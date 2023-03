Letchworth, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 17 mars 2022 : Blaze Entertainment et Just For Games ont la joie d’annoncer la sortie prochaine deux nouvelles cartouches pour Evercade, l’écosystème rétrogaming à cartouches sous licence officielle.

La cartouche numéro 29 sera dédiée à l’éditeur Piko Interactive, accueillant dans cette troisième collection 10 jeux rétro parmi les préférés des fans de rétro.

Team17 Collection 1 est quant à elle la troisième cartouche arborant la couleur bleue de la gamme de cartouches « Home Computer Games », introduisant pour la première fois les jeux Amiga dans l’écosystème Evercade.

Ces cartouches seront disponibles fin mai 2023, et jouables sur les consoles Evercade (ancien modèle portable), Evercade VS (console de salon), et le modèle portable nouvelle génération Evercade EXP.

Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui chez les détaillants participants, tous les liens sont disponibles sur le site web .

Cartouche #29 : Piko Interactive Collection 3 Piko Interactive Collection 3 pour Evercade rassemble une gamme variée de jeux, dont le fantasque jeu de plateforme 32 bits 40 Winks, l’impressionnant jeu de tir à la première personne 16 bits Zero Tolerance, l’épique RPG 16 bits Legend of Wukong et bien d’autres encore ! Liste des jeux : Zero Tolerance

40 Winks

Legend of Wukong

Sword of Sodan

Stanley in the Search of Dr Livingston

Super Bubble Pop

Metal Mech

Radical Bikers

Motor City Patrol

Punch King Cartouche Home Computer #03 : Team17 Collection 1 Team17 Collection 1 pour Evercade rassemble une sélection variée de classiques de l’informatique domestique 16 bits publiés pour la première fois sur Amiga, notamment les jeux de tir de science-fiction atmosphériques de la série Alien Breed, les combats à l’arme blanche de Body Blows, l’action sportive accessible d’Arcade Pool et de Kingpin, et bien d’autres encore ! Liste des jeux : Arcade Pool

Alien Breed

Alien Breed 2

Alien Breed: Tower Assault

ATR: All Terrain Racing

Body Blows

Full Contact

Kingpin: Arcade Sports Series Bowling

Project X: Special Edition ’93

Qwak