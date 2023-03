Le premier remake de la série, basé sur le jeu Metroid original, Metroid Zero Mission, sera bientôt disponible sur le service Nintendo Switch Online.

Un dataminer a récemment découvert des images dans l’application Nintendo Switch Online Game Boy Advance. Il est intéressant de noter que les captures d’écran montrent la fonctionnalité « link » du jeu. Si vous liez Metroid Fusion à la GameCube avec Metroid Prime, vous débloquez le costume Fusion dans le jeu. Reste à savoir si Nintendo prévoit quelque chose avec la fonctionnalité « link » avec Metroid Prime Remastered.

Japanese GBA NSO 1.1.0 is interesting… they accidentally left these screenshots about link functionality in Metroid Fusion folder. pic.twitter.com/aJ0q3STmGt

— Yakumono (@LuigiBlood) March 9, 2023