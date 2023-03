S’il peut être tellement plaisant de partir en quête d’une grande aventure sur console, de nombreux petits jeux aussi funs en solo qu’en multi parviennent à tirer leur épingle du jeu en permettant à ses participants de s’amuser quelques instants, le temps de quelques parties par-ci par-là, parfois même jusqu’à partager un moment convivial entre amis. Nous voici aujourd’hui devant un tel jeu : oubliez les épopées héroïques, et revenez aux choses simples et basiques. Que diriez-vous d’un simili de billard… avec de nombreuses petites surprises et originalités tout de même… Tentez !

Développé par Demibug et édité par Cosmic Publishing, FurryFury : Smash & Roll plonge aussitôt le joueur dans le vif du sujet. A peine le jeu est-il lancé qu’il est question de la prise en main de drôles de petits monstres rondouillards, et de pièges plus ou moins mortels à éviter. Le tutoriel est donc la mise en bouche du jeu, avant d’ouvrir pleinement le soft en lui-même, précédé d’une petite séquence animée, colorée et migonnette.

Monstres et Cie.

Le principe du jeu est simple : vaincre son/ses adversaire/s. Allez tchao !

Pour y parvenir, les règles sont de prime abord assez faciles : tel un billard qui serait malencontreusement tombé dans le monde des monstres. Il convient de rouler sur ses ennemis pour leur infliger quelques dégâts, ou encore pour les envoyer valser vers des pièges plus ou moins dangereux disséminés sur l’arène. La trajectoire de la visée est disponible afin de permettre de mieux appréhender le tir à venir. Ce dernier s’effectue grâce au bouton R, tandis que le bouton ZL propulse le monstre (à plus ou moins grande vitesse, selon votre préférence du tour).

Une première déconvenue se fait alors rapidement ressentir… Le principe de visée est assez courant et les joueurs ont la belle habitude d’avoir accès à une visée intuitive et particulièrement souple, avec une trajectoire mobile et réactive. Malheureusement, cette liberté n’est guère le point fort du soft et une certaine rigidité est à déplorer dans la visée. Il faudra dès lors faire preuve de patience et de minutie afin d’envoyer les monstres précisément à l’endroit voulu.

Passé outre ce désagrément, le joueur sera agréablement surpris de constater la présence de plusieurs petits monstres, avec chacun ses caractéristiques et ses points forts. Ainsi, certains s’avèrent tout particulièrement portés sur les pièges tandis que d’autres se concentrent davantage sur l’attaque directe. Bien entendu, tous ces petits chérubins ne seront pas accessibles à l’ouverture du soft et il faudra dans un premier temps remporter quelques victoires afin de pouvoir les essayer un à un…

Les parties se déploient au cœur d’arènes particulièrement atypiques et intéressantes… En effet, ces dernières regorgent de bonus, de potions, de coffres… mais aussi de pièges, de piquants… afin de pimenter la partie. Il ne suffit donc pas de donner de valeureux coups de tête à l’adversaire, mais bel et bien de faire preuve de stratégie afin d’arriver à ses fins ! L’écran de jeu récapitule notamment les points de vie de votre petit monstre (et de ses alliés) mais aussi des ennemis. De quoi rester focus sur sa cible !

Nous sommes tous le monstre de quelqu’un

Différents modes de jeu sont présents : les confrontations (un contre un ou bien deux contre deux), mais aussi un mode histoire jouable aussi bien en solo qu’en duo. Nous n’avons guère rencontré de difficulté à nous confronter à d’autres joueurs. Par ailleurs, bien que le niveau puisse être un peu élevé (comme il est coutume dès qu’il s’agit de joueur en chair et en os !), sachez que le butin de fin de partie reste présent même dans le cas d’une défaite… Les parties s’enchaînent et nous regrettons passablement qu’il ne soit en revanche pas possible de les personnaliser (pourtant le soft ne manque pas de personnalisations !).

L’aventure solo, quant à elle, s’avère être de qualité puisque dotée de nombreux niveaux, mettant en scène des monstres distincts, presque attachants, avec leurs petites humeurs. Les territoires parcourus sont variés et quelques scénettes telles des bandes dessinés parsèment l’aventure. Véritable accumulation de défis plus ou moins difficiles, ce mode permet de remporter plus ou moins de bonus qu’il sera par la suite possible d’échanger dans la boutique. En effet, chaque début de partie annonce la couleur : selon votre niveau pour atteindre la victoire, vous décrocherez notamment plus ou moins d’étoiles. Chaque fin de partie donne ainsi lieu à des butins de partie. Grâce à l’expérience cumulée, vous pourrez ainsi gravir les niveaux, gagner des cartes et des collectables (larves juteuses et autres lucioles !). Autant d’atouts pour devenir un petit monstre fort et respectable que vous serez fiers d’exposer dans les classements en ligne.

Une représentation d’autant plus narcissique qu’il est possible de personnaliser son petit monstre. Plusieurs skins sont disponibles, mais bien d’autres caractéristiques sont à débloquer et à découvrir ! Le soft va même jusqu’à proposer aux joueurs l’acquisition d’un pass contre un certain nombre de lucioles. Voilà de quoi vous retenir sur le soft afin de débloquer toutes les récompenses…

Avec un compatriote, la partie s’avère plus fun encore. La coopération est de mise, et c’est ensemble qu’il faudra gravir les multiples défis. Chaque joueur est ainsi invité à s’occuper de son petit monstre. Le tour des alliés implique ainsi le choix de la trajectoire de chacun des joueurs… Les monstres sont par la suite lancés ensemble, avant de passer la main aux adversaires. Attention à ne pas vous foncer dedans l’un et l’autre, cela ne serait pas nécessairement très efficace… Quoique !

Au pays des monstres

Les développeurs de chez Demibug ont réussi le joli challenge de mettre en place un véritable univers autour de leur jeu. Les monstres y sont drôles et attachants. Par ailleurs, la musique est tout particulièrement entraînante et s’avère être d’un accord parfait avec le monde des petites bestioles. A la fois rythmée et un peu rigolote, le joueur est rapidement dans l’ambiance !

Les monstres ne sont en revanche guère des modèles de littérature… Quelques coquilles sont à souligner avec quelques fautes d’orthographes. Les accents ne sont pas bien appréciés…

Malgré leur franche sympathie, les monstres peuvent se montrer quelques peu avares en explications… N’hésitez pas à farfouiller les menus du jeu afin de bien comprendre toutes les (nombreuses !) ficelles du jeu, et plus particulièrement les icônes de chacune des compétences des monstres. Il serait dommage de ne choisir son acolyte qu’en restant focus sur sa drôle de bouille (qui reste drôle, certes !).

FurryFury:Smash & Roll est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 10 euros environ.

Le saviez vous ?

Peut être connaissiez vous déjà ce soft avant qu’il n’arrive en version payante sur Switch… En effet, ce dernier était disponible sur Steam en Free To Play jusqu’au 17 février dernier ! Nous espérons que vous avez été nombreux à avoir pu en bénéficier ! Il faut désormais débourser le même tarif que sur console Nintendo afin de pouvoir accéder au titre sur Steam.

Conclusion 6.5 /10 Agréable petit jeu reprenant vaguement les règles du billard mais avec des ajouts nettement plus funs, FurryFury : Smash & Roll comporte bien des atouts pour se faire une petite place au cours d'une soirée entre amis, ou simplement pour quelques parties en solo. Doté d'un univers mignon, avec des musiques et des bruitages cohérents dans l'univers des petits monstres, le soft regorge de petites personnalisations et autres menus à découvrir pour en extraire toutes les informations et extensions disponibles. Les arènes sont suffisamment riches afin de permettre des parties endiablées, sans pour autant lasser les joueurs adeptes. Les environnements ne sont pas en reste puisqu'ils participent pleinement à l'action... Quelques petites coquilles dans la traduction sont à souligner, mais le principal défaut du soft réside dans une certaine rigidité de mouvement dans le choix de la trajectoire. Patience et minutie sont nécessaires pour une parfaite visée. Vous avez maintenant toutes les armes en main pour foncer sur vos adversaires ! LES PLUS Fun et mignon : la musique, l'ambiance générale, les quelques notes d'humour... l'univers est réussi et adorable. Nous y sommes bien parmi ces petits monstres !

