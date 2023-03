Le Stealth Pro offre le meilleur de l’immersion audio avec de larges membranes Nanoclear de 50mm ajustées à la main, offrant une spatialisation sonore étendue pour les jeux et la musique ainsi que la meilleure réduction active du bruit de sa catégorie.

White Plains, NY – 23 Mars 2023 – La marque leader de périphériques gaming Turtle Beach (Nasdaq : HEAR), dévoile aujourd’hui son nouveau casque gaming multiplateforme sans fil de pointe – le Turtle Beach Stealth Pro. Le Stealth Pro apporte les meilleures fonctionnalités de la marque à votre multivers gaming pour Xbox Series X|S & Xbox One, PS5 & PS4, Windows PC, Mac, Nintendo Switch™ et appareils équipés du Bluetooth.

Avec le Stealth Pro, les joueurs bénéficieront d’un son de qualité supérieure grâce à un ensemble de haut-parleurs Nanoclear™ de 50mm de Turtle Beach. Larges et puissants, leur surface est 56 % plus grande que celle des haut-parleurs de 40 mm de la concurrence, garantissant plus de basses et une ambiance sonore vaste et immersive. Le Stealth Pro dispose également du système actif d’isolation acoustique le plus performant pour un casque gaming, allant de la transparence totale à la réduction de bruit de 25 dB qui élimine la plupart des bruits ambiants.

Les joueurs pourront également choisir d’utiliser les deux micros internes du Stealth Pro, ou le micro-perche amovible TruSpeak qui réduit les bruits de fond presque 10 fois plus que les concurrents. Tous les micros sont dotés de la technologie S.M.A.R.T. (Sonic Measurement Audio Reduction Tuning) de Turtle Beach, conçue pour s’adapter aux bruits environnants afin de ne laisser filtrer que la voix.

Le similicuir qui entoure la mousse à mémoire de forme et la technologie ProSpecs intégrée optimisent l’isolation acoustique tout en permettant de porter confortablement des lunettes. Le Stealth Pro dispose d’une esthétique raffinée, ainsi que d’un arceau et d’une structure en acier solide, soignés et durables, pour satisfaire les utilisations quotidiennes et les sessions de jeu intenses. Les fonctionnalités supplémentaires comme le Variable Mic Monitoring, le Superhuman Hearing, les préréglages audios et autres commandes de personnalisation sont disponibles via l’application Turtle Beach Audio Hub.

Conçu pour les versions Xbox et PlayStation, le Stealth Pro est disponible en précommande sur www.turtlebeach.com et chez les revendeurs participants au prix de vente conseillé de 329,99 €.

Le Stealth Pro prendra sa place légitime sur le trône le 23 avril 2023.

« Notre Stealth Pro est la référence absolue en matière d’audio pour le gaming grâce à sa qualité sonore incomparable, sa suppression du bruit active, sa qualité de fabrication et son confort tout simplement inégalés », a déclaré Juergen Stark, PDG de Turtle Beach Corporation. « Non seulement l’audio de haute qualité du Stealth Pro surpasse tout ce qui existe sur le marché, mais tous les paramètres sont enregistrés directement sur le casque et contrôlés via l’application, permettant d’emporter avec soi un son personnalisé. »

Stark poursuit : « Depuis les premiers jours de son développement, notre équipe a conçu le Stealth Pro afin qu’il surpasse tous les autres casques haut de gamme en termes de qualité audio et d’atténuation active des bruits. Avec près de 50 ans d’expertise en matière d’innovation de pointe dans le domaine de l’audio pour PC et le gaming, le Stealth Pro se dresse fièrement comme une référence en la matière. »

Voici la liste complète des caractéristiques du Stealth Pro, conçu pour offrir des expériences audios exceptionnelles pour le gaming :

Compatibilité sans-fil maximale

Sous licence officielle pour Xbox Series X|S et Xbox One, un simple bouton situé sur l’émetteur sans fil permet au Stealth Pro d’être également entièrement compatible sur PS5 & PS4, Windows PC, Mac, Nintendo Switch et les appareils mobiles équipés du Bluetooth.

Fidélité audio hors du commun

Les ingénieurs de Turtle Beach ont repoussé les limites de la fidélité audio. Les puissants transducteurs Nanoclear 50mm sont non seulement plus grands que ceux des concurrents pour apporter de meilleures basses (56% de surface en plus que ceux de 40mm), ils sont également parfaitement positionnés pour éliminer les subtiles différences entre les écouteurs gauche et droit. Le micro-logiciel actif produit une ambiance sonore extrêmement détaillée pour profiter d’un audio captivant avec Windows Sonic, Sony 3DAudio pour PS5, Dolby Atmos et DTS Headphone: X.

Isolation acoustique active inégalée

Le Stealth Pro est doté de la technologie de réduction de bruit active la plus polyvalente jamais créée pour un casque gaming, défiant toute concurrence, avec une réduction des niveaux de bruit de jusqu’à -25dB. Quatre microphones antibruit internes permettent au Stealth Pro de s’adapter à toutes les situations. Les ajustements de l’isolation acoustique peuvent être effectués via l’application Turtle Beach Audio Hub ou en programmant la molette de volume du casque.

Microphone antibruit amovible TruSpeak

Les ingénieurs de Turtle Beach ont conçu un microphone qui ne transmet que la voix, en réduisant jusqu’à 97% des bruits de fond : jusqu’à 10 fois plus que les concurrents*. Grâce à une configuration cardioïde et à la technologie S.M.A.R.T. (Sonic Measurement Audio Reduction Tuning) antibruit, la nouvelle génération de microphone TruSpeak s’adapte activement aux bruits environnants afin de ne laisser filtrer que votre voix.

*réduction acoustique de 20dB derrière le micro contre 2dB pour les concurrents selon les tests de Turtle Beach.

Microphones dissimulés S.M.A.R.T.

La technologie antibruit S.M.A.R.T. alimente également deux microphones dissimulés qui permettent une conversation claire et limpide, et ce même lors d’un déplacement.

Système de doubles batteries interchangeables

Deux batteries interchangeables d’une autonomie de plus de 12 heures assurent une alimentation en continu. Leur rechargement rapide en 15 minutes offre trois heures d’autonomie supplémentaires.

Double connectivité 2,4 GHz + Bluetooth 5.1

Grâce à la technologie Bluetooth 5.1 ultrarapide, il est facile et rapide de connecter le Stealth Pro aux appareils iOS ou Android. De plus, grâce à la double connectivité il est possible d’écouter de la musique, de chatter sur Discord ou de passer des appels tout en jouant sur Xbox, PlayStation, Windows PC, Mac ou Nintendo Switch, afin de rester au cœur de l’action.

Émetteur sans-fil sophistiqué et chargeur de batterie

L’émetteur ultra fin offre une connexion 2,4GHz sans fil ni lags et fait office de station de charge pour les batteries. De plus, un port USB-A supplémentaire intégré permet de recharger une manette ou autres appareils.

Connexion sans fil ni lags

Perfectionné dans le laboratoire audio Turtle Beach de San Diego, en Californie, la solution 2,4GHz sans fil ni lags offre jusqu’à 15m de distance de connexion sans fil et optimise l’audio et la communication en jeu, en temps réel, pour tirer profit de sessions de jeu exemptes de lags. Une fois brancher sur une console ou un PC, l’émetteur se connectera en quelques secondes à au Stealth Pro.

Personnalisation audio via application mobile et PC

Les paramètres d’égalisation, les niveaux d’isolation acoustique et plus encore sont facilement ajustables via l’application Turtle Beach Audio Hub pour iOS & Android ou l’application Turtle Beach Audio Hub V2 pour Windows PC & Mac.

Molette programmable et bouton mode

Le Stealth Pro s’adapte à tous les besoins grâce à sa molette programmable et à son bouton mode auxquels il est possible d’attribuer des fonctions distinctes en fonction des jeux, le tout via l’application Turtle Beach Audio Hub.

Égaliseur 10 bandes avancé

Personnalisation de l’égalisation en fonction des jeux, ajustement de la sensibilité du microphone, des bruits environnants, des niveaux de retour micro et plus encore, tout est possible directement via l’application Turtle Beach Audio Hub.

Confort supérieur

Le somptueux similicuir qui entoure les coussinets en mousse à mémoire de forme et la technologie ProSpecs intégrée optimise l’isolation acoustique tout en permettant de porter confortablement des lunettes.

Apparence raffinée

Conçu pour le gaming, les déplacements de tous les jours et les voyages, le Stealth Pro dispose d’un design polyvalent raffiné, d’une finition douce au toucher, ainsi que d’une structure en acier solide.

Advanced Superhuman Hearing

Le Superhuman Hearing offre d’incroyables avantages sur le champ de bataille, tout en pouvant désormais alterner entre trois niveaux de préréglage différents et ajuster l’intensité en fonction des jeux.

Réglage du retour micro

Plus besoin de crier grâce au réglage du retour micro qui permet d’entendre et d’ajuster le timbre de la voix directement dans le casque.

Conçu pour voyager

La pochette de rangement incluse permet d’emporter facilement le Stealth Pro en déplacement ou de le ranger. Le câble USB-C supplémentaire permet de recharger le casque en le branchant même sans avoir la station sous la main.