Amoureux de puzzle, voici venir Tents & Trees ! Ce nouveau jeu de réflexion débarque sur notre Nintendo Switch. Et attention, il est sacrément addictif !

Tents & Trees propose un concept à la croisée du sodoku et du démineur. Le jeu est développé par le studio français Frozax qui a initialement sorti ce jeu sur téléphone mobile. Il a ensuite été porté et adapté sur la console de Nintendo via l’eShop.

Voyons voir ce jeu de puzzle, pas comme les autres.

Un principe simple pour des heures de jeux

Basé sur des règles simples, Tents & Trees invite les joueurs à positionner des tentes sur une grille. Jusque-là, c’est assez simple, mais vous aurez quelques règles à respecter :

Les tentes ne peuvent pas être positionnées les unes à côté des autres que ce soit horizontalement, verticalement ou en diagonale ;

Elles doivent impérativement se trouver à proximité d’un arbre soit en vertical, soit en horizontale ;

Chaque arbre ne peut avoir qu’une seule tente ;

Enfin, il y a un nombre défini de tentes par ligne et par colonne à respecter.

Ces 4 petites règles suffisent à créer des grilles qui vous prendront un bon moment à être résolu. Si les premières grilles ne vous posent pas de problème, l’augmentation de leur taille vous contraindra forcément à passer de plus en plus de temps pour les résoudre.

Mais, pas de panique, le jeu propose des indices et plusieurs niveaux de difficulté : facile, difficile et enfin nombre manquant. En plus du choix de la difficulté, le jeu propose des grilles de diverses tailles allant du 6 x 6 au 20 x 20.

Plus qu’un portage, une adaptation pour la Nintendo Switch !

Nous vous disions en introduction que le jeu était un portage du jeu mobile. Comme beaucoup de portage de jeu mobile, nous craignions que le jeu ne soit pas réellement adapté à notre chère console. Eh bien, ne vous inquiétez plus !

Tents & Trees n’est pas un simple portage ! En effet, le jeu a bénéficié d’une adaptation complète pour la console de Nintendo. Ainsi, le gameplay à la manette est parfaitement optimisé et l’affichage est agréable sur un écran de TV. Chaque touche a une action qui lui est propre et la prise en main est extrêmement rapide et agréable.

En mode portable, le jeu est tout aussi plaisant avec des cases suffisamment grandes pour être sélectionné au doigt sans souci. Le jeu propose en effet le tactile qui est le mode le plus adapté en mode portable. Une pression de votre doigt sur une case placera une herbe, une seconde pression, une tente et si vous rappuyez une troisième fois, la case s’efface.

Le jeu s’adapte, ainsi, à tous les types de joueurs : les amoureux du mode TV depuis leur canapé comme ceux qui feront une petite partie avant de dormir !

C’est vraiment appréciable de pouvoir jouer, aussi bien, sur TV qu’en mode tactile. Le jeu s’y prête parfaitement !

Une durée de vie quasi-infinie ?

En plus d’une adaptation au niveau du gameplay et de l’affichage spécifique pour la Switch, le jeu propose une excellente durée de vie pour un jeu de puzzle.

Il propose, de base, pas moins de 510 grilles : le pack classique.

Les grilles sont découpées en paquets de 20 niveaux (sauf le premier paquet qui n’en compte que 10). Les premiers niveaux s’enchaînent assez rapidement et on apprivoise rapidement le concept du jeu. Plus vous avancez dans les niveaux, plus les grilles deviennent grandes et plus la difficulté augmente.

Afin de fournir la meilleure expérience de jeu possible aux joueurs et de les encourager à avancer, le jeu propose plusieurs trophées et des récompenses : des skins pour modifier le graphisme des grilles, débloquer de nouveaux niveaux…

Enfin, chaque jour, vous aurez une poignée de nouvelles grilles à résoudre. Juste assez pour vous détendre après une journée de boulot.

Si vous êtes accro, pensez bien à faire vos grilles chaque jour pour ne pas en manquer une série.

Un design épuré et une bande-son apaisante

Tents & Trees possède un design épuré. Sur la gauche de l’écran, vous avez diverses indications comme un chrono, le nombre de tentes que vous avez déjà placé, un rappel des touches d’action ainsi que l’aide.

Sur la droite, on retrouve la grille. Avec les arbres, les nombres de tentes a positionné par ligne et par colonne et des cases vides. C’est à nous de positionner les tentes ou de l’herbe sur chacune des cases. Une petite animation accompagnée d’un petit bruitage s’enclenchera lorsque nous positionnerons ou supprimerons un élément. C’est assez sympa, ça rajoute une petite touche vivante au jeu.

Le design des arbres et des tentes en 3D isométrique est réussi et donne un peu de relief au jeu. Les différents skins applicables à nos grilles sont sobres : il égaille le jeu sans nous gâcher l’expérience avec des éléments trop volumineux.

Quant à la bande-son, elle est relaxante et plaisante. Elle est répétitive, mais ne déclenche aucune frustration. Elle nous accompagne tranquillement dans notre réflexion. Cependant, elle n’est clairement pas faite pour être écoutée avec le son à fond !

Un jeu pensé pour les joueurs

Tents & Trees est certes un jeu de Puzzle en grille, mais son gameplay parfaitement adapté et ces règles offrent un peu de fraicheur au fan du genre.

De plus, le jeu est pensé pour le joueur avec des petites fonctions supplémentaires qui font la différence.

Par exemple, le menu statistique vous donnera le temps de jeu total ainsi que le nombre de niveaux terminés taille par tailles.

Les règles du jeu et le tuto sont accessibles à tout moment depuis le menu et permettent ainsi de prêter le jeu à ses amis même en cours de partie.

Le jeu compte 4 thèmes (design) différents déblocable en réalisant 200, 300 et 400 niveaux.

Il existe également 32 succès qui s’obtiennent eux aussi en nombre de niveaux réalisés, mais aussi en temps passé sur une grille ou encore en terminant un niveau en ne positionnant que des tentes…

Enfin, et fonctionnalité non-négligeable, le jeu est disponible en multijoueur local ! Vous pouvez résoudre les niveaux jusqu’à 4 joueurs en même temps. C’est vraiment un gros plus. Même si nous n’avons pu le tester faute d’autre joueur durant notre phase de test.

Conclusion 8.2 /10 Tents & Trees est un jeu de puzzle rafraîchissant qui propose un concept unique et addictif. Grâce à des niveaux de difficulté différents et à de nombreuses dimensions de grilles, le jeu saura conquérir tous les joueurs. Des graphismes sobres et travaillés en 3D isométrique offrent un relief aux grilles rendant les niveaux plaisants à regarder. Enfin, son contenu important et ses fonctionnalités pensées pour les joueurs font de Tents & Trees un excellent jeu solo qui offrira une dimension plus conviviale grâce à son mode local 4 joueurs. Bref, on vous le recommande à 100%. LES PLUS Un contenu énorme

