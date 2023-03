Nous passons notre vie à apprendre… là est même l’essence de la vie, ne jamais s’arrêter de s’instruire, d’être curieux de tout et de s’intéresser à tout ce qui nous entoure. Certains s’accordent alors du temps pour s’intéresser à l’histoire, d’autres sont friands de voyages, ou encore de communautés animales. La vie ne connaît pas de limite… et pourtant. Iriez-vous jusqu’à vous intéresser aux fantômes, aux esprits plus ou moins mal intentionnés ? Que diriez-vous d’une petite session consacrée aux esprits, après tout eux aussi méritent d’être compris, n’est-il point ? Gardez de côté votre combinaison de « Ghost Buster » (nous ne sommes jamais trop prudents !), ouvrez grand vos mirettes (les esprits n’aiment pas bien les fortes lumières !) et laissez-vous transporter dans un tout nouvel univers… BOUH !

Two Point Campus nous régale depuis plusieurs mois déjà par son univers singulier (et tellement source de souvenirs !) et offre à ses joueurs, malgré ses petits bouts désagréables qui restent parfois coincés entre les dents, une panoplie assez étendue pour construire les universités de leurs rêves. En décembre dernier, nous vous présentions une expédition spatiale, c’est un tout autre tournant que nous découvrons aujourd’hui. Ce DLC est proposé à un tarif moins onéreux que le précédent, mais se montre néanmoins un peu moins riche. Il reste une alternative intéressante pour celles et ceux qui souhaitent découvrir de nouveaux horizons universitaires, et nous vous révélons tout dans ce test ! Craquerez-vous pour le petit monde de Casper ?

Même pas peur !

« Domaine Lifeless », voilà votre nouveau terrain de jeu. Hanté par des esprits malintentionnés, ce sombre domaine a grand besoin de vous pour remonter la pente. Afin d’y parvenir, les fonds initiaux sont de 250 000$. Soulignons dès à présent que le temps de chargement de la partie est particulièrement long, nous avons craint qu’elle ne se lance jamais… ! Elle est bien arrivée. Restez patients.

Le personnage de Lady Lifeless s’invite à la petite fête pour vous donner rapidement quelques tuyaux de bonne augure (enfin, à vous d’en juger !). Retraitée, et avec une date de péremption expirée, cette dernière s’immisce avec humour et vient délivrer quelques informations pour aider le joueur dans toutes ses démarches. Deux nouvelles formations rentrent dans l’important grimoire des apprentissages disponibles : détection paranormale et esprit scolaire. Bien entendu, des professeurs spécialisés dans le domaine sont indispensables pour offrir des cours de qualité aux étudiants et il vous faudra les embaucher en conséquence, tandis que les petites icônes associées apparaissent sur leur fiche respective. Le bureau de détection permet, quant à lui, de découvrir les fantômes qui rodent sur le campus (et ils ne sont pas rares !)… Seront-ils nuisibles ou nécessaires à votre progression… ? La question se pose à l’ébauche de votre première partie, mais nul doute que vous avez déjà une idée sur le sujet.

Les concierges peuvent désormais sortir, tout de même, l’artillerie lourde, et partir chasser les fantômes. Une fois ces derniers pris au piège, leur force vitale peut être déposée dans une ectoréserve qui, comme son nom l’indique, est un véritable réservoir qui fera aussi le bonheur des étudiants curieux.

De nombreux nouveaux aspects sont à prendre en compte tout au long de vos années universitaires. Si les fantômes peuvent apparaître après différentes actions, ces spectres pourraient bien tourmenter les étudiants soucieux de réussir leurs années. Les différentes salles peuvent en effet être hantées (visible par un jeu de couleurs et de brume, voire même quelques objets qui se mettent à se mouvoir !) et dès lors tourmenter les étudiants. Déboussolés, nos pauvres élèves peuvent souffrir de différents maux en fonction de la malheureuse rencontre qu’ils viennent de faire. La purification des salles est donc indispensable afin d’éviter bien des tourments. Assurée par les concierges, le fantôme responsable du méfait est ensuite capturé. Non mais oh !

Pars… et ne reviens jamais !

Au-delà (AH !) de toutes ces nouveautés, la plus conséquente sur votre partie porte sur l’acquisition de nouveaux terrains, un bien nécessaire pour s’agrandir et ainsi répondre aux besoins de vos étudiants. Ces zones vacantes sont désormais sous la tutelle d’un esprit malin qui freine son ouverture. Il est donc indispensable de le bannir (de le virer du terrain convoité quoi !) avant de pouvoir jouir d’un peu plus d’espace. Ce sont les étudiants en détection paranormale qui vont avoir cette grande responsabilité lors d’une cérémonie, très formelle, du bannissement. Elle mérite le coup d’œil… !

La « touch » des Two Point

Les difficultés et les plaisirs d’ores et déjà rencontrés sur le soft sont sensiblement les mêmes dans ce DLC. Quelques ralentissements sont à prévoir, mais ils nous ont semblé sensiblement moins importants que précédemment… est-ce la résultante de ce chargement si long en début de partie jumelé à un véritable effort des développeurs ? Une sauvegarde fréquente reste importante afin d’éviter toute déconvenue lors des crashs de la partie et des retours intempestifs sur le menu de la Switch.

Aussi, des bugs d’affichage persistent, notamment avec le visuel sur les zones chaudes et fraîches du campus. Cette vision est apparue à plusieurs reprises pendant notre partie sans la moindre action de notre part… avant de s’éclipser tout aussi rapidement.

Nous regrettons le contenu un peu faible de ce DLC, dont le thème ne manquait pourtant pas de ressources. Les différents objectifs à suivre ne sont pas d’une grande difficulté et permettent de rapidement atteindre les étoiles pour peu que le joueur se montre un peu patient. En revanche, ne faites pas la même erreur que nous, ne vous lancez pas nécessairement tout de suite vers l’esprit malin à bannir pour gagner la première étoile… prenez votre temps, la récompense n’en sera que meilleure !

Le mode défi s’étoffe grâce une aventure dédiée aux esprits, nommée « Travaux pratiques nocturnes » (et d’une petite coquille orthographique dans sa présentation – littéralement). L’objectif y est simple : il vous faut former un maximum de concierges afin de capturer toute une tripotée de fantômes au cours d’une année scolaire. Plus la formation sera importante, plus l’efficacité des concierges sera notable. Vous avez donc une petite idée de la conduite à tenir pour sortir avec les éloges de ce défi… restez bien vigilants aussi à vos finances (qui sont faiblardes). Le bonheur des étudiants fait partie intégrante des points clefs puisqu’une indemnisation est en jeu… Il est de fait nécessaire de porter attention aussi bien à la gestion des fantômes (avec une bonne formation de votre équipe de concierges, ça va grouiller de partout, partout, partout !), que sur le bonheur de vos élèves. La partie évolue au fur et à mesure, les notes seront par la suite votre objectif pour une bonne indemnisation. Une progression intéressante qui évite la redondance des tâches. (Nous vous laisserons le plaisir de découvrir les objectifs suivants… il va falloir être sur tous les fronts !) Ce défi s’avère donc plutôt réussi et permet de rallonger quelque peu la durée de vie du DLC. Il va falloir capture une grande quantité de fantômes pour espérer décrocher l’or… !

Par ailleurs, l’esprit (AH !) de Two Point Campus est inchangé et la progression dans la partie reste plaisante. Les quelques petits rajouts (nous aurions aimé, tout de même, bien plus d’objets sur le thème des fantômes !) renforcent le contenu général du soft (à un cheptel déjà très correct !). L’humour reste très présent, et le plaisir de jeu pour qui aime cette ambiance, intact.

Le DLC Esprits scolaires est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch pour 6 euros environ.

Le saviez-vous ?

Les fantômes sont, dans l’imaginaire collectif (et dans les fêtes déguisées !) recouverts d’un linge blanc. Appelé linceul, ce dernier est apparu pour la première fois dans une iconographie médiévale datant du XIIIe siècle.