Aujourd’hui, Red Art Games a annoncé qu’il prévoyait une sortie physique pour Vernal Edge sur Nintendo Switch aux USA et en Europe.

Les copies physiques du jeu classées ESRB seront distribuées par Video Games Plus, le partenaire nord-américain de l’entreprise. Chez nous, une version PAL pourront la précommander directement auprès de Red Art Games. La version physique de Vernal Edge sera mise en précommande le 16 mars 2023. Les copies devraient être expédiées avant le 29 septembre 2023.

Langues : anglais, français, allemand, japonais, portugais, chinois simplifié, espagnol, chinois traditionnel.

Bienvenue au royaume de Haricot. Il y a des années de cela, la terre s’est envolée vers les cieux et a formé un mystérieux ensemble d’îles flottantes où l’Église d’Aloe, avide de pouvoir, règne d’une main de fer. C’est là qu’intervient Vernal, une jeune femme déterminée à retrouver son père, qu’elle a depuis longtemps perdu de vue. Avec l’aide de prouesses martiales hors du commun et d’un automate amnésique du nom de Chervil, elle devra tracer son chemin sur cette terre mystérieuse pour tenter de satisfaire sa soif de vengeance et de vérité. Incarnez Vernal dans ce magnifique Metroidvania en pixel art. Découvrez les secrets de son passé et percez les mystères de ce royaume fragmenté.

PM Studios a annoncé que trois jeux publiés par Circle Entertainment recevront une version physique sur Nintendo Switch, à savoir Mercenaries Rebirth, Button Button Up ! et Metaverse Keeper. Mercenaries Rebirth sera disponible en premier le 21 juillet 2023. Il sera ensuite suivi par Button Button Up ! et Metaverse Keeper le 7 juillet 2023.