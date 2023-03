The Pokemon Company et Game Freak sont en train de travailler sur des mises à jour pour Pokemon Écarlate et Violet qui n’ont pas été lancés dans les meilleures conditions techniques.

Le compte officiel de Pokemon a indiqué aujourd’hui que la prochaine mise à jour logicielle importante pour le jeu est actuellement prévue pour la fin du mois d’avril. Cette mise à jour corrigera certains problèmes liés aux œufs dans le jeu. Le site de fans Pokemon Serebii affirme que cette mise à jour permettra aux joueurs qui ont attrapé un Œuf au lieu d’un Walking Wake/Iron Leaves de les attraper à nouveau lors d’une nouvelle édition de l’événement Raid.

Cependant, ni The Pokemon Company ni Game freak n’ont commenté le problème beaucoup plus important de la suppression des données de sauvegarde en raison d’un bug introduit dans la dernière mise à jour, qui semble découler de la connexion à l’application mobile Pokemon GO ou du téléchargement des DLC à venir cet automne.