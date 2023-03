A l’occasion de la quatrième édition de la cérémonie des Pégases qui a eu lieu le jeudi 9 mars 2023, le studio DigixArt a dévoilé un nouveau trailer de Road 96: Mile 0. Découvrez des images inédites du jeu, ainsi que les coulisses de la création de ce préquel, dans lesquelles apparaissent les membres du studio.

A propos du jeu :

Road 96: Mile 0 se déroule à White Sands, la seule communauté riche de Petria, juste avant le road-trip qui débute à l’été 1996. Les joueurs alterneront entre deux personnages : Zoe et Kaito, deux adolescents avec des origines et des convictions opposées.

Zoe, l’un des personnages principaux de Road 96, vient de la partie riche de la ville et son père travaille pour le gouvernement du Président Tyrak en tant que ministre du Pétrole. Kaito, un personnage du jeu Lost in Harmony, est né du côté sombre et dangereux de Colton City et a déménagé avec ses parents à White Sands dans l’optique de trouver du travail et d’échapper à la pollution présente en ville. Cela fait deux ans maintenant qu’ils vivent ici aux côtés de tous les autres VIPS et du Président Tyrak. Intriguée par la noirceur qui émane de lui, Zoe se rapproche de Kaito et tous deux devinrent de très bons amis. En passant du temps avec lui, elle va découvrir des faits troublants sur son pays, mais aussi à propos de son propre père.

Souhaitez-vous découvrir les raisons qui se cachent derrière la fuite de Zoe de chez elle, ainsi que la vérité derrière ce qu’il s’est réellement passé en 1986 pendant l’attentat à la frontière ? Rapidement, cette amitié sera mise à l’épreuve. Comment cela impactera leur histoire ? Resteront-ils amis ?

Explorez les mondes intérieurs des deux personnages. Bien que l’aspect narratif reste l’élément central de Road 96: Mile 0, Zoe et Kaito feront du skate à travers des passages musicaux psychédéliques. Ces excursions imaginaires sont un mélange unique de jeu de rythme et de choix narratifs, permettant aux joueurs d’influencer et façonner leur voyage émotionnel.

Road 96: Mile 0 est un jeu d’aventure narratif avec des phases de gameplay musicales. Ce préquel du titre acclamé par la critique, Road 96, sera disponible en version numérique le 4 avril 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC et Nintendo Switch.