store, PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One.

Découvrez tous les détails sur les nombreux ajouts et améliorations apportés par cette mise à jour dans cette nouvelle bande-annonce :

Ce nouveau trailer donne un premier aperçu du contenu de cette mise à jour, et notamment des nouveaux coups coopératifs qui récompensent le jeu en équipe en infligeant de lourds dégâts aux gros bras qui polluent les bas-fonds de la ville. Découvrez également le nouveau Mode Survie Custom qui vous donne un contrôle total sur les vagues infinies d’ennemis qui déferlent depuis l’année dernière, à la sortie du contenu additionnel Mr. X Nightmare.

Les notes de patch sont disponibles ici.

La mise à jour s’accompagne d’une promotion de 50% sur le prix de base du jeu* et de son DLC, Mr. X Nightmare, sur Steam, le PlayStation Store et le Nintendo eShop. Sur Steam, il est possible de profiter de la même promotion sur le bundle qui regroupe Streets of Rage 4 et son DLC.

Sorti en 2020, Streets of Rage 4 est le dernier épisode en date de la série légendaire du beat’em up des années 90. Après une absence remarquée de 25 ans, la licence est passée à l’ère moderne avec panache : SoR 4 a reçu un accueil particulièrement chaleureux de la part de la critique et du public lors de sa sortie, dépassant les 2,5 millions d’exemplaires vendus. Le jeu marque le retour de têtes connues de la licence, mais également de nouveaux et nouvelles venues qui profitent de graphismes crayonnés magnifiques, de mécaniques de jeu et capacités inédites et d’une bande son hommage qui respecte l’identité de la série.

Cette revitalisation du jeu d’action en vue de côté a bénéficié d’un second souffle exceptionnel en 2022, avec le DLC Mr. X Nightmare. Plus de combattants, un mode Survie inventif et intense, de nouvelles attaques dévastatrices, un arsenal étendu et de nouvelles pistes musicales qui tabassent par Tee Lopes sont entre autres venus épicer encore peu cette expérience rétro profondément ancrée dans le présent.

*Du 10 au 23 mars sur Steam et le Nintendo eShop, et du 8 au 22 mars sur le PlayStation Store.