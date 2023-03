L’éditeur 2K et le développeur Visual Concepts ont annoncé LEGO 2K Drive, un « jeu d’aventure de conduite AAA » en monde ouvert pour PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam). Il sera lancé le 19 mai prochain.

Le jeu sera disponible en trois éditions :

Édition standard (69,99€ sur PlayStation 5 et Xbox Series, 59,99€ sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC).

Édition Awesome (99,99€) – Comprend un nouveau véhicule, un flair de véhicule, une minifigure en jeu et le Drive Pass de l’année 1.

Édition Awesome Rivals (119,99€) – Comprend plusieurs véhicules, un flair de véhicule, plusieurs minifigures en jeu et le Year 1 Drive Pass.

Le Drive Pass de l’année 1 introduira un nouveau biome ainsi que quatre saisons individuelles de contenu Drive Pass après le lancement, chacune avec de nouveaux véhicules et thèmes. Il peut également être acheté séparément. Les précommandes incluent le « Pack Aquadirt Racer », qui comprend les véhicules Aquadirt Racer Street Car, Off-Road Car et Racer Boat. Ce pack est inclus dans les éditions Awesome et Awesome Rivals, quelle que soit la précommande.

LEGO 2K Drive proposera un gameplay solo et multijoueur, une variété de biomes, de courses, de mini-jeux, de défis, d’objets à collectionner, de choses à détruire et même une histoire. Le jeu proposera également un système de personnalisation diversifié qui permettra aux joueurs de construire le véhicule de leur choix à l’aide de plus de 1 000 pièces LEGO uniques. Le jeu propose également des voitures de LEGO City, Creator, Speed Champions et même les McLaren Solus GT et F1 LM. En mode multijoueur, les joueurs peuvent faire courir leurs véhicules avec leurs amis dans le cadre d’une expérience « coopérative robuste » proposée parallèlement à un mode multijoueur compétitif pouvant accueillir jusqu’à six joueurs. Le jeu prendra également en charge le mode multijoueur en écran partagé à deux joueurs.