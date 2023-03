Après avoir révélé Ys X : Nordics (voir ici), Falcom a également dévoilé Ys Memoire : The Oath in Felghana, un remaster qui sortira en exclusivité sur Nintendo Switch au Japon en 2023.

Ys Memoire : The Oath in Felghana est un remaster HD d’Ys : The Oath in Felghana, qui est lui-même un remake du jeu original Ys III : Wanderers of Ys. Cette nouvelle version devrait offrir une foule d’améliorations, notamment des visuels HD, de nouvelles scènes parlées, y compris les voix du protagoniste Adol, et la possibilité de choisir entre des portraits et des musiques de personnages classiques ou de nouvelles versions « Refine ».

Ys Memoire : The Oath in Felghana est une remasterisation en haute définition d’Ys : The Oath in Felghana, initialement sorti sur PSP en 2018. Ce remaster est prévu pour un lancement au Japon le 27 avril 2023 et le 25 mai 2023 en Asie, qui prend en charge le chinois traditionnel et le coréen. En plus des « événements » vocaux pour les plus de 30 personnages du jeu, des voix off ont également été ajoutées pour le protagoniste Adol Christin, qui sera doublé par Yuki Kaji.