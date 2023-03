L’extension Fatesworn pour Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning il y a plus d’un an sur la plupart des plateformes, mais sur Nintendo Switch, le nouveau contenu n’arrive qu’aujourd’hui pour 19€99.

Après des décennies de conflit, la désastreuse Guerre de Cristal est enfin terminée, et Gadflow, le seigneur de guerre Tuatha, a été vaincu. Alors que la population des terres de Faelie d’Amalur se tourne vers une paix bien méritée et des travaux de reconstruction, une nouvelle menace gronde à l’ouest… Au-delà de pics glacés et de falaises infranchissables se trouve la région montagneuse de Mithros, ancien refuge Almain qui offrait un nouvel espoir aux colons, réfugiés et vétérans de guerre délogés par les feux du conflit. C’est là que Telogrus, dieu du Chaos, a fait surface pour conquérir son royaume mortel et tenter le peuple avec ses promesses de les libérer des entraves du Destin. Une seule personne détient le pouvoir de défier la volonté de ce dieu : vous, l’Être unique. Aventurez-vous dans un nouvel environnement d’Amalur, couvert de toundras enneigées, de profondes cavernes et d’ennemis dangereux, et visitez les villages de montagne et l’ancienne ville de Crownhold sur la berge du lac. Maîtrisez le pouvoir instable du Chaos avec une nouvelle compétence hors combat unique et une nouvelle classe d’armes et d’armures. En tant que Garde-Destin, vous mènerez le dernier combat contre les Niskarus et leurs compagnons du Chaos, alors que les Donjons du Chaos transforment toutes les régions de Kingdoms of Amalur: Reckoning en champs de bataille potentiels.

Découvrez un tout nouvel environnement appelé Mithros, avec ses montagnes et ses paysages enneigés.

Affrontez le dieu du Chaos dans la quête principale de plus de 6 heures, au fil d’une histoire prenante qui termine le jeu, avec de nouveaux et d’anciens personnages.

Le Chaos est une nouvelle mécanique de gameplay liée aux armes, aux ennemis, aux failles et aux portails.

Niveau maximal augmenté à 50.

L’aventure vous mènera dans deux nouveaux donjons.

Entrez dans les portails du Chaos pour explorer 25 nouveaux Royaumes du Chaos dispersés entre l’ancien monde et celui du Garde-Destin.

Nouveaux ennemis et variations des ennemis existants.

Nouveaux objets d’artisanat : armes, gemmes et potions, avec de nouveaux réactifs et composants.

6 nouveaux sets d’armure uniques, avec de puissants traits spéciaux.

21 nouvelles armes et nouveaux boucliers (9 armes du Chaos, 15 uniques).

Nouveaux accessoires comme des anneaux et des amulettes, avec de puissants traits.

Nouvelle musique par le compositeur reconnu Grant Kirkhope.

Nouveau mystérieux marchand qui vend des boîtes mystères d’équipement, pour une nouvelle façon de compléter les lots d’objets rares.

Nouvelles cartes Caprice du Destin.

Des tonnes de nouvelles quêtes secondaires, tâches et quêtes de faction à terminer.

Nouveaux villages, nouvelles villes, avec de nouvelles maisons et de nouveaux intérieurs, et plus encore.