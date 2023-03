Découvrez le nouveau teaser de gameplay du prochain opus de la série indé de micro-stratégie primée, qui sortira cette année sur PC et consoles.

STOCKHOLM – 20 mars 2023 – Raw Fury a annoncé que Kingdom Eighties, le prochain opus de la série de micro-stratégie révélée sur PC, sera également lancé plus tard cette année sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. La nouvelle a été dévoilée lors du MIX Direct Spring 2023 Online Showcase avec un nouveau teaser de gameplay explorant les niveaux de Kingdom Eighties, qui amènera la franchise pour la première fois dans des décors urbains.

Kingdom Eighties est une lettre d’amour au temps béni où, encore enfant, vous pouviez faire du vélo, partir en camp de vacances, ou encore passer le samedi matin à regarder la télé en pyjama (en compagnie de Coco, Jojo, Nag Diva, Vaness et les autres). Vous incarnez Chef, un jeune moniteur de camp qui doit protéger sa famille et toute la ville contre les attaques des Rapaces. Tous les enfants du voisinage seront à vos côtés, et vous vous ferez également d’autres amis en chemin, comme le Champion, la Bricoleuse ou le Mage, qui vous aideront dans la bataille !

Caractéristiques principales :

Un Kingdom qui s’adresse à tous : Kingdom Eighties propose une nouvelle approche narrative tout en s’appuyant sur les mécanismes bien connus de la série. Recrutez les enfants du voisinage, attribuez-leur des rôles de bâtisseurs ou de soldats et étendez votre territoire tout en découvrant les secrets de votre lignée, des Rapaces et de la Couronne de la Création.

: Kingdom Eighties propose une nouvelle approche narrative tout en s’appuyant sur les mécanismes bien connus de la série. Recrutez les enfants du voisinage, attribuez-leur des rôles de bâtisseurs ou de soldats et étendez votre territoire tout en découvrant les secrets de votre lignée, des Rapaces et de la Couronne de la Création. Ensemble, on est plus forts : Vous n’êtes pas obligé de rouler votre bosse seul dans cette histoire de quatre héros improbables et de leur amitié. Le Champion, la Bricoleuse et le Mage se joindront à vous et vous offriront une variété de stratégies grâce à leurs capacités uniques.

: Vous n’êtes pas obligé de rouler votre bosse seul dans cette histoire de quatre héros improbables et de leur amitié. Le Champion, la Bricoleuse et le Mage se joindront à vous et vous offriront une variété de stratégies grâce à leurs capacités uniques. Arpentez les rues avec classe : Découvrez de nouveaux lieux encore jamais vus dans un jeu Kingdom, qui restent dans le style pixel-art caractéristique de la série. Trouvez de nouvelles roues au parc de skate-board, allez faire un tour dans les boutiques de la grande rue et chassez les Rapaces qui se sont installés dans la galerie commerciale.

Il est déjà possible d’ajouter Kingdom Eighties à sa liste de souhaits sur Steam.